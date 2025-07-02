Новые региональные самолеты SAS расширяют возможности путешествий по Скандинавии

Скандинавские авиалинии (SAS) объявили о значительном заказе самолетов, который кардинально обновит их региональные рейсы. Авиакомпания заключила соглашение о приобретении 45 самолетов Embraer E195-E2 с возможностью увеличения этого числа еще на 10 в будущем. Этот заказ является наиболее масштабным прямым приобретением самолетов для SAS с 1996 года, что поддерживает цели обновления флота и повышения эффективности. Поставки начнутся в конце 2027 года и продлятся в течение следующих четырех лет.

Новые самолеты Embraer предназначены для улучшения обслуживания на коротко- и среднемагистральных маршрутах по Скандинавии и близлежащим частям Европы. Они позволят SAS:

Увеличить частоту рейсов;

Соединить меньшие города с ограниченным авиасообщением;

Предлагать больше прямых рейсов с меньшим количеством пересадок;

Улучшить варианты путешествий из главного хаба авиакомпании в Копенгагене.

Партнерство с новыми самолетами расширяет региональный охват SAS. Источник: SAS Group Партнерство с новыми самолетами расширяет региональный охват SAS. Источник: SAS Group

Обновление флота демонстрирует подход SAS к удовлетворению новых ожиданий пассажиров и рыночных изменений. Embraer E195-E2 является более топливно-эффективным и тише, чем более старые региональные самолеты, обеспечивая улучшенный опыт путешествий. Благодаря введению этих самолетов пассажиры смогут легче добраться до достопримечательностей, таких как точки наблюдения за Северным сиянием в районе Полярного круга, впечатляющие фьорды вдоль побережья Норвегии и остров Борнхольм в Дании, известный своими пляжами и скалами.

Помимо операционных и экологических улучшений новые самолеты будут способствовать расширению региональной сети SAS. Путешественники получат лучший доступ к таким местам, как шведский архипелаг с многочисленными островами, идеальными для активного отдыха, живописные курорты Балтийского моря и Лапландия, известная зимними видами спорта и нетронутой природой. Эти улучшенные сочетания откроют более широкий спектр вариантов путешествий как для туристов, так и для деловых путешественников.

Улучшенные авиасообщения с отдаленными прибрежными городами. Источник: unsplash Улучшенные авиасообщения с отдаленными прибрежными городами. Источник: unsplash

В перспективе, этот заказ является положительным шагом для путешественников, которые зависят от региональных рейсов для бизнеса или отдыха. Ввод в эксплуатацию Embraer E195-E2 обеспечит больше вариантов расписания, повышенный комфорт и лучший доступ к направлениям по всей Скандинавии. Обновляя свой флот, SAS движется к более экологическим операциям, предлагая пассажирам улучшенный комфорт с меньшим шумом и лучшей топливной эффективностью в течение следующих десяти лет.