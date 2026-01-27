Людей заменят работы? Будущее, ожидающее россиян после войны

На прошлой неделе Минпромторг РФ (по вертикали Чемизова из Ростеха) поручил государственным корпорациям подготовить планы по переводу части предприятий на режим так называемых темных цехов – полностью или почти полностью автоматизированных производств.

Хотя в РФ иногда Минпромторг называют министерством фантастики или лжи, определенные вопросы к такой инициативе есть. Расчеты показывают, что к 2030 году РФ будет испытывать кадровый голод, который усилит потери РФ на войне в Украине. Завозить рабочую силу из других стран дорого и в известной степени опасно. Минпромторг ищет возможности для исправления будущего блокирования развития российской экономики именно через человеческий ресурс.

Многие проекты Минпромторга застряли во времени, поэтому вряд ли и от этой инициативы будет результат. Но сам факт того, что российский фюрер отправляет своих граждан в мясорубку войны, а на заводах для них уже хотят подготовить замену в виде роботов, должно заставить российское общество задуматься.