Места, которые следует посетить в Бельгии: Откройте тайны средневековых замков

Бельгия – страна, которая способна удивить и восхитить своих гостей разнообразием достопримечательностей. От средневековых замков и готических соборов до современных музеев и модных бутиков здесь есть все для насыщенного и интересного отдыха. Бельгию следует посетить хотя бы раз в жизни.

Мы расскажем о топ-10 местах в Бельгии, которые не оставят вас равнодушными. Вы узнаете о самых красивых и уникальных уголках этой страны, которые раскроют ее историю и культуру. Это те места, которые следует увидеть в Бельгии, если вы хотите получить незабываемые впечатления.

1. Брюгге – старинный город с красивой архитектурой и каналами

Брюгге, один из самых известных городов Бельгии, привлекает туристов своей изысканной архитектурой, уютными каналами и многочисленными достопримечательностями. Его следует включить в маршрут знакомства с достопримечательностями Бельгии.

В Брюгге расположены многие замки и средневековые здания, такие как:

Колокольня Белфорт;

Ратуша;

Собор Христа Спасителя.

Также стоит посетить Музей старинного искусства и Музей Гренинге, где представлены произведения искусства разных эпох.

Кроме того, можно прокатиться на баржах по уютным каналам, насладиться видами города с площади Маркт и отведать знаменитые бельгийские вафли и шоколад.

Эти достопримечательности делают Брюгге обязательным местом для посещения в Бельгии.

2. Брюссель – столица Бельгии

Церковь Святой Марии, Брюссель. Источник: Pixabay Церковь Святой Марии, Брюссель. Источник: Pixabay

Брюссель — это не только столица Бельгии, но и целый мир, исполненный удивительных открытий и впечатлений. Здесь каждый найдет что-нибудь по душе, ведь город славится богатством культурных, архитектурных и кулинарных сокровищ.

Конечно, невозможно обойти самые известные туристические места Бельгии, такие как:

символ города – Маннекен-Пис;

величественная Гран-Плас;

поразительная Базилика Святого Сердца Иисуса.

Чтобы увидеть настоящий Брюссель, стоит выйти за пределы привычных маршрутов и изучить его скрытые уголки. В городе много узких улочек, где можно насладиться красотой старых построек, заглянуть в уютные магазины с бельгийскими деликатесами и отдохнуть в тенистых парках. Это одни из лучших мест в Бельгии, где можно ощутить атмосферу города и его уникальный дух.

Для более глубокого знакомства с Брюсселем можно заказать пешую экскурсию или арендовать велосипед, составив собственный план досмотра достопримечательностей. Так вы увидите не только традиционные, но и необычные места, которые удивят своей оригинальностью. Не забудьте остановиться у забавных фонтанов, попробовать аппетитные вафли и насладиться разнообразием слившихся в Брюсселе культур.

Брюссель имеет множество мест, которые стоит увидеть и они точно не оставят вас равнодушными.

3. Гент – университетский город с красивой средневековой архитектурой и каналами

Гент – удивительный город в Бельгии, который часто остается в тени более популярных направлений. Однако это не делает его менее привлекательным для туристов, желающих открыть красоту и культуру этой страны.

Здесь можно насладиться средневековой архитектурой, сохранившейся в Старом городе. Стоит посетить поражающую своим стилем и деталями Ратушу, а также церковь Святого Николая — один из важнейших религиозных памятников Бельгии. Это одни из обязательных мест для посещения в Бельгии, которые позволят ощутить атмосферу прошлого.

Гент – это не только история, но и современность. В городе много современных зданий, которые демонстрируют развитие искусства и науки. К примеру, можно посетить галерею современного искусства SMAK или музей доктора Гислейна, посвященный психическому здоровью.

Город также радует гостей кулинарными блюдами, характерными для бельгийской кухни. Гент — одно из самых красивых мест в Бельгии, не переполненное туристами и сохраняющее свой уникальный шарм.

4. Антверпен – большой портовый центр

Вокзал Антверпена. Источник: Pixabay Вокзал Антверпена. Источник: Pixabay

Антверпен — второй по величине город Бельгии, расположенный на реке Шельда, привлекающий своим шармом. Это место совмещает традиции и современность страны.

Здесь можно полюбоваться архитектурой разных эпох и стилей, а также посетить известные достопримечательности, такие как:

Ратуша Антверпена – пример готики;

вокзал, поражающий своей красотой и элегантностью;

собор Девы Марии - самая высокая и величественная церковь Бельгии.

Город известен своими культурными достопримечательностями и разнообразием развлечений. Например, можно посетить Королевский музей изящных искусств, показывающий развитие искусства от Ренессанса до настоящего. Любители моды и дизайна оценят музей моды MoMu, где можно узнать секреты и тенденции мировой моды.

Насладиться атмосферой уютных улочек города, многочисленными ресторанами и кафе можно, отведав настоящее бельгийское пиво и большие порции блюд, которыми лучше делиться с близкими.

Если планируете поездку в Бельгию, обязательно посетите Антверпен, чтобы открыть культуру и историю этой замечательной страны.

5. Льеж – город на реке Мозель

Льеж — город, который редко попадает в списки туристических направлений, хотя здесь много достопримечательностей, заслуживающих внимания.

Первое место, которое стоит посетить в Льеже, это знаменитая Ратуша, расположенная на набережной Променад де ла Гар. Это прекрасное историческое здание, являющееся национальным памятником Бельгии, когда-то служило резиденцией для городских советов и других важных событий.

Другие места, которые стоит увидеть в Бельгии, включают в себя музей Гран-Куртюс. Он расположен в замке Куртюс, где вы узнаете о многочисленных аспектах культуры и искусства этого города:

мебель;

стекло;

серебро.

Среди важнейших достопримечательностей города – католические церкви, в том числе величественная церковь Святого Павла. Это изысканное готическое здание с его украшениями, витражами и религиозными символами поражает.

Если вы ищете места в Бельгии, которые откроют страну с нового ракурса, направляйтесь в Льеж.

6. Бинш – маленький городок с красивыми замками и парками

Колокольня в Бинше, Бельгия. Источник: Pixabay Колокольня в Бинше, Бельгия. Источник: Pixabay

Этот бельгийский городок заслуживает внимания. Каждый замок в городе – настоящее произведение искусства, поражающее своей роскошью и архитектурной красотой.

Кроме замков в Бинше есть много уютных парков, где можно провести время с семьей или друзьями. Атмосфера здесь очень романтичная и спокойная, идеальна для любителей прогулок и пикников.

Но самое главное, что отличает Бинш среди других городов и делает его популярным местом в Бельгии, это его уникальная атмосфера. Здесь можно отдохнуть от суеты больших городов. Если вы еще не посетили Бинш, обязательно наверстайте.

7. Динан – романтический городок на берегу реки Мозель

Динан – волшебный городок в провинции Люксембург на юге Бельгии. Его старый город полон узкими улочками, каменными мостами и готическими и барочными зданиями, создающими уникальную атмосферу. Это еще одно отличное место для посещения в Бельгии.

Главной достопримечательностью Динана является его крепость – замок Буйон. Это старинное здание, построенное еще в VIII веке, неоднократно реставрировалось. Она использовалась для защиты города от врагов, поэтому ее стены и башни остались невредимыми на протяжении веков.

Еще одна интересная достопримечательность – река Семуа, протекающая через город. Она создает живописные виды для прогулок на природе.

Также можно отведать местную кухню, известную вкуснейшими блюдами из местных продуктов.

Если вы хотите путешествовать по маленьким городкам Бельгии, Динан – лучший выбор. Его история, архитектура и природа оставят незабываемые впечатления.

8. Остенде – город на побережье Северного моря

Остенде – обязательное место для посещения в Бельгии. Источник: Pixabay Остенде – обязательное место для посещения в Бельгии. Источник: Pixabay

Куда уехать в Бельгии, чтобы насладиться пляжным отдыхом?

Это Остенде – живописный город на северо-западе Бельгии, расположенный на побережье Северного моря. Город славится песчаными пляжами, привлекающими многочисленных туристов, в том числе из других стран.

Одна из главных достопримечательностей Остенде – его набережная, Пляж д'Остенде. Это место, где можно позагорать, покупаться в море или просто прогуляться по берегу, наслаждаясь красивыми видами.

В Остенде также много музеев и художественных галерей, где можно ознакомиться с произведениями местных мастеров и известных иностранных художников.

Символ города – кованый памятник Леопольду II – расположен в самом центре. Этот монумент посвящен легенде, по которой героический конь спас город от вражеской атаки, перепрыгнув через забор и разбудив спящих защитников.

Остенде – одно из лучших мест для посещения в Бельгии. Его красивые пляжи, атмосфера и архитектура оставят незабываемые впечатления.

9. Тюрнхаут – старинный городок на границе с Францией

Многие приезжают в Бельгию, чтобы увидеть красивые католические церкви. Тюрнхаут – прекрасный городок на юго-западе страны, который привлекает туристов своим средневековым шармом и красивейшей архитектурой. Город расположен в ущелье реки Лилль, что придает ему еще больший шарм.

Одна из главных достопримечательностей города – собор Нотр-Дам де Тюрнхаут, готический собор из красного кирпича, построенный в XII веке. Этот собор является одной из самых известных архитектурных жемчужин города, поражающего своей красотой.

Кроме того, можно посетить замок Тюрнхаут, построенный в XV веке. Это поразительное здание с богатой историей создает атмосферу, которая никого не оставит равнодушным.

В городе есть многочисленные музеи, рассказывающие историю Тюрнхаута от его основания до настоящего. Вы можете узнать о готической и монастырской жизни, просмотрев соответствующие экспозиции.

Если вас интересуют история и архитектура, Тюрнхаут обязателен для посещения.

10. Мехелен – город с многочисленными замками и красивой готической архитектурой.

Набережная Мехелена имеет романтическую атмосферу. Источник: Pixabay Набережная Мехелена имеет романтическую атмосферу. Источник: Pixabay

Мехелен – небольшой город на севере Бельгии, расположенный между Брюсселем и Антверпеном. Он известен своей богатой историей, культурным наследием и красивыми готическими и ренессансными зданиями.

Одно из лучших мест для посещения в Бельгии – старый город Мехелена, расположенный в историческом центре. Оно полно разнообразными зданиями, музеями и местами для отдыха. Здесь вы увидите многочисленные каналы и мосты, создающие уникальную атмосферу.

Еще одна достопримечательность Мехелена – большой заброшенный замок, построенный в начале XVI века. Сегодня в нем расположен музей, рассказывающий о жизни и культуре города в Средневековье.

В городе также есть несколько красивых церквей и соборов, в частности собор Святого Румбольда, построенный в XIII веке, являющийся одним из самых больших готических соборов в стране.

Мехелен предлагает много интересных мест для посещения в Бельгии, чтобы насладиться готической и средневековой атмосферой.

Советы для украинцев в Европе

Для украинцев, путешествующих в Бельгию из Европы, эта страна предлагает идеальное сочетание культуры, истории и гастрономии. Вот несколько практических советов:

Транспорт : Бельгия имеет развитую железнодорожную сеть, и между городами (Брюссель, Гент, Антверпен, Мехелен) удобно передвигаться поездами. Билеты лучше покупать заранее через сайт Belgian Rail.

: Бельгия имеет развитую железнодорожную сеть, и между городами (Брюссель, Гент, Антверпен, Мехелен) удобно передвигаться поездами. Билеты лучше покупать заранее через сайт Belgian Rail. Бюджет : Посещение музеев и достопримечательностей может быть дорогим (5-15 евро), но многие города предлагают комбинированные билеты или бесплатный вход в определенные дни. Брюгге и Гент идеально подходят для бюджетных прогулок.

: Посещение музеев и достопримечательностей может быть дорогим (5-15 евро), но многие города предлагают комбинированные билеты или бесплатный вход в определенные дни. Брюгге и Гент идеально подходят для бюджетных прогулок. Гастрономия : Обязательно попробуйте бельгийские вафли (2–5 евро), шоколад и пиво в местных кафе. В Бинши или Динане попробуйте блюда из местных продуктов.

: Обязательно попробуйте бельгийские вафли (2–5 евро), шоколад и пиво в местных кафе. В Бинши или Динане попробуйте блюда из местных продуктов. Язык : В Брюсселе и Антверпене широко используется английский, но в меньших городах, как Тюрнхаут или Льеж, знание базового французского или нидерландского может пригодиться.

: В Брюсселе и Антверпене широко используется английский, но в меньших городах, как Тюрнхаут или Льеж, знание базового французского или нидерландского может пригодиться. Проживание : Для экономии выбирайте хостелы или апартаменты через Airbnb в Мехелене или Генте, где цены ниже, чем в Брюсселе.

Бельгия – страна, которая удовлетворит вкусы и интересы всех туристов. Здесь есть много мест для посещения, которые позволят насладиться красотой и шармом. Теперь вы знаете, что посмотреть в Бельгии: от старинных городов с узкими улочками и архитектурными шедеврами до живописных пейзажей с зелеными лугами и лесами. Отведайте знаменитые бельгийские вафли и шоколад и почувствуйте атмосферу европейской культуры и моды.

Мы представили топ-10 обязательных мест в Бельгии, чтобы узнать больше об этой стране и ее людях. Эти места заставят вас влюбиться в них и захотеть вернуться сюда снова.

Надеемся, что наша статья помогла вам решить, что посмотреть в Бельгии и подготовиться к путешествию. Желаем вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений от Бельгии!