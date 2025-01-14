Историю с мобилизацией 18-летних впервые вытащил Салливан, чтобы оправдать все просроченные решения по оружию, разрешениям и санкциям.

Ибо, как выяснилось, если дать бить по России ракетами или наложить реальные санкции на нефтяной сектор, не произойдет примерно ничего, но возможность россиян вести войну снизится.

Пока эту риторику "унаследовали" трамписты, чтобы подстелить себе соломку из-за нежелания принимать решения.

Существуют ли проблемы с достаточным количеством людей?

Потому что все непринятые решения по оружию — это конкретные жизни. Неприняты решения как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, которые блокировали оказание помощи более полугода.

Это конкретные жизни людей, которые погибли или были искалечены.

Конечно, ни одна из сторон не хочет брать на себя ответственность за ошибки.

Но попытки наших уважаемых партнеров рассчитаться за свою часть работ или политических и бизнес-расчетов украинской кровью выглядят людоедскими.

И об этом нужно честно говорить.