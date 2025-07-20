Лучший двухнедельный маршрут поездом по Японии

Путешествуете в Японию на две недели? Это будет незабываемо. Япония – страна, где невозможно заскучать. Она настолько разнообразна, но одновременно гармонична, что каждый раз открывает новые грани. Две недели в Японии вряд ли хватит, чтобы полностью узнать страну, но вы все равно сможете погрузиться в ее богатую культуру, увидеть многочисленные достопримечательности и посетить известные города и скрытые достопримечательности. Лучший способ максимально погрузиться в Японию – воспользоваться знаменитой железной дорогой и отправиться в настоящее путешествие по стране с Japan Rail Pass. Наслаждайтесь огнями прекрасного и хаотического Токио, а затем путешествуйте от северных городов на юг по главному острову Хонсю, посетите остров Кюсю и увидите рисовые поля и горные храмы. Лучшее двухнедельное путешествие по Японии откроет то, что не покажет ни один путеводитель.

Какой билет выбрать для поездки по Японии?

Железнодорожная сеть в Японии очень развита, современна и комфортна, поэтому это самый удобный способ передвижения по стране. Чтобы сделать путешествие бюджетным, стоит приобрести железнодорожный абонемент. Japan Rail Pass предоставляет доступ ко многим поездам в стране, включая высокоскоростные.

Стоимость такого абонемента на 14 дней в 2025 году составляет около:

Обычный абонемент (Ordinary Pass) на 14 дней : 80,000 иен ≈ $533 .

: 80,000 иен ≈ . Green Car (первый класс) на 14 дней : 110,000 иен ≈ $733 .

: 110,000 иен ≈ . Детский обычный абонемент (6–11 лет) : 40,000 иен ≈ $267 .

: 40,000 иен ≈ . Детский Green Car : 55,000 иен ≈ $367.

Тем не менее, такой способ двухнедельного отпуска в Японии остается выгодным для путешественников. Стоит приобрести Japan Rail Pass заранее, поскольку доставка абонемента занимает некоторое время. Обратите внимание, что воспользоваться абонементом могут только иностранные туристы, посещающие страну со статусом временных посетителей для осмотра достопримечательностей. Также он доступен для граждан Японии, проживающих за границей более 10 лет при условии подтверждения этого факта определенными документами.

Если Japan Rail Pass подходит для двухнедельного путешествия по Японии, то для поездки в конкретный регион лучше выбрать региональный абонемент. Он обеспечивает неограниченные поездки на определенном маршруте или в регионе по значительно более низкой цене, чем Japan Rail Pass. Такие абонементы также доступны иностранным путешественникам и имеют разную продолжительность в зависимости от типа. Существует более 20 видов таких абонементов, включая Хоккайдо, Исэ-Кумано-Вакамая, Северный Кюсю и т.д.

Двухнедельный маршрут по Японии

Мы предлагаем программу двухнедельного путешествия по Японии с Japan Rail Pass и описание городов, где вы остановитесь и осмотрите достопримечательности. Мы также дадим рекомендации, как сделать ваше путешествие в Страну восходящего солнца удобной, бюджетной и захватывающей. Вы можете вносить изменения в предложенный маршрут, добавляя места, которые хотите посетить.

Дни 1–3: Знакомство с Токио

Жизнь в Токио кипит круглосуточно. Источник: Pixabay Жизнь в Токио кипит круглосуточно. Источник: Pixabay

Начать двухнедельное путешествие по Японии удобнее с Токио, так что будьте готовы, что начало вашей поездки будет бурным и динамичным. У вас будет несколько дней провести в столице Японии. Лучший способ передвижения Токио – метро, охватывающее большую часть центра города. Japan Rail Pass не включает этот вид транспорта, поэтому пока не активируйте его. Добавьте к своему маршруту шумный район Сибуя для исследования столицы. Это центр моды и ночной жизни Токио. Прогуляйтесь по парку Йойоги, популярному месту отдыха местных жителей, которые приходят сюда, чтобы провести время на свежем воздухе, устроить пикник, прогуляться среди фонтанов, клумб и прудов, практиковать боевые искусства, кататься на велосипедах и заниматься спортом. Здесь вы можете посетить самый большой синтоистский храм Токио – святилище Мэйдзи. Остановитесь за сувенирами в торговом районе Акихабара. Не забудьте поужинать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, и попробовать необычную уличную еду: обязательно отведайте блюда в лапшах и волшебную сахарную вату от Momi & Toys.

Где остановиться на ночь

В Токио множество вариантов размещения на любой бюджет – от 3-звездного Asakusa Kokono Club в самом центре города вблизи популярных достопримечательностей к сети Toyoko Inn с небольшими апартаментами по всему городу для более бюджетных туристов.

Переезд в Хиросаку

Пора воспользоваться вашим Japan Rail Pass, ведь вы отправляетесь в первое большое путешествие. Активируйте его на вокзале и забронируйте билет на север с вокзала Токио или Уэно. Отправляйтесь на станцию Син-Аомори на синкансене Тохоку, а там пересядьте на экспресс Оу. Вы прибудете на станцию Хиросаки через 4 часа.

Дни 3–4: Исследования Хиросаки

Начните с древней японской архитектуры. Источник: Pixabay Начните с древней японской архитектуры. Источник: Pixabay

Следующий этап двухнедельного путешествия по Японии – большой город Хиросаки в префектуре Аомори на острове Хонсю. Главная местная достопримечательность – восстановленный средневековый замок. Прогуляйтесь по его территории и парку, а затем посетите село Непута. Здесь вы узнаете, как производятся огромные бумажные фонари, украшенные изображениями воинов и богов. Они являются обязательным украшением фестиваля Непута. Двухнедельный отпуск в Японии не обойдется без вкусной и интересной еды, поэтому не отказывайте себе в удовольствии отведать яблочную выпечку города и выпить вкусного крепкого сидра.

Где остановиться на ночь

После прогулки по центру Хиросаки вы можете остаться на ночь в районе гостиницы Good Old Hotel. Это здание когда-то было домом для многих небольших заведений питания. После полной реставрации помещения превратились в простые номера со всеми необходимыми удобствами. В отеле нет персонала, и после онлайн-регистрации вы получите электронное письмо с паролем в вашу комнату.

Вы также можете остановиться в Dormy Inn, находящемся в пешей доступности от замка Хиросаки. Это сеть отелей с горячими источниками. Вас угостят бесплатным ремнем на ночь.

Переезд на юг с остановкой в Аките

Следует отправиться в необычное живописное путешествие на уникальном поезде из Хиросаки. Он позволяет соединить путешествие с осмотром достопримечательностей. Забронируйте место на курортном поезде Сираками для пятичасовой поездки вдоль Японского моря и величественных гор Сираками. На борту поезда проводятся разные мероприятия, такие как кукольный театр и традиционные музыкальные выступления. Прибыв в Акиту, посетите местный художественный музей и парк Сэнсю, входящий в список 100 лучших мест Японии для наблюдения за цветением сакуры. Затем пересядьте на синкансен и проведите 2 часа 20 минут в пути на станцию Сендай.

Дни 4–5: Самураи в Сендае

Узнайте больше об истории самураев. Источник: Pixabay Узнайте больше об истории самураев. Источник: Pixabay

Эта остановка в вашем двухнедельном маршруте по Японии будет посвящена истории самураев. Вы можете узнать о подвигах основателя города, самурае Масамуне Дате, и клане Дате, встречая статуи и мавзолеи, посвященные им, повсюду. Еще одна популярная среди туристов достопримечательность – вискикурня Nikka и местные пивоваренные саке. Посетите район онсена Сакунами, чтобы погрузиться в культуру горячих источников. Здесь вы также можете наблюдать за работой традиционных ремесленников, производящих резные куклы кокеши.

Где остановиться на ночь

Планируя поездку в Японию, легко найти хорошие варианты размещения на любой бюджет. Мы предлагаем проверить передовые технологии Японии на себе: забронируйте номер в 4-звездочном отеле Henn-na Hotel, где используются голограммы и работы на ресепшене.

Переезд на западное побережье Хонсю

На следующий день вам придется воспользоваться двумя синкансенами в Канадзаву. Вы проведете около часа, пересаживаясь на синкансене Тохоку или Акита до Омия, а затем еще примерно 2 часа на синкансене Хокурику.

Дни 5–7: Замок, рынок и золото в Канадзаве

Наслаждайтесь красотой традиционных японских садов. Источник: Pixabay Наслаждайтесь красотой традиционных японских садов. Источник: Pixabay

Здесь меньше туристов, чем в Киото или Токио, но много интересных достопримечательностей, поэтому это идеальное место для остановки. Прогуляйтесь по замку Канадзава, который сотни лет был резиденцией клана Маэда. Это отличная реконструкция замка, из оригинальных сооружений остались только ворота Исикавамон и свод Сандзиккен Нагая. Прогуляйтесь по территории, посетите музей замка и прекрасный сад Кенроку напротив. Это один из трех самых известных садов Японии, созданный в период Эдо, и отличный пример традиционного японского сада: пруды, булыжные каменные дорожки, водопады и чайные домики. Остановитесь в районе чайных домиков Хигаси Тая и Ниси Тая. Планируя поездку в Японию, включите местные рынки. К примеру, префектура Исикава известна своими морепродуктами, а рынок Омите – одно из лучших мест для покупки рыбы, а также фруктов и овощей. Здесь также есть популярные рестораны, где можно отведать свежие суши и сашими. Еще одна важная часть культуры этого региона – искусство нанесения золотых листьев. Это ремесло передается из поколения в поколение более 700 лет. Вы можете приобрести сувениры и предметы обихода, украшенные этим драгоценным металлом, и посетить мастер-классы для туристов.

Где остановиться на ночь

Посетите Музей современного искусства 21 века, чтобы чтить его необычную архитектуру и причудливые галереи с необычными экспонатами. Затем остановитесь в новом 4-звездочном бутике-отеле Omo5 Kanazawa Katamachi рядом с музеем.

Выберите маршрут в Киото

Железные дороги – лучший способ исследовать Японию через две недели. Разветвленная система позволяет построить маршрут ко многим разным направлениям. Например, из Канадзавы в Киото есть несколько вариантов. Мы рекомендуем прямой экспресс Thunderbird, который займет 2 часа 15 минут.

Дни 7–10: Три города через три дня. Киото, Осака, Нара

Любуйтесь экстерьером храмов и окружающими их пейзажами. Источник: Pixabay Любуйтесь экстерьером храмов и окружающими их пейзажами. Источник: Pixabay

Киото – главный туристический центр, и в будние дни здесь поменьше людей. Если у вас две недели в Японии, ваш маршрут должен включать прогулки по этому городу и его знаменитым достопримечательностям. Начните с Кинкаку-дзи или Золотого павильона, реконструкции буддийского храма, построенного в конце 14 века. Оригинальный храм создал сегун Асикага Йосимицу, который провел здесь свои последние дни после отречения. Второй и третий этажи покрыты золотой листвой, и эта замечательная картина отражается в зеркале озера, на берегу которого стоит храм. Его окружает изысканный сад с дорожками, прудами и ручьями. После удовольствия этим величественным видом посетите пагоды и торговые улицы храмового комплекса Кийомидзу-дера и культовую достопримечательность Киото – каменный сад Рьоан-дзи. Затем вы можете путешествовать в другие соседние города, которые обязательно стоит увидеть в Японии за две недели. Например, получасовая поездка на синкансене доставит вас в Осаку. Здесь стоит посетить канал Дотонбори и одноименную улицу с многочисленными магазинами и ресторанами, традиционной японской архитектурой и храмами Намба Ясака и Хосендзи. Затем посетите исторический гастрономический рынок Куромона и древнюю столицу Нара со многими красивыми старыми храмами. Прогуляйтесь в парках вокруг них и покормите свободно гуляющих оленей. Еда для этой активности продается повсюду.

Где остановиться на ночь

Для двухнедельного отпуска в Японии вы можете выбрать из широкого спектра вариантов размещения. К примеру, стандартный отель Rihga Royal Hotel Kyoto возле вокзала. Вы также можете попробовать что-то другое и остановиться в традиционном рекане с футоном, классической мебелью и татами, например Kyomachiya Sakura Urushitei. Обязательно закажите традиционный японский завтрак.

Переезд в Хиросиму

Путешествие из Киото в Хиросиму займет 1 час 40 минут. Во время двухнедельной поездки вам придется не раз путешествовать по синкансену. Бронировать билеты необязательно для синкансена Токайдо из Киото в Хиросиму, но лучше перестраховаться.

Дни 10–12: Мемориальные места Хиросимы

Увидите всемирно известные достопримечательности Японии. Источник: Pixabay Увидите всемирно известные достопримечательности Японии. Источник: Pixabay

Достопримечательности этого города – Парк мира, Музей мемориала мира и Купол атомного взрыва. Также стоит посетить остров Миядзима. Добраться туда можно через час на поезде до станции Миядзимагути, а затем пересесть на паром, который доставит вас на остров за 15–20 минут (проезд покрывается JR Pass). Через две недели в Японии вы посетите много храмов, один из самых впечатляющих расположен на этом острове. Храмовый комплекс Ицукусима имеет более 14 веков. Основная часть здания стоит на сваях, поэтому при отливе кажется, что она плывет над землей. Лучший вид на красные тории, стоящие в воде храмовые ворота открывается во время отлива, когда они полностью обнажаются. Во время двухнедельного отпуска в Японии следует также почувствовать его гастрономическую культуру. В Хиросиме обратите внимание на уличную еду и попробуйте знаменитое окономияки – толстый жареный корж с разными начинками, такими как лапша, морепродукты или мясо.

Где остановиться на ночь

Заселитесь в стильный и доступный отель возле Парка мира The Knot Hiroshima или получите особый опыт путешествия, остановившись в бюджетном капсульном отеле (если, конечно, вы не страдаете клаустрофобией и не против тесных помещений). Например, Sejour Inn Capsule предлагает компактные спальные места, общие ванные комнаты и шкафчики.

Следующая остановка – Беппу

Ваше двухнедельное путешествие по Японии продолжается 2,5-часовой поездкой на станцию Кокура на синкансене Токайдо, а затем на экспрессе Sonic Nichiren до станции Беппу.

Дни 12–14: Горячий и расслабляющий Беппу

Вы обязательно должны посетить Бэппу. Здесь у вас не возникнет вопросов, чем заняться. Этот город расположен на острове Кюсю, имеющем более расслабленную атмосферу, чем Хонсю. Курортный город – прекрасное место, чтобы провести время в знаменитых горячих источниках. Ассортимент услуг впечатляет: вы можете принимать обычные термальные ванны, грязевые, паровые и песчаные ванны. Многие источники поражают окружающими пейзажами, которые тоже стоит увидеть. Вы можете попробовать серные бассейны и гейзеры или пролететь над активным вулканом на канатной дороге.

Где остановиться в Беппе

Любой гид посоветует путешественнику остановиться в традиционном рекане хотя бы раз. В этом городе их много. Например, ознакомьтесь с Ryokan Sennari или Beppu Nagomitsuki, оба расположены вокруг открытых горячих источников.

Остановитесь на ночь в традиционном рекане с горячими источниками. Источник: Pixabay Остановитесь на ночь в традиционном рекане с горячими источниками. Источник: Pixabay

Возвращение в Токио

После кругового путешествия по Японии вы вернетесь в Токио через две недели. Обратная поездка в столицу Японии займет около 6 часов. Воспользуйтесь экспрессом Sonic Nichiren в Кокуру, чтобы пересесть на синкансен Токайдо в Токио. Завершите свое знакомство с Японией знаменитым бенто – привлекательно упакованной едой для дороги. Вы можете купить его на вокзалах или в самом поезде. Наслаждаясь этим вкусным лакомством, вы еще раз убедитесь, что это лучший способ узнать Японию за две недели.