Не Путин, а Пекин решает судьбу России

Лицемерие Пекина сильнее подлости Путина и самовлюбленности Трампа. Есть хороший пример. Так недавно, министр иностранных дел КНР Ван И сделал сенсационное заявление, что Пекин не хочет видеть поражение России в Украине и он этого не допустит. Казалось бы, Пекин сказал то о чем подозревал весь мир и что так не нравится Трампу.

Именно своей близостью к могущественному Китаю, а не своим величием и силой ловко "торговал" Кремль последние 15 лет. Даже напасть на Украину Путин смог только с разрешения Пекина, при условии быстрой победы(три месяца войны и побед). Это заявление министра иностранных дел Китая подчеркивает, что путинская Россия тесно увязла в китайское внешней политике и, не смотря на огромные размеры и агрессивные амбиции в Европе, она не имеет шансов и перспектив быть независимым государством.

Трамп опоздал, обещая Путину "продать" Украину и Европу в придаток, в обмен на разрыв отношений с империалистическим Китаем, который быстро и смело превращает Россию в полуколониальное государство. На самом деле, Пекин хочет руками и кровью Украины бесконечно ослабить путинскую Россию, вплоть до фрагментации или возникновения реальной конфедерации России, и сделать сытую и богатую Европу своим экономическим партнером, рынком сбыта.

Эта геополитическая схема пугает Трампа и Путина. Таким образом, заявление китайского дипломата свидетельствует о том, что не Украина, а путинская Россия является, с одной стороны, демонстративной зоной влияния Китая, а не США. С другой стороны, ослабленная провальной войной с Украиной и Европой, путинская Россия не способна к саморазвитию и мирным международным отношениями. Поэтому Россия объективно в 21 веке становится объектом торга и темой международных отношений между США и Китаем.