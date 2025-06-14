Лучшие отели Сингапура: где провести отпуск, как в кино, и духовно возродиться

Небольшой размер Сингапура идеально компенсируется его развитой экономикой, очаровательными пейзажами и привлекательным шармом для туристов. Эта маленькая страна является прекрасным примером благодаря своему совершенству во многих сферах жизни, включая гостиничную индустрию. Здесь путешественники увлекаются всем – от фантастического аэропорта международного значения до феерических шоу с толпами восторженных зрителей. В течение многих лет начало осени в Сингапуре ассоциируется с вечерней гонкой Формулы-1. Это крутой способ провести время с желаемой порцией адреналина.

Лучшие гостиницы в Сингапуре приглашают отдохнуть и наполниться бодрой энергией после насыщенного дня. В этой статье мы хотим поделиться с вами, где можно провести королевский отпуск в знаменитом "Городе Льва" без космических расходов.

Mondrian Singapore Duxton

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Mondrian Singapore Duxton – это шикарный представитель отличных отелей Сингапура со многими впечатляющими "фишками". Его владелец Ян Шрагер предоставил ему статус бутик-гостиницы, хотя заведение имеет 302 просторных номера со всеми благами цивилизации. Здесь гармонично сочетаются обособленная атмосфера и условия проживания.

Интерьеры освежают смелые дизайнерские штрихи с использованием зеленого стекла и кованых деталей. Оригинальной изюминкой отеля есть возможность сканировать принт Rojak талантливого художника Андре Ви. В результате произведение искусства "оживает" в невероятном разнообразии цветовых оттенков благодаря специальной функции телефона.

Ресторан Bottega di Carna радует гостей отличными деликатесами. Источник: Pixels Ресторан Bottega di Carna радует гостей отличными деликатесами. Источник: Pixels

Ресторан Bottega di Carna с удивительными завтраками и обедами приглашает насладиться аппетитными блюдами в расслабленной атмосфере. Здесь подают сочные мясные деликатесы от Дарио Чеккини, известного шеф-повара с темпераментными тосканскими корнями. Пикантный вкус стейков на гриле, сопровождаемый гармоничным букетом специй, порадует даже самых требовательных гурманов и перенесет гостей на вершину кулинарного блаженства.

Для прекрасных водных удовольствий есть бирюзовый бассейн на крыше, окруженный аккуратными шезлонгами и зонтиками. Потрясающие панорамные виды на 360 градусов просто оставляют путешественников без слов.

Вебсайт: https://book.ennismore.com/

Адрес: 16A Duxton Hill, Сингапур 089970

Телефон: +65 6019 8888

Four Seasons Hotel Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Список заведений, чье название говорит само за себя, неизменно включает Four Seasons. Гостиничная сеть с такой репутацией зарекомендовала себя на мировой арене, в том числе в Сингапуре.

Важными преимуществами заведения есть комфортное размещение с новейшими технологиями и роскошная гастрономическая сцена. Здесь доступны несколько вариантов питания, где можно насладиться вкусной едой и чашечкой ароматного кофе:

Кафе с богатым выбором напитков и десертов расположено в уютном лаундже отеля.

Ресторан Laksa, где приготовление пищи становится искусством.

Виртуозные миксологи искусно готовят изысканные напитки для гостей по специальным рецептам. По просьбе они могут создать напитки, олицетворяющие личные пожелания гостей. Отель Four Seasons Singapore украшен брендовыми магазинами и станцией метро, что придает ему еще пару звезд.

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/

Адрес: 190 Orchard Blvd, Сингапур 248646

Телефон: +65 6734 1110

Pan Pacific Orchard

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Выше оцененные отели Сингапура ярко демонстрируют гармоничное сочетание роскоши и живописного окружения. Ярким примером является Pan Pacific Orchard из 14 000 квадратных метров великолепных ландшафтов. Отель отличается оригинальными архитектурными решениями и эксклюзивным уровнем сервиса.

Помимо первоклассных удобств, отель делает акцент на энергосберегающих технологиях, таких как использование биологических реакторов, солнечных панелей и дождевой воды. Секреты комфортного пребывания в номерах очень просты:

Использование постельного белья из натуральной ткани высокой плотности.

Использование средств гигиены Diptyque .

. Большой выбор подушек и расслабляющих медитаций прямо в номере.

В клубном лаундже отдыхающие Pacific могут поймать кайф с бокалом вина или коктейля под мелодичные ритмы музыки.

Вебсайт: https://www.panpacific.com/

Адрес: 10 Claymore Rd, Сингапур 229540

Телефон: +65 6991 6888

Shangri-La Hotel Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Если вы мечтаете о роскошном отдыхе вблизи оживленного района Орчард, обратите внимание на Shangri-La Hotel. Этот популярный отель Сингапура окружен 15 акрами живописных садов. Здесь можно забронировать номера в разных крыльях:

Valley Wing с инновационным дизайном.

с инновационным дизайном. Tower Wing , которое недавно было отреставрировано.

, которое недавно было отреставрировано. Exotic Garden Wing. Shangri-La Singapore расположен вблизи престижного района Орчарда. Источник: Pixels Shangri-La Singapore расположен вблизи престижного района Орчарда. Источник: Pixels

Приятными дополнениями к королевскому отдыху есть бассейн с серебристой водой, тренажерный зал с современным оборудованием и клуб с эффективными велнес-программами.

Вебсайт: https://www.shangri-la.com/

Адрес: 22 Orange Grove Rd, Сингапур 258350

Телефон: +65 6737 3644

Capella Сингапур

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Остров Сентоса засиял новыми красками с появлением крутого отеля в Сингапуре под названием Capella. Здесь царит уникальная атмосфера с искусным использованием винтажных деталей. Роскошные ковры, высокие торшеры и чемоданы в стиле путешествий 20 века добавляют лаунджу волшебного шарма прошлого века.

Если идеальный отдых ассоциируется у вас с полной тишиной вдали от шума машин и городского хаоса, Capella точно вас заинтересует. Остров Сентоса расположен всего в 20 минутах езды от материкового Города Льва. Преимущества, которые предлагает отель, легко выделить:

112 номеров с милым дизайнерским оформлением и функциональными техническими удобствами.

2 бирюзовых бассейна с зеркальной поверхностью.

Спа с божественными процедурами для поддержания красоты лица и тела, расположенный в стильной пристройке со стеклянным фасадом.

Capella – это гостеприимный райский уголок, куда регулярно слетаются миллионеры и обычные туристы. Здесь можно легко встретить знаменитостей и альбиносных павлинов с пышными хвостами. Некоторые локации этого потрясающего отеля охраняются Национальным парком.

Вебсайт: https://capellahotels.com/

Адрес: 1 The Knolls, Сентоса, Singapore 098297

Телефон: +65 6377 8888

St. Regis Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Мечтаете почувствовать себя королем в солнечном Сингапуре? Выберите отель St. Regis с элитным персонализированным сервисом. Личный дворецкий вежливо выполнит ваши прихоти. Роскошная ванная в номере – настоящее удовольствие для релакса под приятную классическую музыку.

Если вы хотите сорвать джекпот в одном из лучших отелей Сингапура, забронируйте Presidential Suite в шикарном пентхаусе. Просторный люкс украшен роскошной хрустальной люстрой. Жилье оформлено достаточно неожиданным для многих путешественников элементом интерьера – пианино. И это еще не все – здесь также есть частный тренажерный зал и бар с охлажденными напитками, джакузи и парная в ванной с мраморной отделкой.

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinxr-the-st-regis-singapore

Адрес: 29 Tanglin Rd, Сингапур 247911

Телефон: +65 6506 6888

Ann Siang House

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Хорошие отели Сингапура могут варьироваться от массивных бетонных блоков до интимных бутик-отелей. Вне зависимости от размера, их объединяет одно – королевский сервис с акцентом на персонализированное обслуживание гостей.

Отель Ann Siang House имеет 20 светлых номеров со стильными интерьерами и мини-кухнями с самыми современными приборами. Благодаря матрасам Hypnos сон путешественников спокоен и беззаботен. Лаундж-бар с хорошей мебелью доступен для приятного отдыха с бокалом любимого напитка, а 60-минутные спа-процедуры для лица и тела обеспечивают небесное расслабление.

Расположение Ann Siang House радует путешественников не меньше, чем сервис. Лишь несколько минут отделяют отель от гастрономического центра Сингапура – Танджонг Пагар, торгового центра Максвелл и храма Тиан Хок Кенг, поэтому при желании вы всегда можете разнообразить досуг увлекательным шоппингом и прогулками в гастрономические заведения и достопримечательности.

Вебсайт: https://www.discoverasr.com/

Адрес: 28 Ann Siang Rd, Сингапур 069708

Телефон: +65 8608 8190

The Vagabond Club Hotel Сингапур

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Отели Сингапура могут предлагать не только классические интерьеры с традиционной мебелью, но и экстравагантные интерьеры с шикарным декором в стиле ар-деко.

Одним из самых ярких представителей заведений с необычным дизайном является The Vagabond Club Hotel Singapore. При знакомстве с ним сразу бросаются в глаза багровые окна и дверные проемы с массивным дорогим обрамлением. Атрибуты интерьера также удивительно аутентичны, как прикроватная лава с бархатной обивкой. Экран в изящном восточном стиле органично вписывается в общую концепцию дизайна номеров, а прикроватные лампы вырастают прямо из стен.

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinvb-the-vagabond-club-singapore-a-tribute-portfolio-hotel

Адрес: 39 Syed Alwi Rd, Сингапур 207630

Телефон: +65 6291 6677

Raffles Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Многие известные гостиницы Сингапура с гордостью носят титул "любимцев всех". Raffles с его изысканными интерьерами – один из них. Аккуратные и ухоженные номера украшены плетеными креслами и вентиляторами, прикрепленными к потолку.

Рестораны Lottery Singapore предлагают роскошные блюда от искусных шеф-поваров. Источник: Pixels Рестораны Lottery Singapore предлагают роскошные блюда от искусных шеф-поваров. Источник: Pixels

Рестораны Алана Дюкасса, Анн-Софи Пик и Джереме Леунга наполнены нереальными ароматами изысканных деликатесов из мяса, овощей и морепродуктов. Неизменным атрибутом обедов и ужинов на оригинальных столах есть широкая тарелка с сочными фруктами. Море эстетического удовольствия – посещение блестящего зала Тиффина с идеально гладким полом.

Еще недостаточно причин для приятного удивления? Вот еще один – в отеле есть коктейльные шкафы в виде сундуков и мозаичная плитка в ванных комнатах в стиле Перанакан от талантливого дизайнера Александры Шампалимо. Они помогают передать мощное выражение и многогранную сущность Сингапура.

Вебсайт: https://www.raffles.com/ru/

Адрес: 1 Beach Road, Singapore 189673

Телефон: +65 6337 1886

Andaz Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Андре Фу создал проект великолепной гостиницы в Сингапуре с привлекательной атмосферой. Дизайн первого этажа может показаться гостям несколько скромным, но когда номера наполняются тонкими ароматами свежей выпечки из кондитерской, это легко компенсируется. Однако не спешите делать выводы – лобби, расположенное на 25-м этаже гостиницы, полна жизни. Здесь можно встретить туристов, регистрирующихся на рецепции, гостей, наслаждающихся кулинарными шедеврами шведского стола, и пишущих гурманов, созданное специально для Andaz.

Вебсайт: https://www.hyatt.com/andaz

Адрес: 5 Fraser St, Singapore 189354

Телефон: +65 6408 1234

Fort Canning Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 из 5)

В историческом здании с колониальными архитектурными элементами, оформленном в контрастной черно-белой гамме, удобно расположен Hotel Fort Canning Singapore. Это хорошее место для остановки в Сингапуре с невесомой гламурной аурой. Его стильные номера украшены мебелью от известных брендов, таких как Poltrona Frau.

Просторный балкон для приятных медитаций на свежем воздухе и глубокая ванна, расположенная рядом с кроватью, дополняют общую картину экзотического отдыха. Отель Fort Canning Singapore специализируется не только на комфортном размещении гостей, но и экологических аспектах развития отеля, что является его большим плюсом.

Вебсайт: https://hfcsingapore.com/

Адрес: 11 Canning Walk, Singapore 178881

Телефон: +65 6559 6769

Наш путеводитель по рейтинговым гостиницам Сингапура помогает путешественникам составить лучший маршрут путешествия с продуманными остановками и уютными ночевками. Их удивительная энергия и волшебная атмосфера одновременно расслабляют и приглашают.

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