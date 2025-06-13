Новые авиарейсы через Рим упрощают путешествия между Европой и отдаленными городами
Начиная с 1 июля 2025 года, пассажиры смогут бронировать дальнемагистральные рейсы, совмещающие авиакомпании Lufthansa Group с ITA Airways в рамках одного маршрута. Обновленное соглашение о кодшеринге распространяется на Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines в комбинации с вылетами ITA Airways из Рима. Ранее это сотрудничество ограничивалось европейскими маршрутами, и новое расширение знаменует переход к более широкой межконтинентальной интеграции.
Соглашение включает:
- Вылеты из Франкфурта, Мюнхена, Вены или Брюсселя.
- Стыковки через Рим на рейсах ITA Airways
- Направления:
- Бангкок
- Эр-Рияд
- Джидда
- Сан-Паулу
- Рио-де-Жанейро
- Каир
Дополнительные преимущества:
- Единый билет на все сегменты маршрута
- Автоматическая передача багажа между стыковочными рейсами
- Отсутствие повторных процедур регистрации на пересадочных пунктах
Эта схема может помочь пассажирам, вылетающим из региональных аэропортов с ограниченным доступом к межконтинентальным маршрутам, обеспечивая непрерывное путешествие через Рим.
Среди теперь подключенных направлений Бангкок предлагает возможность поплавать по каналам Тонбури, где старые деревянные дома нависают над водой, или неспешно прогуляться по парку Лумпхини – зеленому оазису посреди городского движения, где люди бегают, растягиваются или просто наблюдают за черепахами. В Рио-де-Жанейро можно побродить по тихим тропам Ботанического сада, где тропические растения растут в тени, или отправиться к Лапе, где старый акведук возвышается над лестницей, покрытой мозаикой, ведущей на холм. Эти места дают представление о культурном наследии и городских ландшафтах без необходимости в дополнительных отклонениях.
Путешественники, направляющиеся в Каир, могут исследовать Исламский квартал с многовековыми мечетями и узкими рыночными улочками или посетить Замалек – зеленый островной район с галереями и парками. В Сан-Паулу парк Ибирапуэра объединяет открытое пространство с модернистскими сооружениями, а Вила Мадалена подчеркивает местную креативность через аллеи, покрытые граффити, и небольшие студии. Эти маршруты подойдут путешественникам, желающим прямого доступа к местной культуре без пересадок в нескольких аэропортах, используя Рим как основной пересадочный пункт.
Расширенный кодшеринг облегчает сочетание рейсов между Европой и отдаленными местами без необходимости координировать различные авиакомпании или покупать несколько билетов. Если вы вылетаете с места без дальнемагистральных рейсов, пересадка в Риме помогает сохранить путешествие целостным без лишних хлопот. Это отражает отраслевую тенденцию к упрощению сложных международных поездок через общие системы бронирования.