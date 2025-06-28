Лучшие отели Токио, поражающие с первого взгляда

Токио – это метрополия, где современность сливается с традициями, создавая увлекательный опыт! Если вы хотите погрузиться в калейдоскоп футуристических небоскребов, культовых храмов и безумной японской моды, мы знаем, как сделать ваше путешествие увлекательным и незабываемым. Список лучших апартаментов в японской столице поможет вам выбрать самые роскошные и уникальные варианты, где каждая минута превращается в сказку, а проживание – в незабываемую историю. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по лучшим отелям Токио? Тогда пристегните ремни – мы взлетаем!

Shinagawa Prince

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.0 из 5)

Отель с 15 ресторанами и барами, 2 бассейнами и собственным аквапарком, расположен рядом со станцией Синагава.

Адрес : 4 Chome-10-30 Takanawa, Minato City, Tokyo 108-8611, Japan

: 4 Chome-10-30 Takanawa, Minato City, Tokyo 108-8611, Japan Телефон : +81 3-3440-1111

: +81 3-3440-1111 Вебсайт : https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

: https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ Рейтинг : 4.0 ⭐

Shinagawa Prince – лучший отель в Токио с изысканным стилем и уютной атмосферой. Идеально расположен в живописном районе Синагава, известном своей исторической значимостью и обилием развлечений.

Гостям предлагаются комфортабельные номера с большими окнами, оформленные в светлом современном стиле. Здесь есть все необходимое для хорошего отдыха: удобная кровать, просторная ванная комната, телевизор, минибар и бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары Shinagawa Prince предлагают разнообразные блюда и напитки на любой вкус. Гости могут насладиться изысканной японской, итальянской, китайской и международной кухней. Уютная атмосфера и приветливый персонал создают идеальные условия для романтического ужина или деловой встречи.

Отель предлагает множество удобств: спа-центр, фитнес-зал, парковка и прачечная. Наслаждайтесь прекрасными видами города со смотровой площадки Sky Lounge или посетите соседние достопримечательности, торговые центры и развлекательные комплексы.

Shinagawa Prince – ведущий отель Токио, отличный выбор для путешественников по отдыху или бизнесу, стремящихся ощутить непревзойденное гостеприимство. Прекрасное расположение, высокий уровень сервиса и элегантный интерьер подарят незабываемые эмоции.

The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome

Панорамный вид из лучшей гостиницы в Токио. Источник: Pixabay Панорамный вид из лучшей гостиницы в Токио. Источник: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Современный и стильный отель с фитнес-центром, спа и панорамными видами на город, расположенный в 3 минутах ходьбы от станций Симбаси и Сиодоме.

Адрес : 1 Chome-6-3 Higashishinbashi, Minato City, Tokyo 105-8333, Japan

: 1 Chome-6-3 Higashishinbashi, Minato City, Tokyo 105-8333, Japan Телефон : +81 3-6253-1111

: +81 3-6253-1111 Вебсайт : https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/

: https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/ Рейтинг : 4.3 ⭐

The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome – идеальный выбор для тех, кто ищет легкий и элегантный стиль в лучших отелях Токио. Расположенный в живописном районе Сиодоме, он предлагает увлекательные виды на городской пейзаж и близость к главным достопримечательностям города.

Сочетание современного дизайна и изысканных украшений создает впечатление роскоши и комфорта. Каждый номер оснащен современными удобствами:

Телевизор с плоским экраном;

Минибар;

Кондиционер;

Бесплатный Wi-Fi.

Окна номеров радуют панорамными видами на оживленный город или окружающий ландшафт.

Ресторан The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome предлагает разнообразные кулинарные варианты. Независимо от того, предпочитаете ли вы изысканную японскую кухню, международные блюда или свежие морепродукты, здесь найдется что-то на любой вкус. Изысканный интерьер и приветливый персонал создают расслабляющую и уютную атмосферу.

Отель предлагает широкий спектр удобств для отдыха и развлечений.

Фитнесс-центр;

Спа;

Библиотека.

Гости могут провести время на открытой террасе с прекрасными видами на город или посетить соседние торговые центры и достопримечательности.

The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome – одна из лучших гостиниц Токио, сочетающая элегантный стиль и высококлассный сервис, создавая незабываемые впечатления и приятные воспоминания.

Grand Nikko Tokyo Daiba

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Роскошный отель с 9 ресторанами, бассейном, сауной и казино, расположенный на острове Одайба, в 20 минутах от центра Токио.

Адрес : 2 Chome-6-1 Daiba, Minato City, Tokyo 135-8701, Japan

: 2 Chome-6-1 Daiba, Minato City, Tokyo 135-8701, Japan Телефон : +81 3-5500-6711

: +81 3-5500-6711 Вебсайт : https://www.tokyo.grandnikko.com/

: https://www.tokyo.grandnikko.com/ Рейтинг : 4.3 ⭐

Grand Nikko Tokyo Daiba – непревзойденное сочетание стиля и комфорта. Расположенный на искусственном острове Одайба, он предлагает увлекательные виды на залив Токио и панораму города.

Отель предлагает разнообразные просторные номера с элегантными интерьерами и современными удобствами. Открытые зоны на крыше здания радуют гостей потрясающими видами на залив и удивительным закатом.

Рестораны Grand Nikko Tokyo Daiba предлагают богатую и разнообразную кулинарную палитру. Попробуйте японские, итальянские или французские блюда из свежих местных продуктов. Каждый ресторан обеспечивает уютную атмосферу и обслуживание высокого уровня.

К услугам гостей широкий выбор удобств:

Спа;

Фитнесс-центр;

Бассейн;

Сауны для оздоровления и релакса.

Отель оснащен просторными конференц-залами и залами для мероприятий с современным технологическим оборудованием.

Grand Nikko Tokyo Daiba – топовая гостиница в Токио, где элегантный стиль сочетается с качественным сервисом, создавая незабываемый опыт для деловых путешественников, семей и туристов.

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda

Лучший отель прямо в аэропорту Токио. Источник: Pixabay Лучший отель прямо в аэропорту Токио. Источник: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 из 5)

Комфортный отель с лобби-баром и рестораном, расположенный рядом с этажом вылета в аэропорт Ханеда, с прямым доступом из международного терминала.

Адрес : 2 Chome-6-5 Haneda Airport, Ota City, Tokyo 144-0041, Japan

: 2 Chome-6-5 Haneda Airport, Ota City, Tokyo 144-0041, Japan Телефон : +81 3-6830-1111

: +81 3-6830-1111 Вебсайт : https://www.royalparkhotels.co.jp/the/tokyohaneda/

: https://www.royalparkhotels.co.jp/the/tokyohaneda/ Рейтинг : 4.2 ⭐

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda – это стильный отель со светлым дизайном, который предлагает удобство и комфорт прямо в терминале 3 аэропорта Ханеда в Токио. Идеально расположенный для путешественников, которые хотят переночевать перед или после перелета.

Отель предлагает современные просторные номера с элегантным дизайном и удобствами для полноценного отдыха. Каждый номер оснащен удобной кроватью, телевизором, минибаром и бесплатным Wi-Fi. Вид из окна порадует красивый панорамный вид на город.

Ресторан предлагает кулинарные варианты японской и международной кухни. Наслаждайтесь вкусной едой в расслабляющей атмосфере.

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda предлагает фитнес-центр и салон красоты, а также бизнес-центр и конференц-залы для деловых путешественников.

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda – лучший отель в Токио для тех, кто ценит удобство, стиль и комфорт прямо в аэропорту.

Tobu Hotel Levant

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 из 5)

Отель с 3 ресторанами, баром и кондитерской, расположен в 3 минутах ходьбы от станции JR Кинсико, с видами на Токийскую башню и Skytree.

Адрес : 1 Chome-2-2 Kinshi, Sumida City, Tokyo 130-0013, Japan

: 1 Chome-2-2 Kinshi, Sumida City, Tokyo 130-0013, Japan Телефон : +81 3-5611-5511

: +81 3-5611-5511 Вебсайт : https://www.tobuhotel.co.jp/levant/

: https://www.tobuhotel.co.jp/levant/ Рейтинг : 4.1 ⭐

Tobu Hotel Levant Tokyo – привлекательный отель в Токио с уникальным стилем и гостеприимной атмосферой. Расположенный в живописном районе Tobu Electric Railway на окраине города, он предлагает удобство и комфорт для гостей.

Отель предлагает комфортные номера, сочетающие современный дизайн с удобствами для максимального комфорта. В номерах есть удобная кровать, просторная ванная комната, телевизор и бесплатный Wi-Fi. Большие окна радуют великолепными видами на живописные окрестности и город.

Рестораны Tobu Hotel Levant Tokyo удивят широким выбором японской, западной и международной кухни, приготовленной из свежих и качественных ингредиентов. Атмосфера ресторанов и внимательный персонал создают приятную среду и удовлетворят всех гурманов.

Отель предоставляет различные удобства и услуги:

Уютный лаундж;

Фитнесс-центр;

Сауна;

Бассейн.

Гости могут расслабиться и восстановить после активного дня. Современные конференц-залы и бизнес-центр для деловых путешественников предоставляют возможности для комфортного пребывания.

Tobu Hotel Levant Tokyo – один из лучших вариантов размещения в Токио. Удобство, стиль и гостеприимство делают его привлекательным для гостей, обеспечивая комфортный и приятный отдых.

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi

Современность и традиции в Токио. Источник: Pixabay Современность и традиции в Токио. Источник: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Оригинальный отель с работами на рецепции, баром, террасой и бесплатным Wi-Fi, расположен в 300 метрах от храма Хонпо-дзи.

Адрес : 3 Chome-19 Kotobuki, Taito City, Tokyo 111-0042, Japan

: 3 Chome-19 Kotobuki, Taito City, Tokyo 111-0042, Japan Телефон : +81 50-5210-5250

: +81 50-5210-5250 Вебсайт : https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/

: https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/ Рейтинг : 4.3 ⭐

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi – уникальный и новаторский отель в историческом районе Асакуса в Токио. Название отеля "Henn na" переводится как "странный", отражающий его футуристический и эксцентричный характер.

Henn na приветствует гостей необычными интерьерами и работами, которые раньше использовались в разных областях. Номера предлагают комфортное размещение с современными удобствами, включая смарт-телевизор, бесплатный Wi-Fi и систему управления номером. Гости могут наслаждаться красивыми видами на окружающую территорию из окон апартаментов.

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi предлагает уникальную концепцию сервиса, где гостей приветствуют роботы-рецепционисты и роботизированные ассистенты. Они помогают с регистрацией, предоставляют информацию и заботятся о потребностях гостей, создавая интересный и незабываемый опыт пребывания.

В отеле есть ресторан и кафе с широким выбором японских и международных блюд, напитков и закусок.

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi – лучший отель в Токио с уникальным и комфортным размещением. Он привлекает гостей необычным сочетанием комфорта, инноваций и увлекательной атмосферы, что делает его интересным для путешественников, желающих почувствовать что-то совершенно новое.

The Square Hotel GINZA

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 из 5)

Современный отель с рестораном, фитнес-центром и бесплатным Wi-Fi расположен в районе Гинза, известном своими магазинами и ресторанами.

Адрес : 2 Chome-11-6 Гинза, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan

: 2 Chome-11-6 Гинза, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan Телефон : +81 3-3544-6811

: +81 3-3544-6811 Вебсайт : https://www.the-squarehotel.com/

: https://www.the-squarehotel.com/ Рейтинг : 4.2 ⭐

Расположенный в одном из самых престижных районов Токио, Гинза, The Square Hotel GINZA предлагает первоклассный сервис и уникальные интерьеры, вдохновленные современным искусством. Широкий выбор размещения, от роскошных люксов до комфортных стандартных номеров, каждый из которых оснащен самыми современными удобствами.

Главным преимуществом пребывания в The Square Hotel GINZA является его близость ко всем известным достопримечательностям Токио. Популярные торговые улицы, рестораны с изысканной японской кухней, традиционные храмы и сады находятся всего в нескольких шагах.

The Square Hotel GINZA предоставляет идеальное место для отдыха после увлекательных прогулок в просторном спа-центре. Роскошный бассейн не только позволяет поплавать, но и предлагает живописные виды на город из панорамного бара.

The Square Hotel GINZA – это идеальное место для начала знакомства с Токио. Комфорт, роскошь и безупречный сервис в сердце этого фантастического города сделают ваш отдых незабываемым.

Nest Hotel Tokyo Hanzomon

Удобно расположенные отели Токио. Источник: Pixabay Удобно расположенные отели Токио. Источник: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 из 5)

Уютный отель с бесплатным Wi-Fi и завтраком, расположенный в 2 минутах ходьбы от станции метро Ханзомон, в 15 минутах езды от Императорского дворца.

Адрес : 2-18 Hayabusacho, Chiyoda City, Tokyo 102-0092, Japan

: 2-18 Hayabusacho, Chiyoda City, Tokyo 102-0092, Japan Телефон : +81 3-6261-4022

: +81 3-6261-4022 Вебсайт : https://www.nesthotel.co.jp/tokyohanzomon/

: https://www.nesthotel.co.jp/tokyohanzomon/ Рейтинг : 4.2 ⭐

Расположенный в выгодном районе Ханзомон, Nest Hotel Tokyo Hanzomon предлагает удобный доступ ко всем приманкам Токио. Легко добраться до центральных районов, таких как Гинза и Акихабара, вы сможете прогуляться по красивым паркам и храмам поблизости.

Nest Hotel Tokyo Hanzomon предлагает широкий выбор типов номеров, от простых и функциональных до просторных семейных люксов. Номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания, включая современную технику и бесплатный Wi-Fi.

Отель предлагает ряд дополнительных удобств. Ресторан обрадует гостей вкусной японской кухней и поможет восстановить силы после увлекательных прогулок по городу. Услуги прачечной и хранение багажа придают комфорту пребыванию.

Стильный и современный Nest Hotel Tokyo Hanzomon предлагает отличное соотношение цены и качества для путешественников с ограниченным бюджетом.

Nest Hotel Tokyo Hanzomon – яркий и современный отель в сердце Токио. Его удобное расположение позволяет наслаждаться историей и природой этого увлекательного места.

MUJI Hotel Ginza

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Минималистичная гостиница с рестораном, баром и магазином MUJI, расположенная на верхних этажах здания в районе Гинза.

Адрес : 3 Chome-3-5 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan

: 3 Chome-3-5 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan Телефон : +81 3-3538-6101

: +81 3-3538-6101 Вебсайт : https://hotel.muji.com/ja/

: https://hotel.muji.com/ja/ Рейтинг : 4.3 ⭐

MUJI Hotel Ginza сочетает простоту, функциональность и минимализм, характерные для известного японского бренда MUJI, расположенного в сердце торгового района Гинза.

В MUJI Hotel Ginza вы погрузитесь в мир покоя и гармонии. Отель предлагает разнообразные типы номеров, от стандартных до просторных люксов, сочетающих простоту и функциональность с комфортом и стилем. Люксы отражают философию MUJI в минималистическом дизайне, натуральных материалах и качественной мебели, обеспечивая спокойную атмосферу для уютного пребывания.

MUJI Hotel Ginza познакомит вас с концепцией японской философии "жизнь с простотой". Отель расположен на верхних этажах магазина MUJI Ginza, где вы можете погрузиться в мир стильных и функциональных товаров для дома, моды и аксессуаров.

MUJI Hotel Ginza предлагает дополнительные преимущества для максимального комфорта. Ресторан радует разнообразием японской и международной кухни, а фитнес-центр помогает оставаться в форме во время поездки.

MUJI Hotel Ginza – это уникальное место для пребывания в Токио. Безупречный сервис, стильные номера и возможность погрузиться в мир философии простоты и гармонии, олицетворяющей бренд MUJI. Отель предлагает уникальный опыт и незабываемые впечатления.

Asakusa Tobu Hotel

Особая атмосфера в лучших отелях Токио. Источник: Pixabay Особая атмосфера в лучших отелях Токио. Источник: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Отель с рестораном, баром и бесплатным Wi-Fi расположен в 5 минутах ходьбы от храма Сенсо-дзи и станции метро Асакуса.

Адрес : 1 Chome-1-15 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032, Japan

: 1 Chome-1-15 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032, Japan Телефон : +81 3-3843-0111

: +81 3-3843-0111 Вебсайт : https://www.tobuhotel.co.jp/asakusa/

: https://www.tobuhotel.co.jp/asakusa/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Asakusa Tobu Hotel расположен в непосредственной близости от многих известных туристических мест, включая культовый храм Сенсо-дзи, набережную Сумида и многочисленные магазины, рестораны и кафе. Удобный доступ к другим районам Токио обеспечивается близостью к метро и железнодорожной станции.

Asakusa Tobu Hotel предлагает разнообразные комфортные типы номеров, от стандартных двухместных до просторных семейных. Они оснащены всем необходимым для приятного пребывания, включая удобную мебель, телевизор, кондиционер, чайник и бесплатный Wi-Fi.

Отель предоставляет ряд дополнительных удобств для комфортного пребывания. Приветливый персонал готов помочь по любым вопросам. Ресторан предлагает разнообразные японские и международные блюда.

Asakusa Tobu Hotel – это идеальное место для начала знакомства с Токио. Гостеприимство, комфорт и удобство по разумной цене позволяют ощутить мир изысканности, богатой культуры и увлекательной истории, которую предлагает Асакуса.

Токио никогда не перестает поражать посетителей своим разнообразием и красотой. Выбирайте место, чтобы открыть новые грани этого потрясающего города. От роскошных пятизвездочных отелей с видами на небоскребы до стильных бутиковых гостиниц в самых модных районах – Токио предлагает незабываемый отдых, увлекательное путешествие и неописуемое наслаждение от каждой минуты пребывания в лучших отелях города.