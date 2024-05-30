Світ чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

Сучасний світ став можливим завдяки перехрещенню двох трендів.

Перший можна умовно назвати капіталізмом чи технічним прогресом: глобальна торгівля – промислова революція – середній клас – політичні права і свободи – технічна революція.

Другий – це небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років.

Сьогодні обидва тренди – низхідні. Технічний прогрес все менше впливає на свободу, іноді прямо навпаки – посилює диктатури. Демографічний вибух зійшов на пси, попереду – демографічна яма.

Отже, світ після 2050 року зміниться значно суттєвіше, ніж би нам цього хотілося. І якщо технічні проблеми чи авторитарний поворот ми ще зможемо подолати (кінець Росії, крах Китая), то проти демографії ми безсильні.

Одна надія на роботів.

На мапі – середня кількість дітей на одну жінкуграфіка: Statista