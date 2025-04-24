Мидии в соусе: фирменный быстрый рецепт

Рецепт моих фирменных мидий!

Это просто, быстро и настолько вкусно, что будешь просить добавки!

Главное — не забыть почистить мидии, все остальное сделается за тебя.

Ингредиенты:

Вареные мороженые мидии (дефростированные)

Соль

Оливковое масло

Лайм или лимон

Перец чили

Кинза

Соус "Сладкий чили"

(По желанию – красный лук).

Приготовление:

Мидии тщательно почистить от "волосков" внутри.

Добавить соль, масло, сок лайма, измельченный чили, кинзу и соус.

Осторожно перемешать, чтобы не повредить мидию.

Все можно подавать сразу, без термической обработки!