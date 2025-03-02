Люди Трампа включили шантаж и медийные атаки на Украину

Как я и говорил (неприятно не ошибаться), трамповские черты включили шантаж и медийные атаки на Украину. В первую очередь – на президента (да, сейчас разделять – довольно тупо).

В процессе издают жемчуг, достойный российской пропаганды.

Уолц сказал, что единственное препятствие миру – это позиция Украины. Не хочет капитулировать страну.

Рубио еще больше разочаровывает. Он ртом проговорил, что "сначала мир, а затем гарантии безопасности".

Минторг говорит, что не даст денег, пока Украина не вернется "на путь мира".

Первые двое и спикер Джонсон (координировавший блокировку помощи Украине) говорят, что если Зеленский не вернется за стол переговоров с благодарностью (за что), Украине понадобится другой лидер, "готовый к миру".

Ни о каких требованиях к России и Путину все эти создания не сказали ни слова.

Единственно правильная реакция на шантаж и информационные атаки со стороны диктаторов и агрессоров – делать свое дело.

До момента, пока администрация Трампа не услышит Украину, Европу и адекватных американцев: Украина готова к переговорам и миру, но в разводняк Трампа – Путина готовы играть только клинические идиоты.