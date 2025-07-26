Лучшие занятия в Швеции: Топ-20 туристических достопримечательностей
Швеция – увлекательная страна с уникальными местами для посещения. Выходные в Швеции станут незабываемым происшествием. Мы собрали для вас самые лучшие предложения по отпуску на любой вкус, что можно делать в Швеции.
Пляжный отдых в Швеции
Швеция славится своими прекрасными пляжами, где можно расслабиться и насладиться живописными видами. Для любителей пляжного отдыха эти побережья – лучшие места для посещения в Швеции. Мы составили для вас пять самых популярных пляжей.
Пляж Сканур
Большой песчаный пляж на юго-западном побережье, Сконе – одна из достопримечательностей Швеции. Пляж отлично подходит для семейного отдыха и имеет много активностей для детей.
Адрес: Lasarettsgatan, 239 33 Skanör, Sweden
Вебсайт: https://visitskane.com/sv/skane-upplev/strander/skanor-strand
Пляж Сканур – одно из самых привлекательных мест для посещения в Швеции.
Пляж Риберсборгс
Расположенный в Мальме на южном побережье, пляж Риберсборгс – одно из лучших мест для посещения в Швеции. Это красивый песчаный пляж со спокойными водами.
Адрес: Limhamnsvägen, 216 13 Malmö, Sweden
Вебсайт: https://www.malmo.se/Uppleva-och-gora/Parker-och-tradgardar/Ribersborgsstrand.html
Думаете, что делать в Швеции? Отправляйтесь в Мальмё, и вы найдете множество активностей на любой вкус.
Пляж Тюлусанд
Самый известный пляж расположен на западном побережье в Хальмстаде. Пляж стал популярен в 1990-х годах и с тех пор является одним из топовых туристических объектов Швеции.
Адрес: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad, Sweden
Вебсайт: https://tylosand.se/en/beaches-en/
Пляж Тюлусанд – лучшее место для посещения в Швеции для любителей пляжного отдыха.
Пляж Лаппис
Небольшой пляж в Стокгольме, расположенный на острове Лаппкяррсберг. Пляж отлично подходит для пикников и купания в городских условиях. Заслуженно входит в топ-10 мест для посещения в Швеции.
Адрес: Stora Lappkärrsberget, 114 19 Stockholm, Sweden
Вебсайт: https://www.stockholm.se/uppleva-och-gora/parker-och-gronomraden/lappis/ Что посетить в Швеции прежде всего? Остров Лаппкяррсберг, конечно.
Пляж Керингун
Остров Кярингун, Швеция – лучшее место для посещения. Он известен рыбалкой, а пляж имеет теплую воду и прекрасный вид на Северное море.
Адрес: Käringön, 474 91 Käringön, Sweden
Вебсайт: https://www.vastsverige.com/karingonstranden/
Любите рыбалку на пляже, но не знаете, куда поехать в Швецию? Остров Керингун ждет вас.
У Швеции много маленьких и теплых пляжей, приморских сел и островов, где можно прекрасно отдохнуть. В Швеции есть множество занятий.
Катание на лыжах
Швеция – идеальное место для катания на лыжах, и вот пять крутых мест, которые стоит посетить в Швеции, если вы хотите прокатиться на лыжах.
Оре – курорт №1 в Швеции
Куда лучше поехать в Швецию, чтобы насладиться лыжами? Естественно, к Оре. Курорт расположен в горах Емтланда и предлагает большое количество трасс разной степени сложности для начинающих и опытных лыжников.
Адрес: Åre Björnen, 830 13 Åre, Sweden
Вебсайт: https://www.skistar.com/en/are/
Оре – одно из топовых мест для посещения в Швеции.
Селен
Один из самых больших лыжных курортов на западе страны, расположенный на границе с Норвегией. Он предлагает разнообразные трассы разного уровня сложности – от зеленых до черных, а также сноуборд-парк.
Адрес: Sälen, 780 67 Sälen, Sweden
Вебсайт: https://www.skistar.com/en/salen/
Даже если вы начинающий, в Селене, Швеция, будет много занятий на топовых трассах.
Линдваллен
Курорт в горах Даларны – одна из старейших зон отдыха Швеции. Он предлагает более 60 км трасс разного уровня сложности и семь лыжных подъемников.
Адрес: Lindvallsvägen 8, 780 67 Sälen, Sweden
Вебсайт: https://www.skistar.com/sv/vara-skiddestinationer/salen/lindvallen/
Курорт Линдваллен – не только крутое место для лыжников, но и одна из туристических достопримечательностей Швеции.
Фунген
Этот курорт – хорошее место для посещения в Швеции для тех, кто ценит атмосферу тихой провинции с красивой природой и чистым воздухом. Он расположен в Йемтланде и предлагает много трасс для начинающих и опытных лыжников.
Адрес: Funäsdalsberget, 840 97 Funäsdalen, Sweden
Вебсайт: https://www.funasdalen.se/en/
Селенфьяллэн
Лыжный курорт, известный многочисленными трассами, отличными условиями для катания и красивыми пейзажами. Расположенный в центральной части страны, он привлекает туристов со всего мира.
Адрес: 840 94 Bruksvallarna, Sweden
Вебсайт: https://www.skistar.com/en/salen/
Селенфьяллэн по праву является одним из топовых мест для посещения в Швеции.
Наблюдение за северным сиянием
Зимой север страны – это природное чудо, которое стоит увидеть. Северное сияние. Это незабываемый опыт и впечатление на всю жизнь. Действительно, лучшее, что можно сделать в Швеции.
Многие курорты предлагают экскурсии для наблюдения за северным сиянием.
Магия северного сияния в Абиско
Это 3-часовая автобусная экскурсия по Полярному кругу Абisko с гидом, который расскажет о культуре страны и северном сиянии. Тур включает ужин из местных продуктов и 2 часа наблюдения за Авророй Бореалис.
Северное сияние в Лаппиу
4-часовой тур, включающий поездку в лес, где будет возможность наблюдать за северным сиянием, а также лыжную прогулку. Аврора Бореалис и катание на лыжах – крутые занятия в Швеции.
Северное сияние в Арвике
Частный тур на автомобиле или мотоцикле по лесным дорогам в районе Арвики. Тур включает ужин из местных продуктов и наблюдение за Авророй Бореалис.
Северное сияние верхом на лошадях в Лапландии
3-часовой тур по верховой езде, который включает прогулку на лошадях через лес и наблюдение за Авророй Бореалис.
Эти туры наиболее распространены зимой, когда ночи длинные и яркие, что делает наблюдение за северным сиянием еще более впечатляющим.
Не забудьте взять теплую одежду в Швецию.
Информацию об экскурсиях можно найти на веб-сайтах местных туристических компаний. Вот некоторые из них:
- Visit Sweden. Официальный веб-сайт Шведского туристического офиса: https://visitsweden.com/
- Lapland Sweden. Туроператор, специализирующийся на Лапландии: https://www.laplandsweden.com/
- Kiruna Guidetur. Туроператор, предлагающий экскурсии и туры в Лапландии: https://www.kirunaguidetur.se/
- Aurora Sky Station. Компания, занимающаяся турами для наблюдения за северным сиянием: https://www.auroraskystation.com/
На этих сайтах вы найдете информацию о различных турах и экскурсиях для посещения топовых достопримечательностей Швеции. Вы также можете забронировать тур, который вам больше всего подходит.
В объятиях природы
Швеция известна своей удивительной природой и множеством привлекательных мест для посещения, которые радуют глаза каждого путешественника. Вот пять лучших достопримечательностей Швеции.
Национальный парк Абиско
Расположенный в Лапландии, это один из самых больших и популярных национальных парков страны. Туристы могут увидеть здесь северное сияние и встретить много животных, таких как олени, лоси, рыси.
Адрес: Abisko National Park, 981 07 Abisko, Sweden
Вебсайт: https://www.swedishtouristassociation.com/areas/abisko-national-park/
Если вы приехали в Швецию, вы должны посетить Лапландию.
Национальный парк Костергавет
Парк расположен на юго-западе Швеции. Он предлагает большую территорию для пеших и велосипедных прогулок, а также каноэ и каякинг на реке Мерде.
Адрес: Kosterhavet National Park, Långegärde 1A, 450 95 Hunnebostrand, Sweden
Вебсайт: https://www.kosterhavet.se/en/
Национальный парк Седерасен
На южном побережье страны расположен отличный парк с красивыми песчаными пляжами, дюнами и островами. Туристы могут наслаждаться пешими и велосипедными прогулками, а также купание в кристально чистой воде.
Адрес: Söderåsen National Park, Ronneholmsvägen 11, 265 91 Åstorp, Sweden
Вебсайт: https://www.sverigesnationalparker.se/en/choose-park---list/soderasen-national-park/
Парк Седерасен – одна из лучших туристических достопримечательностей Швеции.
Национальный парк Гьордья
Расположенный на островах Гёталанд, этот национальный парк известен своими живописными пейзажами и разнообразием флоры и фауны. Туристы могут наслаждаться красивыми пляжами, смотровыми площадками и пешими тропами.
Адрес: Gotska Sandön National Park, 624 66 Tingstäde, Sweden
Вебсайт: https://www.swedishtouristassociation.com/facilities/stf-gotska-sandon-hostel/
Национальный парк Тефтерн
Теофсингдален – парк в северной провинции Даларна в шведских горах. Известен многочисленными реками, озерами и водопадами, а также пешими и велосипедными тропами. Посетители могут наслаждаться прекрасными пейзажами и фотографировать дикую природу.
Адрес: Töfsingdalen National Park, 780 69 Äppelbo, Sweden
Вебсайт: https://www.nationalparksofsweden.se/choose-park---list/tofsingdalen-national-park/
Естественная красота этого региона настолько многогранна, что каждая его часть уникальна и привлекательна по-своему. Посещение национальных парков – одна из топ-10 вещей, которые следует сделать в Швеции.
Попробуйте национальную кухню Швеции
Одна из топ-10 вещей, которые стоит сделать в Швеции, это попробовать местную кухню.
Швеция имеет богатую кулинарную культуру, известную своими уникальными и вкусными блюдами, ставшими национальными символами страны.
Вот пять национальных блюд, которые обязательно следует попробовать в местных ресторанах.
Кеттбуллар (шведские фрикадельки)
Шведские фрикадельки, изготовленные из мелко перемолотой говядины, свинины или баранины, обычно подаются с гранатовым соусом, картофельным пюре и вареной капустой.
Сельдь
Соль – рыба, которую шведы обожают и едят на завтрак, обед и ужин. Сельдь может быть маринованной, соленой, копченой или запеченной.
Смерреброд
Типичное скандинавское блюдо в виде ломтика хлеба, на котором могут быть разнообразные закуски: маринованные овощи, сыр, рыба, мясо или мясные продукты.
Кекс Даттаркака
Тяжелый, густой кекс со свежими финиками и грецкими орехами, сладкий и ароматный, подается как часть завтрака или десерта.
Лососевые котлеты лакспуддинг
Разновидность запеканки из лосося, картофеля, лука и яиц обычно подается с зеленью и красной смородиной.
Кроме национальных блюд, Швеция также имеет инновационный подход к кулинарии, и вы можете попробовать множество современных блюд с уникальными комбинациями ингредиентов и необычными вкусами.
Швеция – потрясающая страна со многими интересными местами для путешествий и отдыха. Известная своей богатой культурой, вкусной пищей и чистой окружающей средой, эта страна — отличный выбор для тех, кто ищет активный отдых в красивой среде. От величественных гор и островов у моря до густых лесов и национальных парков, Швеция предлагает множество вариантов для активного отдыха на свежем воздухе и великолепные виды на известные достопримечательности.