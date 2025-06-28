Наскільки успішним може бути російський літній наступ?

Після успішної української операції "Павутина", яка, за оцінкою німецьких військових фахівців, могла пошкодити до 10% стратегічної авіації Росії, Кремль практично перестав приховувати, що не стосується серйозних переговорів. Російські військові, а слідом за ними, схоже, і керівництво країни роблять ставку на літній наступ, за підсумками якого Кремль планує домагатися капітуляції України або як мінімум перепочинку на вигідних для себе умовах. Однак успішність літнього наступу Росії аж ніяк не зумовлена, пише у своїй публікації Jamestown Foundation.

Під час атаки українських безпілотників на російські аеродроми 1 червня Україна, за оцінками американських експертів, вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько десяти з них. Аналітики вважають, що Москві знадобляться роки, щоб замінити літаки, що постраждали. Кремль тим часом довго загрожував ударами відплати, продовжуючи щоночі обстрілювати українські міста.

У ніч на 10 червня Росія завдала масованого удару по Києву та Одесі. В Одесі безпілотник потрапив до пологового будинку, у місті є загиблі. У Києві дрон врізався у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Тим часом, провоєнний російський Телеграм-канал "Рибар" вже назвав удар по Києву "наймасштабнішим", заявивши, що "внаслідок пошкодження отримали об'єкти військово-промислового комплексу". Автори стверджують, що цілями удару "стали великі промислові підприємства: київський бронетанковий завод та цехи заводу "Артем".., київський судноремонтний завод та інші промзони у багатьох районах міста", а також логістична інфраструктура у Києві, Дніпрі та Борисполі.

Успіх святкують і аналітики ділової газети "Погляд", зазначаючи, що "російські війська увійшли до Дніпропетровської області". Щоправда, вони визнають, що поки що росіяни "зайняти лише одну невелику лісосмугу, що примикає до низки ставків на захід від Оріхового", яка не має ні стратегічного, ні навіть тактичного значення. Однак вони сподіваються, що це відкриє їм можливість подальшого просування. Оглядач "РИА Новости" Петро Акопов взагалі вважає, що такими темпами Росія зможе змусити Україну прийняти умови "меморандуму Мединського", який пропонує завершення війни на умовах Путіна, зі збереженням контролю Росії над окупованими територіями.

Незалежні аналітики також зазначають, що Росія помітно збільшила темп наступу і сподівається досягти капітуляції України у війні на виснаження. Ситуація ускладнюється тим, що російський наступ відбувається на тлі кількох несприятливих для України факторів: швидкого вичерпання постачання американських озброєнь Україні, небажання Трампа чинити додатковий економічний тиск на Кремль та розширення російсько-китайського військового співробітництва в галузі дронових розробок.

Однак аналітики сходяться до думки, що успіх російського наступу великою мірою залежатиме від того, чи зможе російська сторона домогтися зміни балансу сил у дроновій війні. Іншим ключовим чинником російського наступу є можливість поповнювати живу силу. Якщо на тлі співпраці з Іраном і Китаєм Москва поки не відчуває дефіциту в безпілотниках, то поповнювати втрати російських військ, що ростуть з кожним роком, стає все складніше.

У травні Володимир Путін заявив про майже дворазове зростання кількості охочих вирушити на війну до України. Проте журналісти "Важливих історій" провели свій підрахунок на основі відомостей про виплати одноразових бонусів новим контрактникам із регіональних бюджетів. В результаті виявилося, що навесні 2025 темп набору, навпаки, знизився. У Кемеровській області він упав майже вдвічі порівняно з листопадом-груднем, у Кабардино-Балкарії – у півтора рази, схожі цифри мають місце у Центральній Росії. Журналісти приходять до висновку, що озвучена Путіним цифра – 1800 нових контрактників на день до літа 2025 року – може бути завищена майже вдвічі.

Поки що у Росії вистачає живої сили на те, щоб поповнювати втрати. Однак не варто забувати, що, крім наступу, що неминуче веде до зростання втрат, Москві також необхідно відбивати українські атаки. При цьому прокремлівські військові аналітики не приховують, що російський фронт, що розтягнувся, має чимало вразливих місць. Експерти близького до Міністерства оборони сайту "Військовий огляд" побоюються, що ЗСУ готують наступ на Крим.

Схоже, російське військове керівництво поділяє їх побоювання, поспішно будуючи бетонні ангари для літаків в окупованому Криму. Подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, Адигеї, Курську, Липецьку та інших містах. Проте, джерела Крим.Реалії (проект Радіо Свобода) з-поміж військових експертів стверджують, що Україна має достатній арсенал засобів для ураження не лише легких ангарів на кримських аеродромах, а й бетонних споруд, призначених для захисту військових літаків та гелікоптерів.

Автори радикально-консервативного телеканалу "Царгород" скаржаться на те, що Україна знову готує вторгнення до Курської та Білгородської областей. Паралельно російські аналітики не надто задоволені міжнародною ситуацією. Політолог Дмитро Суслов, наприклад, переживає, що конфлікт Дональда Трампа та Ілона Маска може політично послабити американського президента, і тоді йому важко буде чинити опір своїм однопартійцям, які вимагають посилення санкцій проти Росії.

Підсумовуючи, зазначимо, що у разі, якщо Україні вдасться виробляти достатньо дронів, а Росія не зможе серйозно збільшити набір до армії за контрактом, Москва може не досягти серйозних результатів літнього наступу. Не виключено, що після цього Кремль буде готовий піти на якусь проміжну угоду, щоби набратися сил. Однак важливо розуміти, що у разі будь-якої внутрішньої кризи Москва знову буде готова відновити бойові дії.

Російська самохідна артилерійська установка "Акація" на запорізькій ділянці фронту. Російська самохідна артилерійська установка "Акація" на запорізькій ділянці фронту. деякий час. Це дуже схоже на метод дії Путіна. Згадаймо, що перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Кремль також активно шукав відповідний привід для початку агресії. Екс-радник міністра оборони України та голова Центру оборонних реформ Олександр Данилюк наприкінці січня 2022 року писав, що визнання Україною маріонеткових режимів Донбасу викликало б дестабілізацію всередині країни, яка могла б бути представлена Кремлем як ультраправий переворот – ідеальний привід для початку агресії.

Описаний Данилюком сценарій не реалізувався тоді, як його задумав Кремль. Проте цілком імовірно, що російська влада спробує реалізувати цей план тепер, тобто зупинити війну на якийсь час, а потім знайти більш "припустимий" в очах Заходу привід для нового вторгнення. І цей момент дуже важливо враховувати тим, хто наполягає на ухваленні Україною путінських умов.