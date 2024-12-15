Масштабная атака на Украину: был установлен абсолютный рекорд

12 декабря был установлен абсолютный рекорд по налёту дронов – 193.

Из них было сбито - 80 сбито, 105 локационно потеряно (подавлено), 5 вернулись на Россию, один отправился на экскурсию в Беларусь.

Таким образом, из рекордного количества использованных РОВ дронов, 193, нейтрализовано было 191!

Из этого делаем вывод. Сегодня РОВ установили по количеству запущенных дронов, отдельно отмечу, как ударных, так и приманок, а СОУ установили рекорд по эффективности перехвата в пределах 1% эффективности противника и 99% эффективности ВС ВСУ!

Для кого-то это просто цифры, а для кого-то это титанический труд, бессонные ночи и нервы, натянутые до оглушительного звона струн. 1%. Это была предельно напряжённая ночь для ВС ВСУ. Выдержана достойно.

Если не верите и сомневаетесь, то странно, почему вы читаете этот пост, ведь у вас должен быть блекаут, который не закончится в течение этой и следующей недели. Но этого нет... Вы читаете.