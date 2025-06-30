Лучшие пляжные курорты Коста-Рики: 7 мест с идеальным песком, волнами и роскошными удобствами.

Коста-Рика славится своими потрясающими пляжными курортами, предлагающими идеальное сочетание природной красоты, роскошных удобств и разнообразных активностей. Окруженные тропическими лесами, вулканами и нетронутыми пляжами, эти курорты позволяют гостям наслаждаться природой, не выходя из номера. От уникального дизайна до премиум-услуг, вот семь лучших пляжных курортов Коста-Рики, которые стоит посетить в 2025 году для незабываемого отдыха.

1. Four Seasons Resort Costa Rica в Peninsula Papagayo

Адрес : Peninsula Papagayo, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт :https://www.fourseasons.com/costarica/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Гости могут любоваться природой, не выходя из номера. Источник: Image Fourseasons.com Гости могут любоваться природой, не выходя из номера. Источник: Image Fourseasons.com

Расположенный на полуострове Папагайо в провинции Гуанакасте, этот курорт является олицетворением роскоши. Гости могут насладиться двумя частными пляжами, четырьмя бассейнами, полем для гольфа мирового класса и спа-центром с вулканическими грязевыми процедурами. Номера и виллы располагают панорамными видами на Тихий океан, а интерьеры сочетают современный комфорт с коста-риканским колоритом.

Активности :

Водные виды спорта: каякинг, падлбординг, снорклинг.

Экскурсии в тропические леса и наблюдение за дикой природой.

Йога и медитация на пляже.

Four Seasons идеально подходит для пар и семей, которые ищут премиум-отдых с доступом к природным чудесам, таким как залив Кулебра и Национальный парк Санта-Роса.

2. Andaz Costa Rica Resort в Peninsula Papagayo

Адрес : Peninsula Papagayo, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.hyatt.com/en-US/hotel/costa-rica/andaz-costa-rica-resort-at-peninsula-papagayo

Рейтинг : 4.7 ⭐

Лучшие курорты предлагают премиум-удобства. Источник: Image Hyatt.com Лучшие курорты предлагают премиум-удобства. Источник: Image Hyatt.com

Этот курорт отличается уникальным дизайном, вдохновленным местной культурой и природой. Номера с открытыми террасами и инфинити-бассейны создают ощущение единства с окружающей средой. Гости могут насладиться тремя ресторанами, предлагающими блюда от фермы до стола, а также пляжами Playa Nacascolo и Playa Prieta.

Активности :

Экологические туры в тропический лес.

Снорклинг и дайвинг в заливе Папагайо.

Кулинарные мастер-классы по костариканской кухне.

Andaz идеально подходит для тех, кто ценит современный стиль и экологичный подход к отдыху.

3 . Nayara Springs

Адрес : La Fortuna, Alajuela, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.nayarasprings.com/

Рейтинг : 4.9 ⭐

Этот эксклюзивный курорт только для взрослых расположен недалеко от вулкана Ареналь и окружен пышными тропическими джунглями. Каждая вилла имеет частный бассейн с термальной водой, джакузи и открытую террасу с видом на джунгли. Курорт известен своим спа-центром и гастрономическими ресторанами, использующими органические продукты.

Активности :

Поход к водопаду Ла-Фортуна.

Наблюдение за птицами и природой.

Термальные источники и грязевые ванночки.

Nayara Springs идеально подходит для романтического отдыха и тех, кто хочет погрузиться в природу.

4. Hotel Punta Islita

Адрес : Punta Islita, Nicoya, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.hotelpuntaisilita.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Расположенный на уединенном пляже в заливе Никоя, этот курорт сочетает аутентичную коста-риканскую культуру с роскошью. Гости могут остановиться в бунгало или виллах с частными бассейнами и наслаждаться видами на Тихий океан. Курорт поддерживает местное общество, предлагая туры в ремесленные мастерские.

Активности :

Зиплайн в тропическом лесу.

Катание на лошадях вдоль пляжа.

Наблюдение за черепахами (сезонно).

Punta Islita идеально подходит для тех, кто ищет уединение и культурное погружение.

5. W Costa Rica – Reserva Conchal

Адрес : Playa Conchal, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.marriott.com/hotels/travel/lirwh-w-costa-rica-reserva-conchal/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Многие курорты удивляют необычным дизайном и разнообразием удобств. Источник: Image Hyatt.com Многие курорты удивляют необычным дизайном и разнообразием удобств. Источник: Image Hyatt.com

Расположенный на знаменитом пляже Кончаль с белым песком и кристально чистой водой, W Costa Rica поражает своим смелым дизайном и яркой атмосферой. Курорт предлагает спа-центр с процедурами на основе местных ингредиентов и гольф-клуб Reserva Conchal.

Активности :

Серфинг и падлбординг.

Экскурсии в вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха.

Ночные вечеринки с диджеями и коктейлями.

Этот курорт идеально подходит для молодых пар и ищущих энергичный отдых с ноткой роскоши.

6. El Mangroove

Адрес : Playa Panamá, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.elmangroove.net/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Этот бутик-курорт в заливе Папагайо отличается современным дизайном и непринужденной атмосферой. Расположенный на пляже Плайя Панама, он предлагает просторные номера с открытыми террасами и доступ к мангровым лесам. Гости могут спа-процедуры и рестораны с морепродуктами.

Активности :

Каякинг в мангровых лесах.

Велосипедные туры.

Йога на пляже.

El Mangroove идеально подходит для тех, кто хочет совместить роскошь с активным отдыхом.

7. JW Marriott Guanacaste Resort & Spa

Адрес : Hacienda Pinilla, Guanacaste, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Топовые курорты Коста-Рики имеют широкий выбор активностей. Источник: Image Marriott.com Топовые курорты Коста-Рики имеют широкий выбор активностей. Источник: Image Marriott.com

Описание : JW Marriott Guanacaste Resort & Spa – это роскошный пляжный курорт, расположенный на живописном пляже Мансита в провинции Гуанакасте, Коста-Рика. Окруженный тропическими лесами и Тихим океаном, курорт предлагает идеальное сочетание природной красоты, современного комфорта и изысканных удобств. Курорт является частью эксклюзивного комплекса Hacienda Pinilla, который включает в себя 1500 гектаров заповедной территории, частные пляжи и поля для гольфа.

Основные особенности :

Пляж : Доступ к девственному пляжу Мансита с мягким песком и спокойными волнами, идеального для купания и релакса.

: Доступ к девственному пляжу Мансита с мягким песком и спокойными волнами, идеального для купания и релакса. Проживание : Просторные номера и люксы с видом на океан или сад, оснащенные современными удобствами, такими как мраморные ванные комнаты, частные балконы и высокоскоростной Wi-Fi.

Удобства :

Самый большой инфинити-бассейн в Центральной Америке с панорамными видами на океан.

В спа-центре предлагается массаж, процедура с местными ингредиентами и термальные зоны.

Пять ресторанов с разнообразной кухней от коста-риканских блюд в Nau Lounge до морепродуктов в Azul Grill.

Поле для гольфа Hacienda Pinilla, разработанное Майком Янгом.

Дизайн :

Элегантный стиль с элементами костариканской культуры, включая деревянные акценты и открытые просторы, гармонирующие с природой.

Активности :

Водные виды спорта: серфинг, каякинг, падлбординг, снорклинг.

Экскурсии в тропические леса, вулканы и национальные парки, такие как Ринкон-де-ла-Вьеха.

Наблюдение за черепахами (сезонно) на соседних пляжах.

Конные прогулки и велосипедные маршруты через Hacienda Pinilla.

Йога, фитнес-центр и детский клуб для семейного отдыха.

Почему выбрать JW Marriott Guanacaste? Этот курорт идеально подходит для пар, семей и тех, кто ищет роскошный отдых в гармонии с природой. Гости могут наслаждаться природными видами, не выходя из номера, благодаря панорамным окнам и террасам. Курорт предлагает широкий выбор активностей, от водных похождений до культурных туров, а также исключительный сервис, который делает отдых незабываемым.

Эти семь пляжных курортов Коста-Рики предлагают уникальный опыт, сочетая роскошь, природную красоту и разнообразные активности. От тропических лесов и вулканов до кристально чистых пляжей каждый курорт позволяет гостям наслаждаться природой без потери комфорта. Независимо от того, ищете ли вы романтический отдых, семейный отпуск или приключения, эти курорты обеспечат незабываемые впечатления в 2025 году.