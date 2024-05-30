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Общество

Мир ждет демографическая яма. Надеемся на роботов?

Сергей Громенко

Мир ждет демографическая яма. Надеемся на роботов?
Мир ждет демографическая яма. Надеемся на роботов?

Современный мир стал возможным благодаря перекрестку двух трендов.

Первый можно условно назвать капитализмом или техническим прогрессом: глобальная торговля – промышленная революция – средний класс – политические права и свободы – техническая революция.

Второй – это невиданный в истории демографический взрыв с 1 до 6 млрд. за двести лет.

Сегодня оба тренда – нисходящие. Технический прогресс все меньше влияет на свободу, иногда прямо наоборот – усиливает диктатуру. Демографический взрыв сошел на псы, впереди – демографическая яма.

Следовательно, мир после 2050 года изменится значительно существеннее, чем нам этого хотелось. И если технические проблемы или авторитарный поворот мы сможем преодолеть (конец России, крах Китая), то против демографии мы бессильны.

Одна надежда на роботов.

На карте – среднее количество детей на одну женщину.

Мир ждет демографическая яма. Надеемся на роботов?
Мир ждет демографическая яма. Надеемся на роботов?

Источник:facebook.com

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