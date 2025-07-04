Лучшие пляжи поблизости Рима: Топ-10 направлений для однодневной поездки к морю

Рим – город путешественников: всегда полон туристов, осматривающих достопримечательности, и ярких событий, привлекающих толпы. Отдохнуть от всей этой суеты можно на прекрасных пляжах вблизи Рима. Они еще раз подтверждают, что здесь есть все. Все эти места очень красивы и атмосферны, пригодны для купания, загара, водных видов спорта и семейного отдыха. Большинство лучших пляжей расположены недалеко от центра Рима, и до них можно добраться общественным транспортом. Пляжи близ Рима варьируются от шумных и переполненных до девственных уединенных уголков.

Отдохните и насладитесь спокойствием самых лучших пляжей вблизи Рима, которые мы собрали в одном списке для вашего удобства. Вам остается только выбрать, где расслабиться на побережье.

1. Лидо ди Остия

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Lido di Ostia, 00121 Рома RM, Италия

Один из самых популярных пляжей всегда переполнен и шумен. Источник: Image trolvag, CC BY-SA 3.0/Wikimedia.org Один из самых популярных пляжей всегда переполнен и шумен. Источник: Image trolvag, CC BY-SA 3.0/Wikimedia.org

Морской городок Лидо ди Остия имеет ближайший пляж в центре Рима и один из самых оживленных. Это не место для поиска тихого уголка. Этот песчаный пляж будет немного переполнен даже в будний день. Но это компенсируется классической итальянской атмосферой и близким расположением: из центра Рима на поезде можно добраться за полчаса. Вода не кристально чистая, но достаточно хорошая для безопасного купания. Хотя это один из пляжей Италии вблизи Рима, он больше подходит не для купания, а для развлечений. Остия окружена дорогими курортами, и из-за близости к городу днем и вечером здесь людно. Рядом находится старинный археологический комплекс Остия Антика. Чтобы найти более тихую зону, можно доехать поездом до конечной остановки, а затем пересесть на автобус до Canceli. Путешествие займет время, но есть бесплатные общественные пляжи, окруженные дюнами, с туалетами, душами и ресторанами, идеальные для посещения и отдыха вблизи Рима.

2. Фреджене

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Fregene, 00054 Fiumicino RM, Италия

Вблизи аэропорта Фьюмичино, к западу от Рима, расположен один из самых популярных пляжей для молодежи в Италии. Вечером здесь собирается шикарная городская публика для вечеринок в пляжных клубах и ресторанах и для наблюдения за прекрасными закатами. Но днем здесь обычно не так многолюдно, как на других лучших пляжах близ Рима, таких как Остия, и он больше ориентирован на семейный отдых. Здесь водные виды спорта и уроки для начинающих. Длинные песчаные полосы в большинстве своем бесплатны для посетителей, а качество воды варьируется от хорошей до средней в зависимости от погоды. Вдоль побережья есть много семейных ресторанов и недорогих заведений питания. Чтобы добраться до этого пляжа, возьмите поезд в Риме на станции Термини до станции Маккарезе-Фреджене, а там пересаживайтесь на автобус.

3. Сперлонга

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Sperlonga, 04029 LT, Италия

Возможно, это не ближайший из пляжей близ Рима, но только пейзаж этого очаровательного курортного городка с белоснежными домами и узкими улочками, ведущие к двум красивым полулунным пляжам с обеих сторон небольшого мыса, достойного времени, потраченного на дорогу. Море здесь настолько чисто и прозрачно, что оно получило отличие Голубого флага. Пляж Поненте расположен вблизи города и находится в пешей доступности от отелей и ресторанов. Пляж Леванте более естественен, с низкими кустарниками, и значительная его часть покрыта шезлонгами для аренды. Оба идеальны для отдыха с детьми: мелкий песок и тёплые мелкие воды подходят даже для младенцев. После отдыха на пляже можно исследовать виллу Тиберия, археологический музей и поразительную гроту. Дорога в Сперлонгу займет около полутора часов. Лучше всего взять поезд от станции Термини в Риме в Фонд-Сперлонг, а затем автобус до этого городка и пляжей.

4. Санта Севера

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Santa Severa, 00058 Santa Marinella RM, Италия

Широкое песчаное побережье Санта Севера предлагает больше, чем просто море и песок. Значительная часть длинного общественного пляжа бесплатна, волны небольшие, но море летом достаточно спокойно для отдыха с детьми вблизи Рима. Есть много ресторанов, спа-центров и аренды шезлонгов, поэтому на выходных здесь полно отдыхающих. Замок XIV века, фундаменты которого спускаются прямо к воде, безусловно, привлекает внимание посетителей этого пляжа. Прогуляйтесь по селу возле замка и загляните в местные ремесленные магазины. Также не упустите интересную природную достопримечательность: если пройти вдоль побережья, можно заметить, что песок к северу от замка коричневый, а к югу — черный. От железнодорожной станции Сан Пьетро этот красивый пляж вблизи Рима можно добраться на поезде в 40 минутах.

5. Сабаудия

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Sabaudia, 04016 LT, Италия

Один из красивейших и уютных пляжей расположен возле Национального парка Чирчео. Источник: Image Anita Magiar/Pixabay Один из красивейших и уютных пляжей расположен возле Национального парка Чирчео. Источник: Image Anita Magiar/Pixabay

Под склонами горы Чирчео, покрытыми густым зеленым лесом, лежит красивейший пляж близ Рима. 15 километров мягкого золотистого песка окружены дюнами и лагуной Сабаудия. Этот пляж труднее добраться, чем остальные на побережье Лацио, потому он не переполнен. Значительная его часть бесплатна для посещения, а бирюзовая вода и чистота песка получили отличие Голубого флага. Пляж окружен Национальным парком Чирчео, поэтому коммерческих построек здесь мало, за исключением нескольких пунктов аренды зонтов и шезлонгов. Но у самого парка есть несколько смотровых точек с потрясающими видами. Если вы выбрали этот пляж среди самых красивых близ Рима, возьмите автобус от остановки метро Лаурентина до площади Обердан в Сабаудии. Затем пересаживайтесь на шаттл к пляжу.

6. Террачина

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Terracina, 04019 LT, Италия

Небольшой город Террачина, к югу от Рима, может похвастаться очаровательным историческим центром с яркими домами на узких улочках. Оно расположено около двух пляжей Рима — Гаета и Сперлонга — и всего в 10 км от Чирчео. Пляж в Террачине — длинная песчаная полоса с множеством пальм вдоль нее, которые скрывают ряд ресторанов с морепродуктами. Пространство в основном занято в стабилименте, но достаточно открытых зон. Побережье чистое и ухоженное, его выбирают для семейного отдыха. В конце этого пляжа в Риме, на крутых скалистых склонах горы Сант-Анджело в Италии, расположены руины храма Юпитера. Вы можете подняться к ним, чтобы насладиться потрясающими видами побережья и гор, а в ясные дни даже увидеть Везувий. Из порта Террачины есть паром к Понтическим островам. Чтобы добраться до этого пляжа, возьмите региональный поезд в Неаполь на станции Термини и выйдите на остановке Монте С. Бего. Оттуда еще около 20 минут автобусом.

7. Чивитовеккья

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️

Адрес : Civitavecchia, 00053 RM, Италия

Пляж здесь не место для удовольствия богемной итальянской атмосферой или тихого отдыха. Атмосфера не так модна, как на топовых пляжах близ Рима, например, Фреджене, но скорее прямая и дружеская. На выходных пески переполнены загорающими, любителями отдыха и семьями с детьми. Но не все другие лучшие пляжи вблизи Рима имеют два явных преимущества: этот пляж бесплатный и находится в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции Чивитавеккья в прямой линии от Рима. Песчаный пляж омывается чистыми волнами, хотя вода не так прозрачна, как на многих других лучших пляжах Рима в Лацио. Рядом на набережной есть аренда зонтов, пицца, мороженое, пляжные аксессуары, рестораны и детские аттракционы.

8. Санта Маринелла

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Santa Marinella, 00058 RM, Италия

Многие пляжи в Италии близ Рима критикуют за недостаточную прозрачность воды и толпы. Но Санта Маринелла, хоть и не чрезвычайно живописная, разрушает эту плохую репутацию пляжей возле итальянской столицы. Защищенный волнорезом, этот пляж вблизи Рима с мелким песком, чистой водой и пологими склонами популярен среди семей с детьми. Бесплатных зон мало, так что, вероятно, придется арендовать шезлонг или зонтик. Пляж в форме полумесяца очень близок к городу и имеет несколько хороших ресторанов, но других туристических мест немного, поскольку большинство посетителей приезжают сюда из Рима на однодневную поездку. Также этот пляж за пределами Рима популярен среди виндсерферов. До Санта Маринеллы можно добраться со станции Термини: курсируют два поезда в час, и дорога занимает около 45 минут.

9. Анцио

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Anzio, 00042 RM, Италия

Короткая поездка к югу от Рима приведет вас к одному из самых лучших и чистых пляжей Италии с Голубым флагом. Длинная полоса золотистого песка тянется вдоль всего города и защищена искусственным волнорезом, поэтому здесь вода спокойная, прозрачная и бирюзовая. Это еще один популярный вариант отдыха с маленькими детьми. Рядом с пляжем расположены руины виллы императора Нерона "Империале". Помимо них пляжный отдых можно разнообразить посещением музея Anzio Beach Head. В гавани Анцио много хороших ресторанов с морепродуктами. Отсюда также можно взять лодки на Понтические острова. До этих пляжей Рима из Термини можно добраться примерно через час. А если проехать еще одну остановку, вы попадете в другую длинную полосу пляжей близ Рима — Неттуно, также с Голубым флагом. От остановок до пляжей каждого из этих городов примерно 10 минут пешком.

10. Кастель Порциано

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Кастел Порзиано, 00124 Рома RM, Италия

Среди лучших пляжей этот довольно редок, поскольку это дикая и незастроенная полоса мелкого песка у моря вблизи Рима, без зонтиков, шезлонгов и дорогих пляжных клубов. Чистый берег с бирюзовой водой, окруженный дюнами, малолюден и идеален для уединенного пляжного отдыха. Ресторанов и удобств здесь мало, но есть туалеты, периодические пляжные бары и несколько пунктов аренды зонтов. Следует взять с собой воду и перекус, когда отправляетесь сюда. На южном конце пляжа одежда необязательна. Это одна из пляжных зон близ Рима, которая является частью государственного природного заповедника. Пляж расположен в нескольких километрах от остановки автобуса 061, который отправляется отсюда от остановки Кристофоро Коломбо на линии поезда Рим-Лидо.