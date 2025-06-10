Лучшие отели Лондона: отличные предложения для пребывания в столице Англии.

Лондону, несомненно, предстоит предложить самым требовательным путешественникам: рестораны, отмеченные звездами Мишлен, всемирно известные достопримечательности, оживленные районы, каждый из которых имеет свою особую атмосферу и стиль. В столице Англии можно найти эклектичные магазины, продуктовые рынки, наполненные качественными местными продуктами, художественные галереи и музеи, а также живописные парки от Hampstead Heath на севере до Richmond Park на юге. Конечно, это популярное туристическое направление может похвастаться лучшими отелями Лондона на любой вкус, некоторые из которых прочно укрепились в мировых рейтингах благодаря своей уникальности и высокому качеству обслуживания. Чтобы не растеряться в богатом разнообразии вариантов, мы рекомендуем ознакомиться со следующей подборкой и выбрать место для проживания во время вашего следующего визита в невероятную столицу.

Shangri-La Hotel at The Shard

Хотя столица постоянно пополняется новыми заведениями и местами, эта величественная гостиница в Лондоне не менее впечатляет и предлагает то, чего не имеют большинство: невероятные виды. Shangri-La Hotel at The Shard также может похвастаться самым высоким бассейном в Западной Европе, расположенным на 52-м этаже, а также атмосферным баром и современным фитнес-залом.

Отель имеет впечатляющее лобби с шикарным рестораном, расположенным на 34 этаже. Соответственно, вы можете ожидать фантастических панорамных пейзажей, захватывающих дух. Апартаменты просторные и светлые, с круглыми окнами от пола до потолка (даже в ванных комнатах). Номера оформлены в азиатско-международном гламурном стиле с использованием дорогих материалов, таких как шелк и мрамор. Еще одна небольшая особенность состоит в том, что в каждом номере вы найдете бинокль, чтобы в полной мере насладиться видами Лондона и не упустить ни одной детали.

Claridge’s

Исполнитель А. Мхитарян. Источник: https://www.claridges.co.uk/ Исполнитель А. Мхитарян. Источник: https://www.claridges.co.uk/

История этого места начинается в 1800-х годах, когда Уильям и Марианна Кларидж решили открыть небольшую гостиницу. Со временем он превратился в роскошное пятизвездочное имение, известное по всей стране. Репутацию одной из лучших гостиниц Лондона подкрепили визиты принца Альберта и королевы Виктории, а также голливудских звезд 50-х годов. Сегодня гости Claridge's могут наслаждаться тщательно сохранившимся гламуром и шиком стиля ар-деко. В частности, во лбу установлена люстра, созданная Дейлом Чигули. Особое внимание следует обратить на ресторан L'Epicerie, отмеченный звездой Мишлен, с открытой кухней, где можно насладиться особым послеобеденным чаем и высококачественными блюдами.

The Pilgrim

The Pilgrim предлагает возможность уединения и станет раем для интровертов, ведь вам даже не придется проходить процедуру регистрации. Этот бюджетный отель в Лондоне (по стандартам столицы) имеет 73 номера. Здесь вы не найдете стойки рецепции, минибаров или даже телефонов. Гости получают сверхбыстрый доступ в Интернет, аудиосистему Marshall и туалетные принадлежности натурального происхождения. Владелец Джейсон Катифеоглу позаботился о том, чтобы оригинальный викторианский декор был сохранен и гармонично сочетался с современными удобствами и интересными деталями.

The Rookery

Изысканный стиль популярной гостиницы. Источник: https://www.rookeryhotel.com/ Изысканный стиль популярной гостиницы. Источник: https://www.rookeryhotel.com/

Среди популярных баров и ресторанов расположен этот удобный отель, наполненный антиквариатом, кроватями с балдахинами и произведениями искусства. У него даже один постоянный житель в виде милого и гордого кота. The Rookery – это переоборудованный исторический городской дом в георгианском стиле, где деревянный панельный зал ведет к старой стойке рецепции. Варианты размещения включают в себя 33 индивидуально оформленных номера с большими спальнями. В стоимость проживания входит завтрак, который можно заказать в апартаменте.

Ham Yard Hotel

Впечатляющий комплекс Firmdale включает в себя отели, магазины и апартаменты, расположенные вокруг живописного двора. Дизайн разработала Кит Кемп, которая соединила яркие цвета бренда с уникальной антикварной мебелью. Особенностью комплекса, кроме элегантного Ham Yard Hotel, является секретный сад на крыше с великолепными видами. Если погода не способствует, альтернативой для досуга и развлечений в Пиккадилле является боулинг в подвале.

Henrietta Hotel

Henrietta Hotel, одна из лучших гостиниц Лондона, принадлежит парижскому бренду Experimental Group. Это не просто компания, а команда друзей-единомышленников, объединенных любовью к дизайну, коктейлям и высокой кухне. Отель располагает только 18 номерами и люксами, спроектированными Доротеей Мейличзон. Геометрические узоры на полу, мраморные плинтусы, леопардовые обои и другие яркие акценты обеспечивают ожидаемый wow factor сразу после преступления номера. В отеле также есть ресторан, которым руководят основатели Italian Supper Club Сильвио Пеццана и Тото Делл'Аринга.

Town Hall Hotel

Роскошные люксы открытой планировки. Источник: https://www.townhallhotel.com/ Роскошные люксы открытой планировки. Источник: https://www.townhallhotel.com/

Расположенный в здании бывшей ратуши, которая является важной архитектурной достопримечательностью, этот отель в самом сердце Бетнал Грин – отличный выбор для тех, кто ищет комфорт и высококлассные удобства. Классическое пространство Town Hall Hotel успешно отреставрировано, сохранив много оригинальных деталей, подчеркнутых современными произведениями искусства. Роскошный ресторан Da Terra, награжденный двумя звездами Мишлен, а также бассейн, расположенный в подвале, придают привлекательность этому месту.

Savoy

Savoy – одна из самых известных лучших гостиниц Лондона. Он сочетает ар-деко и эдвардианский неоклассический дизайн, а масштабная реконструкция стоимостью 100 миллионов фунтов добавила особый шарм и современные удобства, такие как бассейн в атриуме. Однако главной привлекательностью Savoy является его звездная история: где можно стоять на месте, где Лоуренс Оливье встретил Вивьен Ли, а Моне создал знаменитую картину Темзы. Кроме того, здесь расположен Savoy Grill от Гордона Рамзи, который предлагает изысканную французскую и британскую кухню.

K West

Этот роскошный отель в Западном Лондоне уделяет особое внимание деталям, а персонал носит одежду от Старка. K West предлагает дизайнерские номера, оформленные в сдержанном стиле, а люксы – переоборудованные студии звукозаписи BBC. Самые маленькие апартаменты имеют площадь 23 квадратных метра и оснащены функциональными планшетами, гранитными ванными комнатами с туалетными принадлежностями White Company. Рекомендуем не пропустить посещение спа-центра с самыми современными процедурами, такими как Snow Paradise.