Мир в Украине: без надежной стабилизации фронта никакие справедливые мирные переговоры невозможны

О НАСТУПЛЕНИИ ССУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ТРАМПА В МАР-А-ЛАГО

Речь не идет о каком-то масштабном прорыве ВСУ, захвате больших новых территорий, не говоря уже о самом Курске или Курске АЭС. По моему убеждению, действия нашей группировки преследуют цель предотвратить попытки врага фланговыми ударами отрезать наши войска от Сумской области и сделать там большой "котел".

Рашисты пытались накопить силы для подобного удара, сейчас они фактически упустили такую возможность. То есть, в Курской области происходит скорее не расширение нашего плацдарма, а усиление обороны того, что мы сейчас контролируем. Хотя горячего сала врагу за шиворот наши бойцы залили изрядно.

Контроль части территории Курской области, как известно, является принципиально важным элементом возможных переговоров о приостановлении боевых действий. В период "беспокойного Трампа" такая важность только возрастает. А президент Соединенных Штатов разошелся не на шутку. Это я об общении с прессой в его резиденции Мар-а-Лаго.

И Панамский канал ему очень нужен, и Гренландия, и Канада тоже. Особенно с Канадой непонятно, пожалуй, там что-нибудь личное. При этом никаких жестких изречений в адрес недоимперии со стороны Трампа мы не слышим. Напротив, он подчеркивает, что "понимает Россию".

Но не вижу оснований отчаиваться. Дональд Трамп занимается любимым делом – пудрить всем мозги и напускать туман на свои намерения. В реальности Трамп просто хочет усилить экономический впил Штатов на функционирование Панамского канала, а также достичь договоренности с Данией о строительстве в Гренландии новых американских баз и расширении существующей (это, конечно, если гренландцы не подхватили вирус мировой нестабильности и не затеют референдум о независимости острова). А с Канадой вообще все ограничится ритуальными словесными пируэтами.

При этом вижу признаки постепенного понимания Трампом, что достижение мира в Украине – это сверхсложная задача. С кавалерийским наскоком — Келлог поговорил с Патрушевым, затем договоренности подтвердили Трамп с Путиным, а затем Келлог поехал в Киев и Европу информировать о уже принятых решениях — явно не получилось. И это не последний облом новой американской администрации на украино-российском направлении.

Важно понимать: без надежной стабилизации фронта в Украине и прекращения ползучего наступления агрессора никакие более-менее справедливые мирные переговоры невозможны в принципе. Вот под этим углом и следует рассматривать все, что происходит сейчас.