Могут ли забрать жилье и авто из-за неявки в ТЦК: ответ специалистов

Могут ли забрать недвижимость и авто из-за неявки в ТЦК

С 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Одним из его ключевых пунктов является штраф за неявку в военкомат. Сумма штрафа составляет 3500 грн.

Может ли государство конфисковать имущество уклоняющихся за неуплату штрафа? Этот вопрос вызвал дискуссии среди юристов. Некоторые юристы считают, что конфискация имущества невозможна. Они аргументируют это тем, что в новом законе речь не идет о таких санкциях. Об этом пишет ТСН.

Читайте также: С какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать: полный перечень

Другие же юристы утверждают, что государство может арестовать имущество уклоняющихся, если сумма штрафа превышает 200 тысяч гривен.

Также существует мнение, что государственные исполнители могут описать и продать мебель и бытовую технику из жилища уклоняющегося.

Окончательное решение о том, будет ли конфисковано имущество, будет приниматься судом.

Следует отметить, что штраф за неявку в военкомат не является единственной санкцией, которая применима к уклончанам.

Их также могут лишить права управления транспортным средством, выезда за границу и других прав.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после того, как вы сменили место жительства или другие данные.

Вот что говорят юристы о возможных санкциях уклоняющимся:

Адвокат Николай Максимов: "Если военнообязанный уплатил штраф, но не обновил свои данные, то все равно он будет находиться в розыске и ограничен в праве управлением транспортом".

"Если военнообязанный уплатил штраф, но не обновил свои данные, то все равно он будет находиться в розыске и ограничен в праве управлением транспортом". Адвокат Александр Папуця: "Закон вступает в силу 18 мая. Если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней, то могут быть применены санкции, предусмотренные законом: ограничение управлением транспортом из-за обращения в суд, штраф".

"Закон вступает в силу 18 мая. Если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней, то могут быть применены санкции, предусмотренные законом: ограничение управлением транспортом из-за обращения в суд, штраф". Адвокат Андрей Межирицкий: "Все то, что будто было убрано из закона, показывая, что соблюдали конституционные права, все осталось. Скрытое".

"Все то, что будто было убрано из закона, показывая, что соблюдали конституционные права, все осталось. Скрытое". Судья: "То, на что государственные исполнители хотят наложить арест, должно быть соразмерным с суммой штрафа. Штраф не пропорционален стоимости квартиры. Обычно арестовывают счета для того, чтобы взыскать поступающие средства. Это первоочередные действия исполнителя. В законе прописано, что исполнителем должны приниматься такие меры, которые пропорциональны".

Важно отметить, что это только мнения юристов и судьи. Окончательное решение о том, будет ли конфисковано имущество уклоняющихся, будет принимать суд в каждом конкретном случае.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто раньше был признан ограниченно пригодным к военной службе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!