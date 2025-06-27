Новые отели в Джидде (Саудовская Аравия) для повышения удобства путешествий возле Спортивного города имени короля Абдаллы
IHG Hotels & Resorts планирует открыть две новые гостиницы в северной части Джидды, в Спортивном городе имени короля Абдаллы, к 2028 году в сотрудничестве с Koushan Real Estate Development Company. Этот проект представит в Саудовской Аравии первые отели брендов Kimpton и EVEN Hotels, добавив в общей сложности 585 номеров. Расположенные вблизи запланированного стадиона для Чемпионата мира по футболу 2034 года, эти отели будут способствовать амбициям Саудовской Аравии по развитию туризма и обслуживанию притока путешественников с местных и мировых рынков.
Kimpton будет акцентировать современный дизайн и ориентироваться на гостей, которые ищут стильный образ жизни. EVEN Hotels будет ориентирован на гостей, заботящихся о здоровье, предлагая:
- Специальные фитнес-зоны в номерах,
- Здоровое питание
- Функции, предназначенные для улучшения общего самочувствия гостей.
Расположенные в северной части Джидды, отели обеспечивают быстрое сообщение с:
- Международным аэропортом имени короля Абдулазиза,
- Основными транспортными магистралями,
- Ключевыми дорожными сетями.
Это делает отели удобной базой для посетителей, прибывающих на мероприятия, деловые поездки или отдых.
- "Мы рады снова сотрудничать с Koushan Real Estate Development Company, чтобы представить Kimpton и EVEN Hotels в таком культовом и стратегически важном месте, как Спортивный город имени короля Абдаллы. Мы с нетерпением ждем создания незабываемых впечатлений, объединяющих здоровье, культуру и искреннее гостеприимство", — Хайтам Маттар, управляющий директор IHG Hotels & Resorts, Индия, Ближний Восток и Африка.
Благодаря этому проекту путешественники получат более легкий доступ к нескольким уникальным локациям в районе Джидды. Одним из примечательных мест является Набережная Джидди, современный прибрежный променад, известный пешеходными дорожками и семейными открытыми просторами. Аквариум Факиех – это место, куда приходят посмотреть живые морские шоу и разнообразные морские создания Красного моря. Кроме того, мечеть Аль-Рахма, построенная над водой, предлагает спокойную атмосферу и является популярной остановкой для любителей архитектуры и фотографии.
Новые отели также обеспечат легкий доступ к нескольким недавно созданным развлекательным зонам в северной Джидде. К ним относятся City Walk Jeddah, сезонная площадка с открытыми художественными экспозициями и продуктовыми рынками; Парк принца Маджида, один из самых больших зеленых просторов города с рекреационными удобствами для всех возрастов; и Jeddah Superdome, большая крытая арена, где круглогодично проводятся концерты, выставки и спортивные мероприятия. Эти достопримечательности станут доступнее для гостей во время ключевых городских событий.
Поскольку Джидда расширяет свою роль как туристического направления, выходя за пределы религиозного туризма, такие проекты как этот предоставляют путешественникам разнообразные варианты проживания, отвечающие их интересам. Будь то отдых с акцентом на здоровье, семейные развлечения или доступ к культурным достопримечательностям, новые отели отражают переход к современному, ориентированному на путешественников гостеприимства в Саудовской Аравии.
Детали проекта
- Отели : Kimpton и EVEN Hotels
- Спортивный город имени короля Абдаллы, северная Джидда
- Открытие : 2028 год
- Количество номеров : 585
- Партнер : Koushan Real Estate Development Company
- Особенности :
- Kimpton: современный дизайн, стильный образ жизни.
- EVEN Hotels: фитнес-зоны в номерах, здоровое питание, велнес-услуги.
Ключевые достопримечательности поблизости
- Набережная Джидды : Пешеходные дорожки, семейные просторы.
- Аквариум Факиех : Живые морские шоу, морские создания Красного моря.
- Мечеть Аль-Рахма : Плавучая мечеть с потрясающей архитектурой.
- City Walk Jeddah : Сезонные художественные экспозиции и продуктовые рынки.
- Парк принца Маджида : Большое зеленое пространство с рекреационными удобствами.
- Jeddah Superdome : Концерты, выставки, спортивные мероприятия.
Ключевые преимущества
- Удобное расположение у аэропорта и основных транспортных путей.
- Доступ в Спортивный город имени короля Абдаллы и стадион ЧМ-2034.
- Стильные и велнесориентированные варианты проживания.
- Легкий доступ к культурным и развлекательным достопримечательностям Джидды.
Новые отели Kimpton и EVEN Hotels от IHG в Спортивном городе имени короля Абдаллы, которые откроются в 2028 году, предлагают путешественникам современные и удобные варианты проживания в Джидде. С 585 номерами, ориентированными на стиль и здоровье, эти отели идеально подходят для посетителей событий, деловых поездок или отдыха. Близость к Набережной Джидде, Аквариуму Факиеху и Jeddah Superdome делает их прекрасной базой для исследования города, активно развивающегося как туристическое направление.