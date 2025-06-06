Лучшие отели в Сицилии: 7 роскошных идей для крутых приключений

Сицилия – фантастический остров в Средиземном море, расположенный в юго-западной части Италии. Он славится своими белоснежными песчаными пляжами, бирюзовыми водами для купания и интересными достопримечательностями. С оливковыми рощами и пышными виноградниками остров гармонично сочетает греческую, итальянскую и византийскую архитектуру. Он обещает раскрыть путешественникам множество тайн из туманного прошлого. Атмосфера величественной силы в экзотическом природном уголке острова окутана живописной горой Этна с очень активным вулканом.

Мы подготовили обзор лучших отелей Сицилии с шикарными интерьерами и королевской кухней. Они идеально подходят для отдыха и веселых активностей. Наш список включает как небольшие бутик-гостиницы, так и впечатляющие виллы с элитным сервисом.

Palazzo Previtera, Лингуаглосса

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5 из 5)

Palazzo Previtera, лучший отель для проживания на Сицилии, расположен в волшебном селе Лингуаглосса у подножия величественной Этны. Более 300 лет это роскошное здание сохраняет традиции семьи Альфио. Его представители упорно трудились, чтобы это пространство олицетворяло безупречный стиль и лучшие традиции итальянского гостеприимства.

Отель предлагает просторные номера с элегантными интерьерами и удобствами. Путешественники чувствуют себя максимально комфортно и спокойно благодаря наличию основных удобств, в частности:

Бесплатный Wi-Fi и сплит-система.

Кухонные принадлежности и техника: тостеры, духовки, холодильники, чайники и кофемашины.

Стиральные машины, фены и персонализированные средства по уходу за лицом и телом.

Роскошные люксы с видом на горы имеют просторные гостиные и кухонные зоны. Белое постельное белье и полотенца создают ощущение идеальной свежести и домашнего уюта.

Талантливые кулинары с любовью готовят для гостей отличные завтраки в формате шведского стола. Многие путешественники предпочитают континентальные завтраки с большим количеством аппетитных салатов, закусок и выпечки.

Palazzo Previtera заслуженно входит в топ-10 отелей Сицилии. Это настоящий сказочный уголок, украшенный живописным ботаническим садом с прекрасными цветами и деревьями. "Дружественные соседи" – столетние вишни, сицилийские франжипани, арабский жасмин и божественный лотос – растут поблизости. Почетное место в саду занимают изящные розы с уникальными оттенками и ароматами. Вы можете наслаждаться вкусом бодрого кофе со сливочным тортом, любуясь завораживающими видами вулкана на балконе. Такая страница вашей жизни будет просто идеальна.

Palazzo Previtera предлагает гостям роскошные завтраки в формате шведского стола. Источник: Freepik Palazzo Previtera предлагает гостям роскошные завтраки в формате шведского стола. Источник: Freepik

Многих, наверное, уже заинтересовал вопрос: чем заняться в отеле, чтобы украсить время яркими впечатлениями? Здесь также есть множество вариантов для насыщенного отдыха:

Хорошо оборудованный фитнес-зал всегда поздравляет посетителей, заботящихся о своей фигуре. Опытные инструкторы предлагают занятия по йоге и аэробике.

Если вы заряжаетесь энергией на свежем воздухе, арендуйте велосипеды и проведите день, осматривая достопримечательности.

Зима здесь тоже не скучная. Отель предлагает лыжи и лыжные абонементы для увлекательной езды.

Любители ярких экскурсий могут отправиться в поездку на остров Изола-Белла, недалеко от отеля, или прокатиться на канатной дороге в Таормине.

Цена Palazzo Previtera приглашает всех в мир роскоши и комфорта по смешно низкой цене – всего £146 за ночь.

Вебсайт: https://www.palazzoprevitera.com/

Адрес: Via D. Alighieri, 24, 95015 Linguaglossa CT, Италия

Телефон: +39 329 687 6373

Villa Igiea, Hotel Rocco Forte, Палермо

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Эксперты по путешествиям часто называют Rocco Forte лучшим отелем для проживания на Сицилии, и не зря. Несмотря на близость к центру оживленного Палермо, заведение имеет уникальную атмосферу, характерную для уединенных райских уголков.

Отель прошел тщательную реконструкцию, и в 2021 году представил путешественникам обновленный вид. Его светлые номера со вкусом меблированы стильной мебелью и изысканными элементами декора. Дизайн интерьера можно охарактеризовать несколькими тезисами:

Все люксы кардинально отличаются друг от друга, каждый имеет свой стиль. Номера оформлены в определенной цветовой гамме, которая сразу располагает к себе и помогает настроиться на отличный отдых.

Интерьеры удачно дополняют тематику морских портов, расположенных поблизости, поэтому приветствуется использование различных оттенков синего – от нежного лунного до насыщенного василькового.

Дизайнеры заведения предпочитают утонченный стиль ар-нуво с игривыми фресками и массивной лестницей.

Этот отличный отель Сицилии имеет просторный тренажерный зал, массажные кабинеты и солярий. Ресторан Rocco Forte Villa Igiea предлагает отличные сицилийские специалисты с акцентом на блюда из свежевыловленной рыбы.

Живое музыкальное сопровождение придает особый шарм и романтику обедам и ужинам. Туристы покидают личные автомобили на бесплатной парковке.

Цена Отель приглашает провести королевскую ночь только за £472.

Вебсайт: https://www.roccofortehotels.com/

Адрес: Via Belmonte, 43, 90142 Palermo PA, Италия

Телефон: +39 091 631 2111

Il San Corrado di Noto, Валь-ди-Ното

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Отель Il San Corrado di Noto является одним из лучших мест проживания на острове Сицилия . Он возбужден из молочного камня и погружен в пышные сады с оливковыми деревьями и ароматными клумбами.

Путешественников тепло встречают роскошные виллы с огромными кроватями и приватными бассейнами. Ванные комнаты с мраморной отделкой предназначены для настоящего релакса в роскошном окружении. Аппетитная еда – это отдельная строфа об идеальном отпуске в прекрасном отеле на Сицилии. Для гостей в считанные минуты готовят лобстера и пикантные пасты тальятелле. Стакан белого вина Tasca D'Almerita или Il San Corrado станет прекрасным дополнением к изысканному обеду или ужину.

Преимущества отеля:

Ресторан с изысканной кухней и теплой атмосферой.

Фитнес-зона с функциональными тренажерами.

Оздоровительный центр с джакузи и сауной.

Уютный бар и лаундж для спокойного досуга в компании приятных собеседников и ярких коктейлей. Десерты в Il San Corrado di Noto радуют гостей. Источник: Freepik Десерты в Il San Corrado di Noto радуют гостей. Источник: Freepik

Стандартные преимущества роскошных отелей включают бесплатный Wi-Fi, трансфер до аэропорта и доставку напитков и изысканной еды прямо в номер. По желанию можно поиграть в теннис, бильярд или прокатиться на велосипеде по живописной сельской местности Валь-ди-Ното.

Цена Для проживания в Il San Corrado di Noto не нужно состояние – одна ночь здесь стоит £496.

Вебсайт: https://ilsancorradodinoto.com/

Адрес: Contrada Belludia SP51, 96017 Noto SR, Италия

Телефон: +39 0931 184 2020

Parco dei Sesi, Пантеллерия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 из 5)

Список лучших отелей увенчает Parco dei Sesi, расположенный на острове Пантеллерия в живописной зоне археологического парка. Отдыхающие вдохновляются магическими видами с балконов и окон отеля, ведь всего в 200 метрах от него простирается бескрайнее море с бирюзовыми водами.

На крыше отеля с марокканскими пуфами гости наслаждаются изысканными коктейлями и неторопливыми беседами в экстремальной обстановке. Parco dei Sesi сразу узнается по следующим особенностям:

Гостям предлагаются уютные и светлые номера с минималистичными интерьерами, вдохновенными пейзажами острова.

Благодаря преимущественному использованию натуральных необработанных материалов дизайнерам удалось создать уникальную атмосферу, вызывающую мысли о тепле и домашнем комфорте.

Внутри вы не найдете привычных телевизоров и Wi-Fi, но это хитрый замысел владельцев. В таких условиях путешественники не отвлекаются ни на что от отдыха в чистом виде, без вредных примесей городской жизни.

Питание также продумано до мелочей. Гостей приглашают на дружеские обеды и ужины за длинным столом в атмосфере непринужденного общения и веселья.

Цена В Parco dei Sesi путешественники бронируют номера по очень разумной цене: от 200 евро за ночь. Приезжайте сюда, чтобы отдохнуть физически и обновиться духовно.

Вебсайт: https://www.parcodeisesi.com/

Адрес: Strada perimetrale Ovest 95, 91017 Pantelleria TP, Италия

Телефон: +39 379 186 4567

Belmond Grand Hotel Timeo, Таормина

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Давайте вместе исследуем новую жемчужину для отпуска туристов, которая по праву входит в самые популярные отели Сицилии. Она расположена в гостеприимной Таормини и гордо носит название Belmond Grand Hotel Timeo.

Номера отеля оснащены удобствами, которые высоко ценят путешественники.

Уютные люксы украшены богатыми обоями, а ванные комнаты – эффектной мраморной отделкой.

Гости чувствуют себя комфортно благодаря кондиционерам, мини-сейфам, бесплатному Wi-Fi и спутниковому телевидению.

Проживание гармонично дополняют уютные террасы, залитые солнцем. Шикарные виды на сад и море придают шарму отпуску.

Шеф-повара ресторана со звездой Мишлен балуют гостей ароматной выпечкой, мясными деликатесами и салатами со свежими овощами. Здесь акцент сделан на сицилийской и средиземноморской кухне. Кулинарные шедевры из морепродуктов вне конкуренции. Отдыхающие наслаждаются удивительным шведским столом с богатым ассортиментом блюд и напитков.

Досуг в Belmond Timeo обещает быть насыщенным и полноценным:

Есть бассейн, а многоуровневые сады с пальмами, магнолиями и кипарисами приглашают развеять грустные мысли.

Бар Literary Terrace приглашает отведать фирменные коктейли и десерты.

приглашает отведать фирменные коктейли и десерты. Путешественники с удовольствием посещают оздоровительный центр с сауной, турецкой баней, тренажерным залом и массажным кабинетом.

До частного пляжа отеля можно добраться с помощью бесплатного трансфера. При необходимости гости могут заказать транспорт в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Belmond Grand Hotel Timeo располагает частным пляжем с живописными видами. Источник: Freepik Belmond Grand Hotel Timeo располагает частным пляжем с живописными видами. Источник: Freepik

Цена За только £327 за ночь гости получают полный список удобств и услуг, достойных королей.

Вебсайт: https://www.belmond.com/

Адрес: Via Teatro Greco, 59, 98039 Taormina ME, Италия

Телефон: +39 0942 627 0200

Hotel Signum, Мальфа

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

А теперь мы хотели бы предложить вам лучшее место для проживания на острове Сицилия, если ваша душа стремится к празднику и тихому комфорту. Это Hotel Signum, расположенный в живописном природном уголке рыбацкой деревни у подножия величественной Этны. Его номера с кондиционерами и минибарами искусно меблированы антикварной мебелью из красного дерева.

Обед и ужин проходят на живописной террасе отеля. Попробуйте искусно приготовленного морского ежа с воздушным картофельным пюре и тушеной капустой, чтобы ощутить кулинарное блаженство.

Отель предлагает открытый бассейн и оздоровительный спа-центр, а также отдельные номера для некурящих и с ограниченными возможностями.

Цена Стоимость одной ночи незначительна – всего £167 за ночь.

Вебсайт: https://www.hotelsignum.it/

Адрес: Via Scalo, 15, 98050 Malfa Salina ME, Италия

Телефон: +39 090 984 4222

Monaci delle Terre Nere, Национальный парк Этна

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Лучшие отели для посещения Сицилии часто расположены в необычных местах, таких как эко-винный курорт Monaci delle Terre Nere. Это заведение построено на месте древнего монастыря XVII века, на высоте 500 метров над уровнем моря. Он окружен пышной экзотической зеленью и виноградниками. Отель занимает огромную площадь: 25 гектаров благоустроенной территории.

Грациозно оформленные номера украшены изящными деталями: деревянными балками или каменными стенами. Окна и балконы номеров открывают потрясающие виды на спокойное море, сад и гору Этна.

Предлагаются разнообразные завтраки в формате шведского стола, приготовленные из свежих фермерских продуктов. На прилегающей территории выращивают более 100 сортов фруктов, которые служат красочным украшением обеденного стола. Отдыхающие не перестают удивляться ярким вкусам вина из собственного винного погреба.

Если есть желание прилететь в Monaci delle Terre Nere воздушным транспортом, это вполне реально. Отель имеет удобную посадочную зону для вертолетов. Ближайший пляж расположен всего в 20 минутах езды от отеля, вместе с живописным побережьем моря.

Цена За уютную ночевку в отеле вам понадобится всего £480.

Вебсайт: https://www.monacidelleterrenere.it/

Адрес: Via Monaci, Via Pietralunga, sn, 95019 Zafferana Etnea CT, Италия

Телефон: +39 095 708 3638

Мы с удовольствием составили вам обзор лучших отелей Сицилии, чтобы вы могли выбрать лучшее место для отпуска среди достойных вариантов. Отдых на этом экзотическом острове отличается разнообразием развлечений и изысканностью эмоций. Мы уверены, что вам понравится искренний темперамент Сицилии с пикантной южной ноткой.