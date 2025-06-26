Нападение на военную компанию в Бельгии: почему это важно для Украины

23 июня

Бельгия

м. Турне

Около 150 пропалестинских активистов в масках вошли на территорию оборонной компании OIP Land Systems, которая является дочерней компанией израильского производителя оружия Elbit Systems.

Они были заранее подготовленными: со шлифовальными кругами и молотками и начали целенаправленно разрушать столы и компьютеры компании, а уже после этого серьезно повредили некоторые транспортные средства.

В целях предотвращения сопротивления нападающим, 80% нападавших были женщинами.

Общая сумма нанесенного ущерба почти в €1 миллион.

Что такое OIP Land Systems?

Компания имеет в своем "активе" один из самых больших частных складов с запасами оружия в Европе.

Она занимается тем, что скупает старое вооружение и военную технику в надежде на то, что потом ее можно было выгодно продать.

К началу 2025 года компания имела на складе около 500 единиц тяжелой техники (зенитные установки Gepard, бронетранспортеров M113 и т.п.).

Почему это важно для нас?

Основная деятельность компании OIP в Бельгии была сосредоточена в Украине.

Компания специализировалась на техническом обслуживании, ремонте и модернизации военной техники. С момента вторжения России компания поставила в Украину около 260 единиц бронетехники.

На сегодняшний день компания столкнулась с задержкой минимум на месяц в доставке крайне важного оборудования в Украину.

Немного ретроспективы:

6 апреля 2025

"Неизвестные любители" экстремального отдыха уже проникали на склад этой компании и выложили в сеть видео, как они спокойно гуляют в ангаре заполненном военной техникой.

С высокой вероятностью, спецслужбы России получили вдохновение от легкости, с которой искатели происшествий проникли на важный объект и задались идеей реализовать акцию саботажа.

В качестве прикрытия были использованы экипированные молотками "пропалестинские активисты" женского пола, якобы протестовавшие против действий Израиля в секторе Газа.

20 июня 2025

Снова "пропалестинские активисты" ворвались на базу военно-воздушных сил в Великобритании и распылили красную краску в двигатели двух военных самолетов, и таким образом на время вывели их из строя.

p/s/

Российские спецслужбы нашли интересную щель для проведения на территории стран НАТО откровенно диверсионных акций, но прикрываясь такими вот "активистами".

Чем раньше страны ЕС поймут, что к "палестинским активистам" нужно относиться как к прокси силам.

В России тонко понимают, что в толерантной Европе охрана или полиция точно не будут стрелять в женщин, а даже если и отважатся, то это в любом случае сработает против них.

Ситуация в стиле win-win.

P/p/s военные объекты следует охранять и открывать огонь на поражение, несмотря на пол и возраст нападающих, ведь в следующий раз к нападению могут привлечь несовершеннолетних детей.