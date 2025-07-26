Лучшие занятия в Швеции: Топ-20 туристических достопримечательностей

Швеция – увлекательная страна с уникальными местами для посещения. Выходные в Швеции станут незабываемым происшествием. Мы собрали для вас самые лучшие предложения по отпуску на любой вкус, что можно делать в Швеции.

Пляжный отдых в Швеции

Швеция славится своими прекрасными пляжами, где можно расслабиться и насладиться живописными видами. Для любителей пляжного отдыха эти побережья – лучшие места для посещения в Швеции. Мы составили для вас пять самых популярных пляжей.

Пляж Сканур

Большой песчаный пляж на юго-западном побережье, Сконе – одна из достопримечательностей Швеции. Пляж отлично подходит для семейного отдыха и имеет много активностей для детей.

Адрес: Lasarettsgatan, 239 33 Skanör, Sweden

Вебсайт: https://visitskane.com/sv/skane-upplev/strander/skanor-strand

Пляж Сканур – одно из самых привлекательных мест для посещения в Швеции.

Пляж Риберсборгс

Расположенный в Мальме на южном побережье, пляж Риберсборгс – одно из лучших мест для посещения в Швеции. Это красивый песчаный пляж со спокойными водами.

Адрес: Limhamnsvägen, 216 13 Malmö, Sweden

Вебсайт: https://www.malmo.se/Uppleva-och-gora/Parker-och-tradgardar/Ribersborgsstrand.html

Думаете, что делать в Швеции? Отправляйтесь в Мальмё, и вы найдете множество активностей на любой вкус.

Пляж Тюлусанд

Самый известный пляж расположен на западном побережье в Хальмстаде. Пляж стал популярен в 1990-х годах и с тех пор является одним из топовых туристических объектов Швеции.

Адрес: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad, Sweden

Вебсайт: https://tylosand.se/en/beaches-en/

Пляж Тюлусанд – лучшее место для посещения в Швеции для любителей пляжного отдыха.

Пляж Лаппис

Вечерний пляж в Швеции. Источник: · Pixabay Вечерний пляж в Швеции. Источник: · Pixabay

Небольшой пляж в Стокгольме, расположенный на острове Лаппкяррсберг. Пляж отлично подходит для пикников и купания в городских условиях. Заслуженно входит в топ-10 мест для посещения в Швеции.

Адрес: Stora Lappkärrsberget, 114 19 Stockholm, Sweden

Вебсайт: https://www.stockholm.se/uppleva-och-gora/parker-och-gronomraden/lappis/ Что посетить в Швеции прежде всего? Остров Лаппкяррсберг, конечно.

Пляж Керингун

Остров Кярингун, Швеция – лучшее место для посещения. Он известен рыбалкой, а пляж имеет теплую воду и прекрасный вид на Северное море.

Адрес: Käringön, 474 91 Käringön, Sweden

Вебсайт: https://www.vastsverige.com/karingonstranden/

Любите рыбалку на пляже, но не знаете, куда поехать в Швецию? Остров Керингун ждет вас.

У Швеции много маленьких и теплых пляжей, приморских сел и островов, где можно прекрасно отдохнуть. В Швеции есть множество занятий.

Катание на лыжах

Швеция – идеальное место для катания на лыжах, и вот пять крутых мест, которые стоит посетить в Швеции, если вы хотите прокатиться на лыжах.

Оре – курорт №1 в Швеции

Куда лучше поехать в Швецию, чтобы насладиться лыжами? Естественно, к Оре. Курорт расположен в горах Емтланда и предлагает большое количество трасс разной степени сложности для начинающих и опытных лыжников.

Адрес: Åre Björnen, 830 13 Åre, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/en/are/

Оре – одно из топовых мест для посещения в Швеции.

Селен

Горы Швеции. Источник: · Pixabay Горы Швеции. Источник: · Pixabay

Один из самых больших лыжных курортов на западе страны, расположенный на границе с Норвегией. Он предлагает разнообразные трассы разного уровня сложности – от зеленых до черных, а также сноуборд-парк.

Адрес: Sälen, 780 67 Sälen, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/en/salen/

Даже если вы начинающий, в Селене, Швеция, будет много занятий на топовых трассах.

Линдваллен

Курорт в горах Даларны – одна из старейших зон отдыха Швеции. Он предлагает более 60 км трасс разного уровня сложности и семь лыжных подъемников.

Адрес: Lindvallsvägen 8, 780 67 Sälen, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/sv/vara-skiddestinationer/salen/lindvallen/

Курорт Линдваллен – не только крутое место для лыжников, но и одна из туристических достопримечательностей Швеции.

Фунген

Этот курорт – хорошее место для посещения в Швеции для тех, кто ценит атмосферу тихой провинции с красивой природой и чистым воздухом. Он расположен в Йемтланде и предлагает много трасс для начинающих и опытных лыжников.

Адрес: Funäsdalsberget, 840 97 Funäsdalen, Sweden

Вебсайт: https://www.funasdalen.se/en/

Селенфьяллэн

Весна в горах. Источник: · Pixabay Весна в горах. Источник: · Pixabay

Лыжный курорт, известный многочисленными трассами, отличными условиями для катания и красивыми пейзажами. Расположенный в центральной части страны, он привлекает туристов со всего мира.

Адрес: 840 94 Bruksvallarna, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/en/salen/

Селенфьяллэн по праву является одним из топовых мест для посещения в Швеции.

Наблюдение за северным сиянием

Северное сияние. Источник: · Pixabay Северное сияние. Источник: · Pixabay

Зимой север страны – это природное чудо, которое стоит увидеть. Северное сияние. Это незабываемый опыт и впечатление на всю жизнь. Действительно, лучшее, что можно сделать в Швеции.

Многие курорты предлагают экскурсии для наблюдения за северным сиянием.

Магия северного сияния в Абиско

Это 3-часовая автобусная экскурсия по Полярному кругу Абisko с гидом, который расскажет о культуре страны и северном сиянии. Тур включает ужин из местных продуктов и 2 часа наблюдения за Авророй Бореалис.

Северное сияние в Лаппиу

4-часовой тур, включающий поездку в лес, где будет возможность наблюдать за северным сиянием, а также лыжную прогулку. Аврора Бореалис и катание на лыжах – крутые занятия в Швеции.

Северное сияние в Арвике

Частный тур на автомобиле или мотоцикле по лесным дорогам в районе Арвики. Тур включает ужин из местных продуктов и наблюдение за Авророй Бореалис.

Северное сияние верхом на лошадях в Лапландии

Церковь в Лапландии. Источник: · Pixabay Церковь в Лапландии. Источник: · Pixabay

3-часовой тур по верховой езде, который включает прогулку на лошадях через лес и наблюдение за Авророй Бореалис.

Эти туры наиболее распространены зимой, когда ночи длинные и яркие, что делает наблюдение за северным сиянием еще более впечатляющим.

Не забудьте взять теплую одежду в Швецию.

Информацию об экскурсиях можно найти на веб-сайтах местных туристических компаний. Вот некоторые из них:

Visit Sweden. Официальный веб-сайт Шведского туристического офиса: https://visitsweden.com/

Официальный веб-сайт Шведского туристического офиса: https://visitsweden.com/ Lapland Sweden. Туроператор, специализирующийся на Лапландии: https://www.laplandsweden.com/

Туроператор, специализирующийся на Лапландии: https://www.laplandsweden.com/ Kiruna Guidetur. Туроператор, предлагающий экскурсии и туры в Лапландии: https://www.kirunaguidetur.se/

Туроператор, предлагающий экскурсии и туры в Лапландии: https://www.kirunaguidetur.se/ Aurora Sky Station. Компания, занимающаяся турами для наблюдения за северным сиянием: https://www.auroraskystation.com/

На этих сайтах вы найдете информацию о различных турах и экскурсиях для посещения топовых достопримечательностей Швеции. Вы также можете забронировать тур, который вам больше всего подходит.

В объятиях природы

Швеция известна своей удивительной природой и множеством привлекательных мест для посещения, которые радуют глаза каждого путешественника. Вот пять лучших достопримечательностей Швеции.

Национальный парк Абиско

Дроттнинггольм, Швеция. Источник: · Pixabay Дроттнинггольм, Швеция. Источник: · Pixabay

Расположенный в Лапландии, это один из самых больших и популярных национальных парков страны. Туристы могут увидеть здесь северное сияние и встретить много животных, таких как олени, лоси, рыси.

Адрес: Abisko National Park, 981 07 Abisko, Sweden

Вебсайт: https://www.swedishtouristassociation.com/areas/abisko-national-park/

Если вы приехали в Швецию, вы должны посетить Лапландию.

Национальный парк Костергавет

Парк расположен на юго-западе Швеции. Он предлагает большую территорию для пеших и велосипедных прогулок, а также каноэ и каякинг на реке Мерде.

Адрес: Kosterhavet National Park, Långegärde 1A, 450 95 Hunnebostrand, Sweden

Вебсайт: https://www.kosterhavet.se/en/

Национальный парк Седерасен

На южном побережье страны расположен отличный парк с красивыми песчаными пляжами, дюнами и островами. Туристы могут наслаждаться пешими и велосипедными прогулками, а также купание в кристально чистой воде.

Адрес: Söderåsen National Park, Ronneholmsvägen 11, 265 91 Åstorp, Sweden

Вебсайт: https://www.sverigesnationalparker.se/en/choose-park---list/soderasen-national-park/

Парк Седерасен – одна из лучших туристических достопримечательностей Швеции.

Национальный парк Гьордья

Рыболовные хижины. Источник: · Pixabay Рыболовные хижины. Источник: · Pixabay

Расположенный на островах Гёталанд, этот национальный парк известен своими живописными пейзажами и разнообразием флоры и фауны. Туристы могут наслаждаться красивыми пляжами, смотровыми площадками и пешими тропами.

Адрес: Gotska Sandön National Park, 624 66 Tingstäde, Sweden

Вебсайт: https://www.swedishtouristassociation.com/facilities/stf-gotska-sandon-hostel/

Национальный парк Тефтерн

Теофсингдален – парк в северной провинции Даларна в шведских горах. Известен многочисленными реками, озерами и водопадами, а также пешими и велосипедными тропами. Посетители могут наслаждаться прекрасными пейзажами и фотографировать дикую природу.

Адрес: Töfsingdalen National Park, 780 69 Äppelbo, Sweden

Вебсайт: https://www.nationalparksofsweden.se/choose-park---list/tofsingdalen-national-park/

Естественная красота этого региона настолько многогранна, что каждая его часть уникальна и привлекательна по-своему. Посещение национальных парков – одна из топ-10 вещей, которые следует сделать в Швеции.

Попробуйте национальную кухню Швеции

Фрикадельки шведской кухни. Источник: · Pixabay Фрикадельки шведской кухни. Источник: · Pixabay

Одна из топ-10 вещей, которые стоит сделать в Швеции, это попробовать местную кухню.

Швеция имеет богатую кулинарную культуру, известную своими уникальными и вкусными блюдами, ставшими национальными символами страны.

Вот пять национальных блюд, которые обязательно следует попробовать в местных ресторанах.

Кеттбуллар (шведские фрикадельки)

Шведские фрикадельки, изготовленные из мелко перемолотой говядины, свинины или баранины, обычно подаются с гранатовым соусом, картофельным пюре и вареной капустой.

Сельдь

Сельдь – любимый деликатес шведов. Источник: · Pixabay Сельдь – любимый деликатес шведов. Источник: · Pixabay

Соль – рыба, которую шведы обожают и едят на завтрак, обед и ужин. Сельдь может быть маринованной, соленой, копченой или запеченной.

Смерреброд

Типичное скандинавское блюдо в виде ломтика хлеба, на котором могут быть разнообразные закуски: маринованные овощи, сыр, рыба, мясо или мясные продукты.

Кекс Даттаркака

Тяжелый, густой кекс со свежими финиками и грецкими орехами, сладкий и ароматный, подается как часть завтрака или десерта.

Лососевые котлеты лакспуддинг

Разновидность запеканки из лосося, картофеля, лука и яиц обычно подается с зеленью и красной смородиной.

Кроме национальных блюд, Швеция также имеет инновационный подход к кулинарии, и вы можете попробовать множество современных блюд с уникальными комбинациями ингредиентов и необычными вкусами.

Швеция – потрясающая страна со многими интересными местами для путешествий и отдыха. Известная своей богатой культурой, вкусной пищей и чистой окружающей средой, эта страна — отличный выбор для тех, кто ищет активный отдых в красивой среде. От величественных гор и островов у моря до густых лесов и национальных парков, Швеция предлагает множество вариантов для активного отдыха на свежем воздухе и великолепные виды на известные достопримечательности.