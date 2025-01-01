Меренговый рулет с мандаринами: рецепт
Нежность, которая покорит любого. Это несложно, быстро и очень вкусно!
Ваши родные съедят этот рулет быстрее, чем вы успеете украсить его мандаринами.
К рецепту:
Корж:
190-200 г белков
300 г сахарной пудры
10 г ванильного сахара
1 г лимонной кислоты
2 г соли
36 г крахмала
Курд:
Цедра из 3 мандаринов
300 г мандаринового сока
Сок 1 лимона
3 желтка
30 г кукурузного крахмала
35 г сахара (если мандарины очень кислые)
Крем 2:
Крем-творог 350 г
Сливки 30% 250 г
Важно:
Белки должны быть комнатной температуры и желательно "старыми"! Пусть постоят у вас в холодильнике под пленкой неделю.
Обязательно без частиц желтка и совершенно в чистой посуде.
В белки добавляю щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваю на средних оборотах легкой белой пены.
Добавляю сахарную пудру и сахар в несколько приемов.
Добавляю крахмал и по желанию цитрусовую цедру (чтобы полностью убрать запах яиц), осторожно перемешиваю смесь.
Пергамент приклеиваю каплей смеси, сверху выкладываю ложкой меренга и ровняю по листу.
Достаю из духовки, даю немного остыть и переворачиваю на другой лист пергамента. Верхний пергамент осторожно снимаю.
Курд:
Натираю 3 мандарина на цедру, добавляю 300 г сока (выдавливаю из 6–7 мандаринов, слегка пробиваю в блендере, отжимаю) Добавляю сок лимона, желтки, сахар и крахмал.
Крем: разминаю крем-сыр, добавляю взбитые сливки. На корж намазываю курд, сверху выкладываю крем (не весь). Осторожно сворачиваю рулет.
Немножко постоять – и готово!
Съесть нужно за 2 дня.