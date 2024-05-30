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Світ чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

Сергій ГроменкоСергій Громенко

Світ чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?
Світ чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

Сучасний світ став можливим завдяки перехрещенню двох трендів.

Перший можна умовно назвати капіталізмом чи технічним прогресом: глобальна торгівля – промислова революція – середній клас – політичні права і свободи – технічна революція.

Другий – це небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років.

Сьогодні обидва тренди – низхідні. Технічний прогрес все менше впливає на свободу, іноді прямо навпаки – посилює диктатури. Демографічний вибух зійшов на пси, попереду – демографічна яма.

Отже, світ після 2050 року зміниться значно суттєвіше, ніж би нам цього хотілося. І якщо технічні проблеми чи авторитарний поворот ми ще зможемо подолати (кінець Росії, крах Китая), то проти демографії ми безсильні.

Одна надія на роботів.

На мапі – середня кількість дітей на одну жінкуграфіка: Statista

Світ чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?
Світ чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

Джерело:facebook.com

Суспільство