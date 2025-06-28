Насколько успешным может быть российское летнее наступление?

После успешной украинской операции "Паутина", которая по оценке немецких военных специалистов могла повредить до 10% стратегической авиации России, Кремль практически перестал скрывать, что не относится к мирным переговорам всерьез. Российские военные, а вслед за ними, похоже, и руководство страны делают ставку на летнее наступление, по итогам которого Кремль планирует добиваться капитуляции Украины или как минимум передышки на выгодных для себя условиях. Однако успешность летнего наступления России отнюдь не предопределена, пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

В ходе атаки украинских беспилотников на российские аэродромы 1 июня, Украина, по оценкам американских экспертов, поразила до 20 российских военных самолетов, уничтожив около десяти из них. Аналитики полагают, что Москве понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты. Кремль тем временем долго угрожал ударами возмездия, продолжая каждую ночь обстреливать украинские города.

В ночь на 10 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву и Одессе. В Одессе беспилотник попал в роддом, в городе есть погибшие. В Киеве дрон врезался в многоэтажку, в результате чего пострадали мирные жители. Тем временем провоенный российский Телеграм-канал "Рыбарь" уже назвал удар по Киеву "самым масштабным", заявив, что "в результате повреждения получили объекты военно-промышленного комплекса". Авторы утверждают, что целями удара "стали крупные промышленные предприятия: киевский бронетанковый завод и цеха завода "Артем".., киевский судоремонтный завод и другие промзоны во многих районах города", а также логистическая инфраструктура в Киеве, Днепре и Борисполе.

Успех празднуют и аналитики деловой газеты "Взгляд", отмечая, что "российские войска вошли в Днепропетровскую область". Правда, они признают, что пока россияне "заняли лишь одну небольшую лесополосу, примыкающую к череде прудов западнее Орехово", которая не имеет ни стратегического, ни даже тактического значения. Однако они надеются, что это откроет им возможность для дальнейшего продвижения. Обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов и вовсе полагает, что такими темпами Россия сможет вынудить Украину принять условия "меморандума Мединского", предлагающего завершение войны на условиях Путина, с сохранением контроля России над оккупированными территориями.

Независимые аналитики также отмечают, что Россия заметно увеличила темп наступления и надеется добиться капитуляции Украины в войне на истощение. Ситуация осложняется тем, что российское наступление происходит на фоне нескольких неблагоприятных для Украины факторов: скорого исчерпания поставок американских вооружений Украине, нежелания Трампа оказывать дополнительное экономическое давление на Кремль и расширения российско-китайского военного сотрудничества в области дроновых разработок.

Однако аналитики сходятся к мысли, что успех российского наступления в большой мере будет зависеть от того, сумеет ли российская сторона добиться изменения баланса сил в дроновой войне. Другим ключевым фактором российского наступления является возможность пополнять живую силу. Если на фоне сотрудничества с Ираном и Китаем Москва пока не испытывает дефицита в беспилотниках, то восполнять растущие с каждым годом потери российских войск становится все сложнее.

В мае Владимир Путин заявил о почти двукратном росте числа желающих отправиться на войну в Украину. Однако журналисты "Важных историй" провели свой подсчет на основе сведений о выплатах единовременных бонусов новым контрактникам из региональных бюджетов. В результате оказалось, что весной 2025 года темп набора, напротив, снизился. В Кемеровской области он упал почти вдвое в сравнении с ноябрем-декабрем, в Кабардино-Балкарии – в полтора раза, похожие цифры имеют место в Центральной России. Журналисты приходят к выводу, что озвученная Путиным цифра – 1800 новых контрактников в день к лету 2025 года – может быть завышена почти вдвое.

Пока у России хватает живой силы на то, чтобы восполнять потери. Однако не стоит забывать, что, помимо усилившегося наступления, которое неминуемо ведет к росту потерь, Москве также необходимо отражать украинские атаки. При этом прокремлевские военные аналитики не скрывают, что растянувшийся российский фронт имеет немало уязвимых мест. Эксперты близкого к Министерству обороны сайта "Военное обозрение" опасаются, что ВСУ готовят наступление на Крым.

Похоже, российское военное руководство разделяет их опасения, поспешно строя бетонные ангары для самолетов в оккупированном Крыму. Подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, в Адыгее, Курске, Липецке и других городах. Тем не менее, источники Крым.Реалии (проект Радіо Свобода) из числа военных экспертов утверждают, что Украина имеет достаточный арсенал средств для поражения не только легких ангаров на крымских аэродромах, но и бетонных сооружений, предназначенных для защиты военных самолетов и вертолетов.

Авторы радикально-консервативного телеканала "Царьград" жалуются на то, что Украина вновь готовит вторжение в Курскую и Белгородскую области. Параллельно российские аналитики не слишком довольны международной ситуацией. Политолог Дмитрий Суслов, к примеру, переживает, что конфликт Дональда Трампа и Илона Маска может политически ослабить американского президента, и тогда ему сложно будет сопротивляться своим однопартийцам, требующим усиления санкций против России.

Подводя итог, отметим, что в случае, если Украине удастся производить достаточно дронов, а Россия не сможет серьезно увеличить набор в армию по контракту, Москва может не добиться серьезных результатов летнего наступления. Не исключено, что после этого Кремль будет готов пойти на какое-то промежуточное соглашение, чтобы набраться сил. Однако важно понимать, что в случае любого внутреннего кризиса Москва вновь будет готова возобновить боевые действия.

Российская самоходная артиллерийская установка "Акация" на запорожском участке фронта.Российская самоходная артиллерийская установка "Акация" на запорожском участке фронта.Провластный политолог Андрей Пинчук даже сформулировал идеальный предлог для возобновления войны – заключение соглашения на текущих переговорах и его "срыв" украинской стороной спустя некоторое время. Это очень похоже на метод действия Путина. Вспомним, что перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль также активно искал более подходящий предлог для начала агрессии. Экс-советник министра обороны Украины и глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк в конце января 2022 года писал, что признание Украиной марионеточных режимов Донбасса вызвало бы дестабилизацию внутри страны, которая могла быть представлена Кремлем как ультраправый переворот – идеальный повод для начала агрессии.

Описанный Данилюком сценарий не реализовался тогда в том виде, как его задумал Кремль. Однако вполне вероятно, что российские власти попробуют реализовать этот план теперь, то есть остановить войну на время, а затем найти более "допустимый" в глазах Запада повод для нового вторжения. И этот момент очень важно учитывать тем, кто настаивает на принятии Украиной путинских условий.