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Мясной рулет, разлетающийся из тарелки еще до того, как остынет!

Алик Мкртчян

Мясной рулет, разлетающийся из тарелки еще до того, как остынет!
Мясной рулет, разлетающийся из тарелки еще до того, как остынет!

Сочный, ароматный и очень простой в приготовлении – идеальный вариант на обед или ужин для всей семьи.

Ингредиенты:

✔ Фарш из говядины

✔ Любимые специи

✔ Сыр (плавленый или твердый, любой тянущийся — подойдет)

✔ Ветчина или буженина

✔ Микс зеленый

Способ приготовления:

На пергаменте равномерно выкладываем фарш – формируем прямоугольный пласт.

Посыпаем специями, дальше – слой сыра, ветчины и зелени.

Аккуратно сворачиваем в рулет.

Нарезаем порционно и аккуратно снимаем пергамент.

Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом.

Выпекаем в духовке до румяной корочки (180° примерно 35–40 мин).

Приятного аппетита!

Источник:instagram.com

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