Новые инструменты приложения Lufthansa позволяют путешественникам избегать аэропортовых хлопот

Готовясь к летнему ажиотажу, авиакомпании Lufthansa Group добавили новые инструменты в свое мобильное приложение, чтобы путешественники могли самостоятельно управлять большей частью своего путешествия прямо со своих телефонов. Пассажиры, которые используют приложение, теперь имеют доступ к более быстрым инструментам поиска рейсов, новым функциям обработки документов и упрощенным процессам перебронирования. Эти обновления предназначены для решения распространенных проблем, таких как изменение рейсов или задержки, и доступны по всей сети Lufthansa Group.

Приложение теперь теснее интегрирует функцию Travel ID, позволяя путешественникам хранить свои данные в одном месте, чтобы не искать информацию всякий раз, когда что-то меняется. Эта функция поддерживает путешественников, когда нужны коррективы, например, изменения маршрута или проверка документов. Lufthansa также ввела автоматизацию распределения ваучеров на такси в случаях, когда после сбоя рейса требуется ночное размещение.

"Мы рядом с нашими клиентами и предоставляем им комплексное обслуживание на протяжении всего полета – при поддержке цифровых функций. Например, наши гости теперь могут еще легче и гибче планировать свое путешествие и рассчитывать на всестороннюю поддержку в случае перемен в последнюю минуту ." (Дитер Вранк, коммерческий директор Lufthansa Group)

На борту пользователи приложения теперь могут просматривать обновленные меню, цифровые чтения и инструменты поиска лаундж-зон перед вылетом. Эти приложения доступны для путешественников в премиум-кабинах и действуют в нескольких аэропортах, включая Франкфурт и Нью-Йорк. Авиакомпания также просмотрела визуальный макет подтверждения бронирования и функции сканирования паспортов.

Пассажиры, которые сталкиваются с задержкой багажа, теперь могут передавать данные о местонахождении AirTag непосредственно в систему отслеживания багажа Lufthansa через приложение. Теперь можно оформить негабаритный багаж или зарезервировать место для домашнего животного в салоне без звонков. Достаточно несколько нажатий в приложении. Кроме того, путешествующие по групповому бронированию теперь могут отменить свою часть путешествия и запросить возмещение через цифровые каналы.

Многие авиакомпании отходят от переполненных стоек справки, перекладывая больше ответственности на пассажиров через мобильные инструменты. Путешественники, отправляющиеся этим летом, могут тратить меньше времени в очередях и сталкиваться с меньшим количеством проблем, когда рейсы изменяются или задерживаются благодаря новейшим инструментам приложения. От проверки документов до исправления расписания в последнюю минуту у путешественников теперь больше контроля, меньше полагаясь на персонал в аэропорту.