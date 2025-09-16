НАТО не готов к войне. Что делать Украине

На прошлой неделе мы все обсудили ситуацию, когда для сбития двух десятков дронов Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух все, что смогли, кроме авианосных групп, и в результате сбили то ли три, то ли четыре российских БПЛА.

Трудно представить себе, что бы делали поляки, если бы дронов было 200. Или 400.

Не дай бог.

А на нас, бывало, летело в два раза больше плюс ракеты.

Не обсуждаю 4-5 статью Устава Альянса. Не обсуждаю политическую реакцию на издевательскую провокацию РФ.

Уже писал о том, что красные линии в нашем случае весьма гибкая штука, и понятно, что любимый путинский метод "на слабо" будет применяться, чтобы оценить возможности, подготовку и реакции Альянса.

Хотя, я думаю, что с реакциями все ясно.

Пока выводы очевидны: в настоящий момент войска НАТО не готовы вести войну с потенциальным современными конвенциональными методами. Ядерную войну вести могут, а вот что касается современных приемов, показавших себя эффективными в русско-украинской войне, тут есть проблемы.

И эти проблемы нельзя игнорировать.

F-35 превосходный самолет, но он не приспособлен и малоэффективен, когда надо сбивать нескоростную низколетящую цель.

Это для примера.

Емли в общем, то методы и приемы должны быть адекватны целям и задачам войны.

Технически и экономически.

Иначе проигрыш и банкротство неизбежны.

О чем я, собственно?

Я о реальном военном союзе, практически о возрождении в новой форме Великого Княжества Литовского, но без Беларуси. С ней все сложно, приходится исключить.

Наш боевой опыт и умения, польская экономическая мощь и многочисленное население и решимость и порты Балтии - залог союза, который можнт иметь шансы противостоять российским планам.

При поддержке Европы и с оружием США можно построить хоть какое-то подобие сил сдерживания, на случай если русские решат, что у них есть шанс и план.

В одиночку полякам и балтам не выстоять. Если рухнем мы (хоть это маловероятно, но я бы такой вариант просчитывал), то их падение дело времени. Причем, не очень длительного.

Объединение же сил, опыта и возможностей в усеченном формате "от можа до можа" даст нам возможности, которые ни одна из сторон сегодня не имеет.

Как по мне, это неплохой и вполне реальный Восточный Альянс, имеющий массу возможностей для сотрудничества с союзниками во всех сферах.

Не факт, что есть другой вариант, а об этом стоит подумать.