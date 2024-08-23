Новая веха в российском танкостроении. Резиновый танк

На самом деле, всё не так смешно, как может показаться с первого взгляда. Хотя, всё-таки, конечно же, для страны которая 70 лет разрабатывает КАЗ и никак его не может запустить в серийное производство - да, смешно. Но всё же...

Резиновая транспортерная лента представляет собой весьма неплохую защиту от осколочных элементов, тех же вольфрамовых элементов РСЗО М142. Кроме того, она держит сбросы с дронов и ряд других поражающих средств.

В целом, дёшево и практично. Но когда речь заходит о чём-то более серьёзном, например ПТРК - нет. Ну вот нет. Или прилёт 155-мм... Нет. Или даже тот же fpv под правильным углом в потенциально уязвимую зону - нет. Не поможет.

Обращает на себя противоминный плуг. Это уже отдельная тема.

В 2022 и даже 2023 противоминные тралы были редкость на российских танках. Командиры действовали топорно-линейно, посылаем колонну, впереди ОБТ, 2-3 подрываются на минах, благодаря чему прорывается минное поле и дальше по накатанной - штурм. Но такая тактика не работает когда количество танков у тебя уже не тысячи и тысячи, а сотни.

В итоге, танки ангары очень часто комплектуются тралами. В свою очередь, тралов у российской армии не как гуано и палок для скульптур одного "известного" якутского скульптора. А потому и в этом вопросе у РОВ идёт расход средства противоминной защиты выше, чем в 2022-2023.

Вот, как-то так.

А как начинали! А как обещали! Т-14 "Армата". Дима Рогозин на меня даже обиделся, в своё время, за критические посты Т-14 "Армата". Что, Дима, прямо в яблочко вжарил? Хотя ты и так туда вжаренный с недавних пор.