Месть за Кривой Рог

Месть…

После удара по Кривому Рогу я вижу ряд видео, на которых отправляются в направлении позиций РОВ снаряды, ракеты, fpv-дроны и прочие средства поражения с посланиями об отмщении… И я понимаю эмоциональный настрой наших бойцов, увидевших как над телом маленьком мальчика трудятся такмеды чтобы вернуть его к жизни, а затем фото этого ребёнка публикуются как эпитафия…

И хочется отомстить. Хочется сделать хоть, что-то, но…

Я скажу вещь, которую, уверен, многие не поймут, но… На войне места мести не должно быть и просто быть не может.

Простой вопрос. Когда у тебя в подразделении есть снаряд, ПТУР, fpv-дрон и в зоне поражения ты увидишь вражеский танк, ББМ, гольфкар или тело на самокате, разве ты не воспользуешься имеющимся средством поражения, чтобы аннигилировать это тело? На войне есть место системной работе по противнику, его уничтожению. И никакого сомнения, запустить по нему дрон или нет, может пожалеть? Только системная работа по объектам.

Вот и возникает вопрос, а что же тогда месть? На войне её просто быть не может, ведь месть это катализация действий, повышение активности с целью отомстить за обиду, боль, страдание, причиняя их противнику. То есть, если бы не трагедия в Кривом Роге, все те, кто сегодня отправили снаряды, ракеты и fpv-дроны по врагу, в любой другой день этого бы не сделали?

Поэтому, давайте забывать про слово "месть", которое в военное время неуместно. Есть системная работа и ничто не должно ей мешать. Если системная работа прекращается – это саботаж. Ты не выстрелил по врагу, которого увидел в прицеле – саботаж. Не направил дрон на бомжа из Омска на самокате – саботаж. А вот сегодня всё что движется и не движется почему-то стало объектом твоего отмщения!

Российские оккупанты только лишь после того как сдохнут, оставят нас в покое и ни на один день эта работа не должна прекращаться. Была Буча, был Изюм, была Оленовка, был Тирас, была одесская трасса здоровья, был Охматдет и множество других бесчеловечных преступлений РОВ. И за все эти преступления не нужно мстить, с пафосом на камеру об этом заявляя, нужно методично убивать врага как и раньше… В 2022-м, 2023-м, 2024-м, 2025-м…

У мести есть конечный этап, и он намного короче и проще, чем у войны. Поэтому месть и война, несовместимы. Ведь война, это не короткое явление, само-утверждающиеся краткосрочными действиями, а долгая, методичная, кропотливая работа, требующая в разы больше усилий и выдержки, чем месть.