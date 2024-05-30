Мир ждет демографическая яма. Надеемся на роботов?

Современный мир стал возможным благодаря перекрестку двух трендов.

Первый можно условно назвать капитализмом или техническим прогрессом: глобальная торговля – промышленная революция – средний класс – политические права и свободы – техническая революция.

Второй – это невиданный в истории демографический взрыв с 1 до 6 млрд. за двести лет.

Сегодня оба тренда – нисходящие. Технический прогресс все меньше влияет на свободу, иногда прямо наоборот – усиливает диктатуру. Демографический взрыв сошел на псы, впереди – демографическая яма.

Следовательно, мир после 2050 года изменится значительно существеннее, чем нам этого хотелось. И если технические проблемы или авторитарный поворот мы сможем преодолеть (конец России, крах Китая), то против демографии мы бессильны.

Одна надежда на роботов.

На карте – среднее количество детей на одну женщину.