Моторные масла для вашего автомобиля

Роль масла в автотранспорте

У всех любителей автотранспорта всегда приходит время заменить в двигателе масло, масло в двигателе играет не последнюю роль. Если правильно подобрать масло и своевременно его заменить, то срок пригодности всех деталей значительно увеличится. Также моторные масла являются самой главной составной частью у двигателей, т.к. отвечает за хорошую и эффективную работу и об этом не нужно забывать, а особенно пытаться на них экономить.

Основная функция у масла это образование пленки на поверхности деталей у которых происходит трение между собой и при этом иметь минимальную толщину и отличную прочность при контакте с микро неровной поверхностью. Чтоб справиться с этой задачей оно должно быть текучим, жидким а другой стороны тиксотропным, вязким.

Виды автомобильного масла

В наши дни на рынке более тысячи наименований моторных масел от разных производителей. У каждого масла свое применение, одни разработаны для легковых автомобилей а другие для дизельных грузовиков. Наибольший спрос у двух видов масла, полусинтетическое и синтетические

Синтетическое. В этих маслах улучшенный термический и химический состав чем в полусинтетических. Благодаря специальным присадкам синтетические масла лучше переносят перегрев и пониженную температуру. Синтетические масла на протяжении длительного времени сохраняют свои свойства, а минеральные не дают необходимую вязкость. Поэтому исходя из показателей качества можно сделать вывод, что синтетическое масло превосходит другие масла, но бывает так, что оно не подходит

Полусинтетическое. В его составе синтетическое и минеральное масло, синтетического 50% а минерального 70%, это делает его показатели более качественными, полусинтетическое лучше нежели минеральное, но оно по-прежнему полностью уступает синтетическому. Это масло больше подойдет машинам с большим пробегом

Минеральное. Производится из натуральной продукции, а точнее нефти, что при спецобработке дает нужную характеристику. По своим характеристикам оно значительно уступает вышеперечисленным маслам. Минеральное масло незаменимо в том случае, если синтетику заливать противопоказано

Мы дали характеристику основных масел, а вы выбирайте то, что нужно вашему автомобилю исходя от условий в котором он эксплуатируется, марке авто, двигателю, пробегу и конечно его возрасту.