Некачественные украинские мины – хуже враждебных новейших ракет.

Уже устал объяснять, что российский "Орешник" — это не то, что может изменить ход войны. Но все волнуются из-за этого — в Украине, в Европе, в мире. А без внимания остается то, что реально влияет на ход боевых действий — поставки в ВСУ бракованных минометных мин украинского производства, часть которых не взрывается после выстрела или, еще хуже, может взорваться в стволе миномета. И об этом пишут в СМИ.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що переважна частина живої сили ворога на передовій знищується як раз артилерійським та мінометним вогнем.

Підприємство, яке має контракт на виробництво мін (назву не розголошую, бо це закрита інформація), входить до системи Мінстратегпрому та на цей час виконало замовлення по 120 мм пострілам лише на 18%. А термін виконання вже спливає. Але й з поставлених боєприпасів майже 10% (!) були повернуті виробнику як такі, що не відповідають заявленій якості.

Окрім того, що бійці ЗСУ залишаються без вогневої підтримки, та ще й цей небезпечний непотріб треба возити туди-сюди по країні!

І це не єдиний контракт, який завалило підприємство, а лише один із декількох, які ДП "Агенція оборонних закупівель" уклало із підрядником в рамках держзамовлення на виготовлення боєприпасів. Що це, якщо не недбалість, яка дорівнює диверсії?

Про те, що підприємство не зможе впоратися із реалізацією замовлення, було відомо ще до підписання контактів. Відповідний підрозділ МО заздалегідь вивчав його виробничі спроможності. У підсумку були виявлені значні недоліки, які заважали заводу виконати замовлення вчасно, якісно і в повному обсязі. Є інфа, що перевіряти підприємство та якість продукції на виробництво навіть їздила Дана Ярова, радниця замміністра оборони Дмитра Клименкова, яка підтвердила наявні проблеми своєму шефові. Але, є одне "але"…

Але ДП "Агенція оборонних закупівель", яку очолює Марина Безрукова, із незрозумілих причин ігнорує всі ці застереження і укладає із підприємством угоди на виробництво таких потрібних для ЗСУ боєприпасів. Який зараз під загрозою зриву.

Єдине, що обнадіює в цій ситуації — це те, що правоохоронці начебто вже активно працюють по цих контрактах, і є шанс швидко побачити результати розслідування.