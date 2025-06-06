Лучшие отели в Апулии, Италия: топ-10 вариантов, чтобы насладиться напитком на 'каблуке' Италии

"Пятка итальянского сапога" – это ряд лучших отелей в Апулии, где ваши мечты о сказочном отпуске становятся реальностью. Стремительная популярность региона в 90-х годах сменилась стабильной популярностью сегодня, и вы можете спокойнее наслаждаться бирюзовым морем и свисающими ветвями масел среди уютных и комфортных приютов Апулии.

Стили итальянского уюта значительно отличаются от живописных тайников, достойных Instagram. Итальянцы ценят домашний комфорт даже с самой современной мебелью и инновационными технологиями. Вы можете остановиться в имении с деревенскими интерьерами или в роскошной фазенде, но все места из нашего списка лучших отелей в Апулии обеспечивают незабываемый и вкусный отпуск на пятке Италии. Вот наш топ-10 отелей в Апулии, Италия.

1. Hotel La Peschiera, Монополи

Засыпайте и просыпайтесь под шелест Адриатического моря в Апулии. Источник: https://slh.com/ Засыпайте и просыпайтесь под шелест Адриатического моря в Апулии. Источник: https://slh.com/

Жемчужина побережья Монополи не всегда была эксклюзивным местом отдыха в Апулии. История La Peschiera началась с перестройки небольшого рыболовного резервуара и пережила много приключений, чтобы предстать в лучшем виде.

Тона экстерьеров наполнены песчаными и белыми оттенками, создавая ощущение бесконечного пляжа, в который можно погрузить босые ноги. Шелест волн еще долго не будет покидать ваши уши после завершения отпуска.

Ресторан шеф-повара Винченцо Монтанаро предлагает гостям разнообразные деликатесы Адриатики, которые подают прямо на террасе, чтобы вы могли вдыхать морской воздух.

Отель принимает гостей от 10 лет и соблюдает политику конфиденциальности и комфорта для всех посетителей.

Номера исполнены в очень элегантном стиле, где каждый изгиб стены лишь подчеркивает эксклюзивность. Выберите номер Sunrise, чтобы получить доступ к живописным пейзажам, пляжному песку и бирюзовому морю, едва выйдя на собственную террасу.

Территория дополнительно оборудована бассейнами и патио, где вы ежедневно наслаждаетесь завтраками и обедами.

La Peschiera – одна из лучших гостиниц для романтического бегства в Апулии.

2. Hotel Masseria Torre Maizza, Савеллетри

Ваше причал на побережье Адриатики в Апулии, Италия. Источник: https://www.booking.com/ Ваше причал на побережье Адриатики в Апулии, Италия. Источник: https://www.booking.com/

Роскошная ферма XV века была превращена гостиничной сетью Rocco Forte в еще более роскошное убежище, в котором вам захочется остановиться. Большая территория включает в себя бассейны, сад для живописных и вкусных прогулок, ресторан и несколько баров, в том числе один на панорамной крыше отеля.

Среди зеленых газонов отеля вы найдете гольф-поле и частный пляжный клуб.

Номера очень элегантны благодаря дизайнерам и местным ремесленникам, которые создали плитку и много мебели, включая плетеную. Тона отеля светлые, с пастельными цветами, что подчеркивается шахматным полом.

Ресторан Carosello предлагает вкусный лимонный пирог и самые лучшие блюда итальянской кухни. Днем наслаждайтесь баром у бассейна, а вечером поднимитесь на крышу, чтобы полюбоваться вдохновенным видом на 360 градусов, когда солнце садится за горизонтом Адриатического моря.

Тренажерный зал отеля расположен под открытым небом и оснащен всеми самыми современными гаджетами. Занимайтесь йогой на рассвете, чтобы зарядиться энергией на день, полный активностей и развлечений.

Masseria Torre Maizza – лучшее место для отдыха в Апулии, Италия.

3. Hotel Borgo San Marco, Фазано

Белые комнаты для комфортного отдыха в Апулии, Италия. Источник: https://www.borgosanmarco.it/ Белые комнаты для комфортного отдыха в Апулии, Италия. Источник: https://www.borgosanmarco.it/

Крепость, датируемая XII веком, лишь 20 лет назад стала роскошной виллой на побережье Адриатики, сохранив свои стены и артефакты. Войдя в виллу, вы будете поражены стилем деревенской роскоши, где каждый объект имеет значение и предназначение. Здания окружены оливковым садом, а услуги отеля познакомят вас с традициями и культурой этого прибрежного региона.

Планировка и интерьеры очень необычны и напоминают просторные кельи с маленькой, но частыми окнами и современной дизайнерской мебелью, что является продолжением побеленных стен. Деревенская подлинность и дух истории трансформировались в замечательную идею, где чувствуется глубокая историческая идентичность и богатство наследия.

Зеленые кактусы, разбросанные по внутренним дворикам, цветущие кусты и переплетающиеся вдоль стен деревья обрамляют пространство, позволяя вдыхать свежий морской воздух. Большая голубая лагуна посреди сада гармонично вписывается в ландшафт, словно она всегда являлась частью крепости. Зеленые газоны вокруг снежно-белой крепости предлагают множество прогулок и всевозможных активностей.

Белый ресторан гармонирует с общей атмосферой, подчеркивая яркость ваших блюд, приготовленных на основе местной фермы. Шведская линия завтраков удовлетворит как любителей здорового питания, так и любящих побаловать себя десертами и пирогами. Закажите обслуживание в номер и угостите себя вкусным завтраком в постели.

Hotel Borgo San Marco – место для остановки в Апулии, чтобы погрузиться в культуру и атмосферу Италии.

4. Castle Elvira, Трепуцци

Замок для королевского отдыха в Апулии, Италия. Источник: https://www.castleelvira.com/ Замок для королевского отдыха в Апулии, Италия. Источник: https://www.castleelvira.com/

Сохраняя свои исторические памятники, итальянцы сохраняют свою душу. Рядом с Лечче вы найдете еще одно историческое убежище XX века, которое стало роскошным местом для остановки в Апулии, Италия. Тщательно отреставрированные стены и мебель погрузят вас в прошлый век, не лишая современных удобств. Вы можете выбрать один из четырех люксов в башне и насладиться роскошным видом из окна или остановиться на двухкомнатном люксе с садом, чтобы слиться с природой. Что бы вы ни выбрали, вы будете чувствовать себя королями в собственных владениях.

Замок имеет большой бассейн и джакузи. Множество современных удобств лишь подчеркнут ваш королевский статус, а локации вызывают восхищение.

Ресторан на крыше отеля предлагает не только традиционную кухню, но и потрясающие виды на 360 градусов. Наблюдайте за закатом на фоне Адриатического моря каждый вечер – такого вы не увидите больше нигде.

Если вы хотите сделать свой отпуск осмысленным, уединенным, частным и вдохновенным, Castle Elvira в Апулии – лучшее место для остановки.

5. Hotel Masseria Moroseta, Остун

Покой и восстановление среди оливковых рощ Апулии, Италия. Источник: https://www.masseriamoroseta.it/ Покой и восстановление среди оливковых рощ Апулии, Италия. Источник: https://www.masseriamoroseta.it/

Снежная побелка – пожалуй, одна из черт, которую итальянцы пронесли через столетие. Они удивляют своим воображением в выборе партнеров для этого снежного покрытия. На первый взгляд, Masseria Moroseta – это достаточно лаконичный и аутентичный простор, где преобладает современность экстерьеров и интерьеров, близкий к лофту. Мебель, прибавившая возраст, посуду и декор с полок и буфетов прабабушек превращает общую картину в романтическую сельскую атмосферу и принцип загородного отдыха. О настоящем напоминают только розетки, некоторые лампы и регулярная вода в кране – как горячая, так и холодная. Все это лишь для того, чтобы гармонизировать ваш отдых, освободив от ненужного бремени современности, к которому вы вернетесь в конце отпуска. А пока у вас есть возможность расслабиться, прогуливаясь оливковыми рощами, наслаждаясь большим бассейном во дворе и смакуя изысканную домашнюю еду, приготовленную на основе собственного сада и фермы отеля.

Забронируйте незабываемое путешествие на лодке Margarita Marozetta II и отправляйтесь в приключение, наполненное бризом, бирюзовыми просторами и адриатическим загаром.

Masseria Moroseta – лучший отель в Апулии, чтобы оторваться от мира.

6. Masseria Montenapoleone, Пеццо ди Греко

Расслабляющий отпуск среди цветущих садов и оливковых рощ в Апулии, Италия. Источник: https://www.masseriamontenapoleone.it/ Расслабляющий отпуск среди цветущих садов и оливковых рощ в Апулии, Италия. Источник: https://www.masseriamontenapoleone.it/

Пеццо ди Греко – это рай на Земле. Среди миндальных, инжирных, оливковых рощ и раскидистых виноградников стоит большая белая фазенда, окаймленная красной каймой. Вымощенные лабиринты оборудованы разными зонами отдыха, где частность и тишина позволяют полностью восстановить тело и очистить разум. Вам захочется узнать, кто тот садовник, который превратил это приют в дышащий ароматный сад, наполненный цветом, ароматом и жизненной силой природы.

Интерьеры не менее привлекательны и роскошны. Умелые дизайны, стилизация мебели и декорации стен заставят вас провести рукой по каждому изгибу и прикоснуться к каждому предмету. Такое мастерство в организации и организации вызывает восхищение и интерес к создателю. И у вас будет возможность познакомиться с ними. Семья Джулиано и Алессандры Монтенаве живет в своем раю и продолжает творить, давая гостям возможность отведать, почувствовать и прикоснуться к их работе.

Masseria Montenapoleone – один из лучших роскошных отелей в Апулии, где вы можете наслаждаться местными винами и фруктами, сорванными прямо с дерева.

7. Masseria Dagilupi, Остун

Отпуск с содержанием в Апулии, Италия. Источник: https://www.dagilupi.com/ Отпуск с содержанием в Апулии, Италия. Источник: https://www.dagilupi.com/

Небольшой побеленный "храм" с тремя люксами сохраняет свою подлинность среди двух соседних долин. Небольшая территория бывшей масляной мельницы превращена в скрытое комфортное убежище с множеством возможностей для исследования и активностей. Оливковые рощи – культовый символ красной земли Италии, дающий вам приватность среди своих ветвей.

Зоны бассейна и лаунжа отражают современность и обеспечивают столь желаемые моменты релаксации и спокойствия. Побеленные кельи люксов минималистичны и обустроены с акцентом на большие комфортные кровати. Люкс с террасой – это отдельная спа-зона, где каждая зона и локация отвечают за разный тип терапии. Мягкие кремовые тона дополняют общий белый тон и поддерживают элегантность атмосферы.

Расположение предлагает погружение в местные достопримечательности, открытие пяти самых красивых пляжей Апулии и дегустацию пяти лучших местных деликатесов. Вы можете арендовать комфортабельный электромобиль и наслаждаться живописными окрестностями в сопровождении профессионального гида, который познакомит вас с самыми интересными историями Остуна.

Masseria Dagilupi – хорошая гостиница в Апулии, позволяющая наполнить ваш отпуск знаниями и впечатлениями.

8. Masseria le Torri, Полиньяно-а-Маре

Теплый прием и отдых с заботой о вашем комфорте в Апулии, Италия. Источник: https://masserialetorri.com/ Теплый прием и отдых с заботой о вашем комфорте в Апулии, Италия. Источник: https://masserialetorri.com/

Бывшие в Полиньяно-а-Маре знакомы с живописными скалами и песчаным пляжем Кала Порто. Однако, если вы заедете с другой стороны, вы откроете ландшафты совсем другой тематики. Просторная зеленая деревенская долина, где оливковые рощи заполняют пространство. Здесь царит дружеская семейная атмосфера, которая удовлетворяет вашу потребность в заботе, затрагивая самые глубокие чувства души.

Гостеприимная хозяйка Сильвана – давняя подруга, которая заботится о ваших настроениях, желаниях и предпочтениях в меню. Домашняя выпечка никогда не заканчивается, лишь сменяется разнообразием, удовлетворяющим как веганов и вегетарианцев, так и тех, кто не отказывает себе в маленьких радостях жизни.

Чтобы утонуть в ароматах лавандового масла и погрузиться в глубокий сон, попробуйте подлинные номера, где все сосредоточено на вашем расслаблении и снах. Легкие шторы, мягкие кресла, столы ручной работы и свежие цветы наполнены льющимся сквозь открытые фиолетовые ставни светом, проникая в самые темные уголки и принося тепло.

Masseria le Torri располагает бассейном и разнообразными зонами отдыха, которые вам понравится исследовать.

9. Hotel Don Ferrante, Монополи

Роскошный отель на побережье Монополя в Апулии, Италия. Источник: https://donferrante.it/ Роскошный отель на побережье Монополя в Апулии, Италия. Источник: https://donferrante.it/

Возвращаясь к побережью Монополи, мы открываем еще одну жемчужину Апулии, где остановка станет обязательной. С только 10 номерами, встроенными в побеленные стены, отель обеспечивает отпуск без толп, где единственным шумом можно назвать шум прибоя и крики чаек.

Терраса Don Ferrante известна во всем старом городе Монополе, ведь она возвышается над голубыми водами, как парус, определяющий направление. Побеленные столы и стулья, расположенные на террасе, созданы так, чтобы не отвлекать вас от горизонта и деликатесов, которые вы выбираете из меню. Апулианская кухня включает в себя много ингредиентов, дарованных морем. Хорошо составленный винный список позволяет отведать разнообразные вина как из местных регионов, так и из соседних.

Номера роскошны и комфортны: современная плитка и итальянские мозаики обрамляют пол и стены, двуспальные кровати застелены постельным бельем лучшего качества, а ванные комнаты являются воплощением вашего личного спа.

Don Ferrante – курорт в Италии с программой восстановления всего организма и глубокого омоложения каждой клетки. Воспользуйтесь индивидуальными приложениями, чтобы сделать эффект максимально эффективным и долговременным.

10. Hotel Palazzo Maresgallo, Лечче

Роскошный отель на побережье Монополя в Апулии, Италия. Источник: https://donferrante.it/ Роскошный отель на побережье Монополя в Апулии, Италия. Источник: https://donferrante.it/

Только настоящий ценитель артефактов или любознательный охотник за сокровищами может оценить такую роскошную галерею. Palazzo Maresgallo – это просторный дворец, где среди современных удобств и интересных зон отдыха хранятся настоящие артефакты, собранные со всего мира двумя парами с художественным вкусом и чутьем.

Каждый из 12 номеров наполнен дизайнерской мебелью и произведениями искусства, о которых вы непременно захотите узнать больше. Стилизация просто потрясающая: отдельный опыт для ваших глаз и отличное дополнение к расширению ваших дизайнерских горизонтов.

Территория растворяет время, ведь вы забываете о нем, когда находите очередную новую локацию для теневого отдыха или водного релакса за углом. Вы проведете много времени на главной обзорной террасе или посетите Римский театр, собор и популярные достопримечательности Лечче.

Еще один лаундж на уровне крыши приветствует вас в Palazzo Maresgallo. Здесь подают яркие освежающие коктейли, которые можно пить во время романтических разговоров и лучших закатов над городом. Если вы хотите быть в центре событий в Апулии, это самая лучшая остановка.