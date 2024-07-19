Неслучайные Shahed-136 в Беларуси

Как известно, в воздушном пространстве Беларуси, в последнее время, зачастили с визитами российские дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136. И, на первый взгляд, в этом нет ничего удивительного.

Нет ничего удивительного, поскольку с 2022 года, начала полномасштабного вторжения в Украину, россия весьма активно использовала воздушное пространство Беларуси для ударов по украинской территории. Но, примерно со второй половины 2022 интенсивность ВП Беларуси стала снижаться и, в целом, в 2023-м и 2024-м сведены к абсолютному минимуму.

С другой стороны, использование воздушного пространства Беларуси россией для планирования и осуществления налётов на территорию Украины видится вполне рациональным, поскольку, во-первых, позволяет по ряду направлений сократить путь, во-вторых, преодолевать путь над РБ в безопасности, минимизирую риски уничтожения вражеской (украинской) ПВО. Почему ранее ВП РБ не использовалось с этой целью – вопрос.

Но, всё же, говорить однозначно, что россия вернулась к практике использования ВП РБ, не приходится и вот почему.

Первый Shahed-136 зашёл в ВП РБ 11 июля в районе Лоева, граничащего с Черниговской областью. И, весьма похоже было, что дрон-камикадзе таким образом пытался срезать путь через ВП РБ. Но тогда был поднят Ми-24 на перехват опасного объекта, а так же истребитель Су-30СМ.

13 июля инцидент повторился. Shahed-136 зашёл в ВП РБ в районе всё того же Лоева, Гомельской области и взял курс… на Витебск! Той ночью так же по тревоге поднимались в воздух беларуские Ми-24 и Су-30.

16 июля Shahed-136 залетел в ВП РБ в районе села Белая Сорока, а затем покинул ВП РБ в районе Комарина. Но, спустя всего 4 часа один из Shahed-136 залетел в Беларусь в районе Наровли и взял курс на Витебск. В воздух по тревоге были подняты Ми-24 и Су-30 ВВС РБ. В районе н.п. Любань дрон-камикадзе рухнул с последующей детонацией.

Собственно, очень странные дела.

С одной стороны, в двух случаях, очевидно, что Shahed-136 использовали ВП РБ для сокращения дальности полёта в безопасном пространстве. Но в двух других случаях дроны-камикадзе отчётливо брали курс совсем не в сторону Украины! При этом, во всех случаях по тревоге поднималась в воздух беларуская авиация, словно их никто не предупреждал с российской стороны, что будут залетать Shahed-136.

Курс же двух дронов-камикадзе на Витебск, можно было бы объяснить некой технической или программной неисправностью Shahed-136, но два раза подряд и в настолько короткий срок? Это или неисправимый баг внутреннего ПО или…

Или, посмею предположить, с учётом реакции ВВС РБ, что Shahed-136 в беларуском небе не совсем ожидаемые гости, а потому, по ним работала не только авиация, но и прочие комплексы, например РЭБ. Вполне возможно, что неопытные операторы беларуских РЭБ сбивали с курса Shahed-136 и программный сбой перенаправлял в северном направлении – на Витебск.

Собственно, версий происходящего может быть несколько, но очевидно одно – изначальные заходы Shahed-136 в воздушное пространство Беларуси были запланированные, а вот дальнейшие их действия там, явно выбивались из запланированных. Ну, в самом же деле, не решила же россия покошмарить Лукашенко дронами-камикадзе, отправляя их на Витебск? Или всё таки решила…