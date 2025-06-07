Найкращі райони та готелі Парижа: Де зупинитися під час подорожі до столиці Франції

Париж – це не те місто, яке можна дослідити за одну поїздку. Ейфелева вежа та Єлисейські поля – лише початок, адже космополітична столиця Франції має набагато більше пропозицій. Якщо ви хочете ефективно використати свій час, потрібно скласти хороший план дій, починаючи з того, в яких районах і готелях Парижа зупинитися. Насправді неможливо дати однозначну відповідь на питання, який паризький район найкращий для туристів, адже все залежить від того, які пам’ятки ви хочете побачити, яку атмосферу очікуєте та який тип відпочинку віддаєте перевагу. Орієнтуйтеся за своїм смаком: деякі райони Парижа мають більше чудових ресторанів, інші наповнені цікавими барами та магазинами, а деякі краще обрати для дослідження історичних пам’яток.

Париж поділений на 20 округів, і в кожному з них ви знайдете щось нове, незалежно від того, чи це ваша перша поїздка, чи ви досвідчений мандрівник. Кожен із районів Парижа може стати найкращим для вашої подорожі, і, щоб спростити планування, скористайтеся цим коротким путівником із прикладами готелів у різних округах.

8-й округ

Цей просторий район Парижа обирають місцеві сім’ї завдяки зручному транспорту, включно з лінією метро, що проходить через центр міста, та великій кількості місць для дітей, таких як парк Монсо. Бульвари та вулиці зручні для пішоходів. 8-й округ – одне з найкращих місць у Парижі для мандрівників, якщо шопінг і ресторани стоять на першому місці у вашому списку справ. Головні пам’ятки району включають Єлисейські поля, Великий палац, Тріумфальну арку та багато інших місць, які варто відвідати в Парижі.

Royal Monceau – Raffles Paris

Відчуйте французький шарм у цьому п’ятизірковому готелі, наповненому яскравим стилем. Номери та люкси випромінюють стриману елегантність у стилі 40-х і 50-х років із невеликими поетичними деталями, які сподобаються шанувальникам літератури, мистецтва та колекціонерам. У готелі є ресторан із зіркою Мішлен, спа-центр Clarins із басейном довжиною 23 метри, художня галерея, приватний кінотеатр і книгарня.

Hotel Plaza Elysées

Оформлення номерів є прикладом елегантної класики. Джерело: Image Plazaelysees.com

Елегантний 4-зірковий бутік-готель, заснований у 1874 році, поєднує грубий камінь і мистецтво. На початку 2023 року готель завершив реконструкцію, додавши сучасні зручності до номерів. Кожен із 41 номера нагадує витончену паризьку квартиру. Послуги для гостей включають приватний трансфер з аеропорту та ситний сніданок у форматі шведського столу в лаунджі.

10-й округ

Для мандрівників, які цінують жваву атмосферу та пригоди, 10-й округ буде одним із найвідповідніших районів Парижа. Через серце району протікає канал Сен-Мартен, уздовж якого парижани люблять влаштовувати пікніки та відвідувати популярні кафе та бари, такі як Chez Prune і Gravity Bar, створюючи цілі натовпи на тротуарах. Якщо цього недостатньо, за кілька зупинок метро можна дістатися до сусідніх Маре та Бастилії з їхніми кафе, клубами та барами.

Hotel Providence Paris

18 еклектичних номерів у таунхаусі XIX століття зачаровують дизайном, що поєднує витонченість і грайливість, із великою кількістю вінтажних візерунків і сучасних текстур. Готель приваблює закоханих, поціновувачів красивих інтер’єрів і мандрівників, які шукають "справжній" Париж. У номерах є персоналізовані бари з усім необхідним для створення коктейлів, а з вікон відкриваються краєвиди на паризькі дахи.

Hotel Grand Amour

Цей сміливий бутік-готель є партнером популярного Hotel Amour у 9-му окрузі, але відрізняється від нього поєднанням паризьких традицій із ретро-шиком у декорі номерів. Біла постільна білизна контрастує з вінтажними меблями, яскравими кольоровими схемами та провокаційним декором. Бістро на першому поверсі збирає місцевих хіпстерів, пропонуючи три види сніданків, обіди та вишукані вечері, після яких можна перейти до тихого літнього саду-патіо.

Le Citizen

Номери цього готелю прості та затишні, а їхньою головною привабою є панорамний вид на історичний канал із вікон. Оточення готелю з численними мостами, модними кафе та віковими каштанами створює необхідну атмосферу для усамітненого та розслабленого перебування. Номери випромінюють стриманий скандинавський шарм, а на нижньому поверсі є невеликий ресторан, прикрашений футуристичними світильниками.

6-й округ

Мандрівники, які вперше відвідують Париж, напевно включать до свого маршруту головні історичні пам’ятки: Ейфелеву вежу, Тріумфальну арку, Лувр, Нотр-Дам тощо. Якщо це також ваша мета, 6-й округ – один із найкращих районів Парижа для зупинки. Усі вони розташовані неподалік від району Сен-Жермен, а також знаменитих кафе, таких як Flore і Les Deux Magots, і бульварів із бутиками.

Relais Christine

Затишний і шикарний готель із 48 номерами з класичними французькими елементами, які ви очікуєте побачити в столиці: ліжка з балдахінами, дерев’яні та благородні оздоблення, антикварні меблі та ванні кімнати з каррарського мармуру. У готелі є чарівний спа-центр Guerlain, приватний сад і кілька конференц-залів із затишними кріслами та камінами.

L’Hotel

Побачте дахи Парижа з вашого балкона. Джерело: Image L-hotel.com

Розкішний бутік-готель у серці Лівого берега ідеально розташований для дослідження культури та мистецтва Парижа. У ньому 20 унікальних спалень із ретельним дизайном, одна з яких колись була домом для ірландського поета та драматурга Оскара Вайлда. З рестораном, баром, парною та підземним хамамом зручності готелю такі ж вишукані, як і його атмосфера.

Hotel Recamier

Цей шестиповерховий готель в одному з найзатишніших куточків Сен-Жермен-де-Пре приховує 24 номери, об’єднані нейтральною палітрою та декором із живих орхідей і глянцевих фотографій за стриманим фасадом. Повноцінного ресторану немає, але є затишний лаундж, де подають вишуканий післяобідній перекус, а в гарну погоду можна насолоджуватися напоями в саду.

3-й округ

Серед усіх туристичних районів Парижа ніде романтична аура міста не проявляється так яскраво, як на мальовничих брукованих вуличках, історичних пам’ятках і затишних пишних садах 3-го округу. Вони ідеально підходять для прогулянок, відвідування модних пабів, бутиків і крутих барів.

Pavillon de la Reine

Завдяки стриманому, але розкішному декору та прекрасним краєвидам на мальовничу площу Вогезів цей готель ідеально підходить для сімей. Тиха гавань у серці Маре, оточена тінистими садами, також є одним із найпопулярніших місць, де люблять зупинятися мандрівники, які шукають приватності та шарму в Парижі.

Hotel National des Arts et Métiers

Стильна архітектура та інноваційний дизайн надають сучасного відтінку історичному району. У готелі 64 номери, ресторан і коктейльний бар, де гості та місцеві жителі люблять проводити час за напоями. Тераса на даху відкриває новий ракурс на Сакре-Кер, Центр Помпіду та паризькі дахи.

1-й округ

Париж по праву вважається столицею моди світу. Проживання в 1-му окрузі та прогулянка по Сент-Оноре дозволять зануритися в цю атмосферу. Вітрини Hermes і Goyard змінюються не менш стильними кафе, ресторанами та розкішними готелями. У центрі району розташовані Лувр, сад Тюїльрі та Новий міст. Багато мандрівників, обираючи місце для проживання в Парижі, одразу зупиняються тут, адже 1-й округ – це серце міста. Однак це не лише наймодніший, але й один із найдорожчих районів.

Hotel Costes

Цей розкішний дизайнерський готель у старій будівлі XIX століття, відкритий у 1991 році, залишається модним місцем для паризького суспільства. Ресторан у внутрішньому дворику відвідують знаменитості, а розслаблена атмосфера приваблює різноманітну публіку – від хіпстерів до сімей із дітьми. Номери варіюються від крихітних схованок до вражаючих люксів.

Grand Hôtel du Palais Royal

Готелі в 1-му окрузі втілюють його модну атмосферу. Джерело: Image Grandhoteldupalaisroyal.com

Цей елегантний готель розташований у будівлі XVIII століття біля садів Пале-Рояль. У ньому 59 номерів і люксів, оформлених у яскравих, але м’яких кольорах із продуманими зручностями. Деякі з них мають балкон із прекрасним видом на Сакре-Кер. Ресторан Café 52 пропонує вибір сезонних страв протягом дня, які можна насолоджуватися на величезній терасі.

Ritz Paris

Мало який паризький готель, навіть найкращий, може перевершити розкіш Ritz. У ньому 142 номери та тематичні люкси з вишуканими інтер’єрами в стилі XIX століття: мармурові ванні кімнати, позолочені бра та панорамні вікна нагадують про позачасову елегантність, таку улюблену французами. Готель повний місць для створення незабутніх моментів, від легендарного бару до чаювань під скляним дахом.

4-й округ

Серед районів і готелів Парижа 4-й округ вважається найпопулярнішим серед ЛГБТК+ спільноти. Тут розташовано багато клубів і барів із веселковими прапорами, тому його також називають гей-Маре. Сюди варто приїхати заради неймовірно яскравого нічного життя та розваг, а між чудовими садами та найкращими туристичними пам’ятками ховаються численні незалежні спеціалізовані магазини та художні галереї.

Hôtel du Jeu de Paume

Розташований між двома рукавами Сени на місці королівського тенісного корту XVII століття, названого на його честь, цей 4-зірковий готель має 30 номерів, розкиданих навколо красивого внутрішнього саду. Це ідеальне місце для проживання в історичному центрі Парижа для романтичного вікенду, ділової поїздки чи сімейного відпочинку.

Villa Beaumarchais

На тихій вулиці, подалі від суєти Маре, біля бульвару Бомарше, вистеленого бутиками, розташований готель із мирним садом у внутрішньому дворику. Види на сад також можна насолоджуватися з елегантно оформлених у класичному стилі номерів. Готель колись був мисливським будиночком, і ця тема все ще простежується в його інтер’єрі з барвистими фресками та латунними мисливськими рогами на стінах.

Hôtel de JoBo

Інтер’єр цього готелю максимально яскравий і кольоровий. Кожна поверхня, від стін ванної до меблів у чайній кімнаті, прикрашена сміливими візерунками та текстурами. Це чудовий варіант, якщо ви шукаєте найкращі райони та готелі Парижа для романтичної подорожі чи медового місяця. У готелі є коктейльний бар, а чайна кімната пропонує експрес-сніданок і континентальний буфет на додаток до гарячих напоїв.

5-й округ

Одне з найкращих місць у Парижі для проживання молодих мандрівників і тих, хто віддає перевагу богемному та артистичному середовищу. Більшість натовпу тут складають студенти місцевих університетів, які створюють енергійну атмосферу. 5-й округ на лівому березі Сени також відомий як Латинський квартал: він жвавий у будь-який час дня і ночі, а молодь із обмеженим бюджетом оцінить чудові бюджетні варіанти розміщення.

Hôtel College de France

Цей готель у серці Латинського кварталу пропонує краєвиди на Ейфелеву вежу, а багато пам’яток і визначних місць столиці знаходяться в пішій доступності. Номери мають простий класичний декор, серед якого виділяються великі масивні вікна. Деякі номери мають приватні балкони.

Villa Panthéon

Цей готель особливо популярний серед молодших мандрівників. Джерело: Image Villa-pantheon.com

Один із найдоступніших 4-зіркових готелів у Латинському кварталі Парижа пропонує номери в шотландському стилі. Його елегантний коктейльний бар є популярним місцем зустрічей для місцевих студентів університету. Готель пропонує безкоштовний континентальний сніданок, терасу для засмаги та трансфер до аеропорту.