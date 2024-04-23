Некоторые украинцы получат повышенную пенсию в мае: о ком идет речь
С 1 мая в Украине возрастут пенсионные выплаты для людей от 70 лет. Им будут доплачивать больше по возрасту, от которого будет зависеть размер доплат.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Обратитесь в ПФУ, чтобы узнать, какие доплаты вам принадлежат.
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Сколько будут доплачивать:
- 70-74 года: +300 грн
- 75-79 лет: +456 грн
- 80+ лет: +570 грн
Как получить надбавку по возрасту:
- Автоматически: Если ваша пенсия меньше 10 340,35 грн.
- Условие: Вам должно быть 70 лет или больше.
Другие доплаты к пенсиям:
- 944 грн: Для нетрудоспособных пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе (от 80 лет, проживают сами, получают пенсию по возрасту).
- 500 грн.: Доплата к минимальной пенсии для некоторых категорий пенсионеров (с 1 июня).
Где получить больше информации:
- Сайт Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/
- Горячая линия ПФУ: 0800-503-338
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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