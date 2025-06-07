Лучшие районы и отели Парижа: Где остановиться во время поездки в столицу Франции

Париж – это не тот город, который можно изучить за одну поездку. Эйфелева башня и Елисейские поля – только начало, ведь у космополитической столицы Франции есть гораздо больше предложений. Если вы хотите эффективно использовать свое время, нужно составить хороший план действий, начиная с того, в каких районах и отелях Парижа остановиться. На самом деле невозможно дать однозначный ответ на вопрос, какой парижский район самый лучший для туристов, ведь все зависит от того, какие достопримечательности вы хотите увидеть, какую атмосферу ожидаете и какой тип отдыха предпочитаете. Ориентируйтесь по своему вкусу: некоторые районы Парижа имеют больше замечательных ресторанов, другие наполнены интересными барами и магазинами, а некоторые предпочтительнее выбрать для исследования исторических достопримечательностей.

Париж разделен на 20 округов, и в каждом из них вы найдете что-то новое, независимо от того, это ваша первая поездка или опытный путешественник. Каждый из районов Парижа может стать лучшим для вашего путешествия, и, чтобы упростить планировку, воспользуйтесь этим кратким путеводителем с примерами отелей в разных округах.

8-й округ

Этот просторный район Парижа выбирают местные семьи благодаря удобному транспорту, включая линию метро, проходящей через центр города, и большому количеству мест для детей, таких как парк Монсо. Бульвары и улицы удобны для пешеходов. 8-й округ – одно из лучших мест в Париже для путешественников, если шоппинг и рестораны стоят на первом месте в вашем списке дел. Главные достопримечательности района включают Елисейские поля, Большой дворец, Триумфальную арку и многие другие места, которые следует посетить в Париже.

Royal Monceau – Raffles Paris

Почувствуйте французский шарм в этом пятизвездочном отеле, наполненном ярким стилем. Номера и люксы излучают сдержанную элегантность в стиле 40-х и 50-х годов с небольшими поэтическими деталями, которые понравятся почитателям литературы, искусства и коллекционерам. В отеле есть ресторан со звездой Мишлен, спа-центр Clarins с бассейном длиной 23 метра, художественная галерея, частный кинотеатр и книжный магазин.

Hotel Plaza Elysées

Оформление номеров является примером элегантной классики. Источник: Image Plazaelysees.com Оформление номеров является примером элегантной классики. Источник: Image Plazaelysees.com

Элегантный 4-звездочный бутик-отель, основанный в 1874 году, объединяет грубый камень и искусство. В начале 2023 года гостиница завершила реконструкцию, добавив современные удобства к номерам. Каждый из 41 номера напоминает изящную парижскую квартиру. Предоставляется частный трансфер из аэропорта и сытный завтрак в формате шведского стола в лаундже.

10-й округ

Для путешественников, ценящих оживленную атмосферу и приключения, 10-й округ станет одним из самых подходящих районов Парижа. Через сердце района протекает канал Сен-Мартен, вдоль которого парижане любят устраивать пикники и посещать популярные кафе и бары, такие как Chez Prune и Gravity Bar, создавая целые толпы на тротуарах. Если этого недостаточно, за несколько остановок метро можно добраться до соседних Маре и Бастилии с их кафе, клубами и барами.

Hotel Providence Paris

18 эклектических номеров в таунхаусе XIX века очаровывают дизайном, сочетающим изящество и игривость, с большим количеством винтажных узоров и современных текстур. Отель привлекает влюбленных, любителей красивых интерьеров и путешественников, ищущих "настоящий" Париж. В номерах есть индивидуальные бары со всем необходимым для создания коктейлей, а из окон открываются виды на парижские крыши.

Hotel Grand Amour

Этот смелый бутик-отель является партнером популярного Hotel Amour в 9-м округе, но отличается от него сочетанием парижских традиций с ретро-шиком в декоре номеров. Белое постельное белье контрастирует с винтажной мебелью, яркими цветными схемами и провокационным декором. Бистро на первом этаже собирает местных хипстеров, предлагая три вида завтраков, обеды и изысканные ужины, после которых можно перейти к тихому летнему саду-патио.

Le Citizen

Номера этого отеля простые и уютные, а их главной привлекательностью является панорамный вид на исторический канал из окон. Окружение отеля с многочисленными мостами, модными кафе и вековыми каштанами создает необходимую атмосферу для уединенного и расслабленного пребывания. Номера излучают сдержанный скандинавский шарм, а на нижнем этаже есть небольшой ресторан, украшенный футуристическими светильниками.

6-й округ

Путешественники, впервые посещающие Париж, наверняка включат в свой маршрут главные исторические достопримечательности: Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Лувр, Нотр-Дам и т.д. Если это ваша цель, 6-й округ – один из лучших районов Парижа для остановки. Все они расположены неподалеку от района Сен-Жермен, а также знаменитых кафе, таких как Flore и Les Deux Magots и бульваров с бутиками.

Relais Christine

Уютная и шикарная гостиница с 48 номерами с классическими французскими элементами, которые вы ожидаете увидеть в столице: кровати с балдахинами, деревянные и благородные украшения, антикварная мебель и ванные комнаты из каррарского мрамора. Отель предлагает прекрасный спа-центр Guerlain, частный сад и несколько конференц-залов с уютными креслами и каминами.

L'Hotel

Увидите крыши Парижа с вашего балкона. Источник: Image L-hotel.com Увидите крыши Парижа с вашего балкона. Источник: Image L-hotel.com

Роскошный бутик-гостиница в сердце Левого берега идеально расположен для исследования культуры и искусства Парижа. В нем 20 уникальных спален с тщательным дизайном, одна из которых когда-то была домом для ирландского поэта и драматурга Оскара Уайлда. С рестораном, баром, парной и подземным хамамом удобства отеля так же изысканны, как и его атмосфера.

Hotel Recamier

Этот шестиэтажный отель в одном из самых уютных уголков Сен-Жермен-де-Пре скрывает 24 номера, объединенных нейтральной палитрой и декором из живых орхидей и глянцевых фотографий за сдержанным фасадом. Полного ресторана нет, но есть уютный лаундж, где подают изысканный послеобеденный перекус, а в хорошую погоду можно наслаждаться напитками в саду.

3-й округ

Среди всех туристических районов Парижа нигде романтическая аура города не проявляется так ярко, как на живописных булыжных улочках, исторических достопримечательностях и уютных пышных садах 3-го округа. Они идеально подходят для прогулок, посещения модных пабов, бутиков и крутых баров.

Pavillon de la Reine

Благодаря сдержанному, но роскошному декору и прекрасным видам на живописную площадь Вогезов этот отель идеально подходит для семей. Тихая гавань в сердце Маре, окруженная тенистыми садами, также является одним из самых популярных мест, где любят останавливаться путешественники, которые ищут конфиденциальность и шарм в Париже.

Hotel National des Arts et Métiers

Стильная архитектура и инновационный дизайн придают современный оттенок историческому району. В отеле 64 номера, ресторан и коктейльный бар, где гости и местные жители любят проводить время по напиткам. Терраса на крыше открывает новый ракурс на Сакре Кер, Центр Помпиду и парижские крыши.

1-й округ

Париж по праву считается столицей моды мира. Проживание в 1-м округе и прогулка по Сент-Оноре позволят погрузиться в эту атмосферу. Витрины Hermes и Goyard сменяются не менее стильными кафе, ресторанами и роскошными отелями. В центре района расположен Лувр, сад Тюильри и Новый мост. Многие путешественники, выбирая место для проживания в Париже, сразу останавливаются здесь, ведь 1-й округ – это сердце города. Однако это не только самый модный, но и один из самых дорогих районов.

Hotel Costes

Эта роскошная дизайнерская гостиница в старом здании XIX века, открытая в 1991 году, остается модным местом для парижского общества. Ресторан во внутреннем дворике посещают знаменитости, а расслабленная атмосфера привлекает разнообразную публику – от хипстеров до семей с детьми. Номера варьируются от крошечных тайников до впечатляющих люксов.

Grand Hôtel du Palais Royal

Отели в 1-м округе олицетворяют его модную атмосферу. Источник: Image Grandhoteldupalaisroyal.com Отели в 1-м округе олицетворяют его модную атмосферу. Источник: Image Grandhoteldupalaisroyal.com

Этот элегантный отель расположен в здании XVIII века у садов Пале-Рояль. В нем 59 номеров и люксов оформленных в ярких, но мягких цветах с продуманными удобствами. Некоторые из них имеют балкон с прекрасным видом на Сакре-Кер. Ресторан Café 52 предлагает выбор сезонных блюд, которые можно наслаждаться на огромной террасе.

Ritz Paris

Мало какой парижский отель, даже самый лучший, может превзойти роскошь Ritz. В нем 142 номера и тематические люксы с изысканными интерьерами в стиле XIX века: мраморные ванные комнаты, позолоченные бра и панорамные окна напоминают о вневременной элегантности, так любимой французами. Отель полон мест для создания незабываемых моментов, от легендарного бара до чаепитий под стеклянной крышей.

4-й округ

Среди районов и гостиниц Парижа 4-й округ считается самым популярным среди ЛГБТК+ сообщества. Здесь расположено много клубов и баров с радужными флагами, поэтому его также называют гей-маре. Сюда стоит приехать ради невероятно яркой ночной жизни и развлечений, а между прекрасными садами и лучшими достопримечательностями скрываются многочисленные независимые специализированные магазины и художественные галереи.

Hôtel du Jeu de Paume

Расположенный между двумя рукавами Сены на месте королевского теннисного корта XVII века, названного в его честь, этот 4-звездочный отель имеет 30 номеров, разбросанных вокруг красивого внутреннего сада. Это идеальное место для проживания в историческом центре Парижа для романтического уик-энда, деловой поездки или семейного отдыха.

Villa Beaumarchais

На тихой улице, вдали от суеты Маре, у бульвара Бомарше, устланного бутиками, расположен отель с мирным садом во внутреннем дворике. Виды на сад можно наслаждаться элегантно оформленными в классическом стиле номерами. Отель когда-то был охотничьим домом, и эта тема все еще прослеживается в его интерьере с красочными фресками и латунными охотничьими рогами на стенах.

Hôtel de JoBo

Интерьер этого отеля максимально яркий и цветной. Каждая поверхность от стен ванной до мебели в чайной комнате украшена смелыми узорами и текстурами. Это отличный вариант, если вы ищете лучшие районы и отели Парижа для романтического путешествия или медового месяца. В отеле есть коктейльный бар, а чайная комната предлагает экспресс-завтрак и континентальный буфет в дополнение к горячим напиткам.

5-й округ

Одно из лучших мест в Париже для проживания молодых путешественников и предпочитающих богемную и артистическую среду. Большинство толпы здесь составляют студенты местных университетов, создающих энергичную атмосферу. 5-й округ на левом берегу Сены также известен как Латинский квартал: он оживлен в любое время дня и ночи, а молодежь с ограниченным бюджетом оценит отличные бюджетные варианты размещения.

Hôtel College de France

Отель в сердце Латинского квартала предлагает виды на Эйфелеву башню, а многие достопримечательности и достопримечательности столицы находятся в пешей доступности. Номера имеют обычный традиционный декор, посреди которого выделяются огромные массивные окна. В некоторых номерах есть частные балконы.

Villa Panthéon

Этот отель особенно популярен среди младших путешественников. Источник: Image Villa-pantheon.com Этот отель особенно популярен среди младших путешественников. Источник: Image Villa-pantheon.com

Одна из самых доступных 4-звездных гостиниц в городе Латинском квартале Парижа предлагает номера в шотландском стиле. Его элегантный коктейльный бар является популярным местом для местных студентов университета. Отель предлагает бесплатный завтрак (континентальный), террасу для загара и трансфер до аэропорта.