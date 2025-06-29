Лучшие отели Карибского бассейна для незабываемого и аутентичного отпуска, полного приключений и релакса

Уютные места для отдыха на Карибах с эксклюзивными предложениями и необычными активностями ждут вас. Идеалистические пейзажи, красивый дизайн, высокая кухня и разнообразный выбор услуг для полного восстановления ума и тела. Отдых в роскошных отелях Карибов станет целью, в которую вы захотите возвращаться снова и снова.

Наш горячий список лучших отелей Карибского бассейна включает в себя новоприбывших, которые стали приятным открытием, уединенные бутиковые отели, предлагающие райское удовольствие, и популярные комплексы, которые содержат рейтинги и доверие посетителей.

Напомним, что пик сезона на Карибах приходится на период с декабря по май. Если вы любите активный отдых на природе и разнообразные фестивали, выбирайте весеннюю половину сезона, чтобы сделать отпуск ярким. С июня по август самые роскошные отели Карибов снижают цены, и вы можете воспользоваться выгодным предложением. Сезон с сентября по ноябрь характеризуется высокими температурами и высокой вероятностью ураганов, что может осложнить вожделенное идеалистическое путешествие. Если же погода вам способствует, наш список лучших отелей Карибского бассейна уже ждет вас ниже.

1. Sunset Reef, St. Kitts

Идеальный отель в Карибском море. Источник: https://www.sunsetreefstkitts.com/ Идеальный отель в Карибском море. Источник: https://www.sunsetreefstkitts.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Уединенное и райское убежище от толп и посторонних взглядов всего в 10 минутах от аэропорта, свернув с неровной дороги в деревне Тринити.

После короткой поездки среди пальм вы увидите серые крыши бывшего частного дома на скалистом холме, территория которого выходит прямо к Карибскому морю. Став бутиковой гостиницей, Sunset Reef украсили семь люксов разного размера, с дизайнерскими интерьерами и разнообразными удобными устройствами для релакса. Роскошь дизайна и интерьера оценят те, кто не любит лишних нефункциональных деталей и предпочитает лаконичность, украшенную комбинациями материалов и оттенков от кремового до коричневого. В зависимости от выбранного убежища вы можете стать обладателем большой кровати или даже 6 спален в собственной вилле. Просторные ванные комнаты оснащены душами, а в некоторых вариантах – глубокими ваннами. Есть одна существенная общая черта независимо от вашего выбора – пейзаж из огромных окон и дверей от пола до потолка. Высокое расположение позволяет наслаждаться лучшим ракурсом на Карибское море, оставляя вам лишь один вариант вечерней активности – наблюдать за живописным закатом, изменяющим палитру воды и неба.

Внимательный сервис позволяет чувствовать себя непринужденно, организуя любые законные желания как внутри курорта, так и за его пределами.

Это один из лучших отелей Карибов для прогулок по джунглям, ныряние на пляже или уединение с йогой на закате, каякингом, серфингом или катанием на водных мотоциклах.

Эко-ориентированность отеля позволяет пить водопроводную воду и наслаждаться видами, выдвинув голову из теплой воды в бассейне, подогретом геотермальной системой.

Sunset Reef понравится парам и любящим тихий отдых с расслабляющими процедурами.

Адрес : Trinity Village, St. Kitts

: Trinity Village, St. Kitts Телефон : +1 869-469-0475

: +1 869-469-0475 Вебсайт : https://sunsetreefstkitts.com/

: https://sunsetreefstkitts.com/ Рейтинг : 4.8 ⭐

2. Jumby Bay Island, Antigua

Страсть, рожденная на Карибах. Источник: https://www.oetkercollection.com/ Страсть, рожденная на Карибах. Источник: https://www.oetkercollection.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Самое эксклюзивное место для остановки на Карибах – это Jumby Bay Island. Яркость этого острова надолго останется перед вашими глазами. Флора и фауна играют цветами, смешиваясь, мерцая и радуя посетителей. Для тех, кто стремится к самому тропическому опыту, это лучшее место для отдыха на Карибах.

Идеалистическая картина площадью 300 акров является домом для 40 номеров и люксов и 14 вилл, формирующих комфортный комплекс. Люксы украшены частными патио, где вы будете смаковать цветную пена-колоду, качаясь в плетеном кресле, и попытаться поверить в естественность картины вокруг. Затем вы можете перейти на террасу с видом на море и погрузиться в приватный бассейн для освежающего полуденного купания. Ваша огромная ванная под пальмами станет ежедневным тропическим удовольствием и отдельной терапией. Яркие акценты в номерах подчеркивают красоту и элегантность при выборе цветов и оттенков.

21 частная резиденция на острове дает возможность выбрать приют по вашему вкусу и предпочтению. От 4 до 9 спален, резиденции станут вашим частным курортом для большой семьи или дружеской компании, предпочитающей отдельный комфортный отдых.

Воспользуйтесь привилегиями пакета "все включено", прибыв на остров только в купальнике и, возможно, в ресторанном кейпе, чтобы наслаждаться разнообразными услугами и активностями без дополнительных оплат и чемоданов.

Рестораны на острове варьируются от пляжных кафе со снеками до Estate с изысканной классической кухней, где вы отведаете лучшие океанические деликатесы и получите незабываемый опыт, расширяя свой гастрономический диапазон. Приятным сюрпризом на острове станут рестораны-попапы на пляже и барбекю, которые появляются там, где их раньше не было.

Прекрасный отель на Карибах предлагает лучший семейный отдых с множеством развлечений и активностей для всех возрастов. Есть специальная программа приключений и активного обучения для детей от 3 до 11 лет.

Jumby Bay откроет границы совершенного отдыха на Карибах и покажет, что находится за этой линией.

Адрес : Jumby Bay Island, Antigua

: Jumby Bay Island, Antigua Телефон : +1 268-462-6000

: +1 268-462-6000 Вебсайт : https://www.jumbybayisland.com/

: https://www.jumbybayisland.com/ Рейтинг : 4.9 ⭐

3. Rock House, Turks and Caicos

Сияющий берег Карибского моря. Источник: https://rockhouse.gracebayresorts.com/ Сияющий берег Карибского моря. Источник: https://rockhouse.gracebayresorts.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Словно выросший из глубин океана, на белых кристаллических скалах, среди пышной тропической зелени, Rock House гармонично сочетается с естественным балансом и устанавливает собственную степень роскоши. Окружающие его пляжи просторны и кажутся дикими, а красота вокруг выглядит девственной.

Среди 46 вилл с видом на океан вы найдете свое скрытое убежище, посещая толпу только тогда, когда захотите исследовать весь отель. Современный дизайн интерьера с преобладанием приглушенных тонов старается не мешать внешней атмосфере и не привлекать лишнего внимания. Ручной работы плетеные люстры могут привлечь ваш взгляд, но только для того, чтобы направить его к окнам от пола до потолка, где, по меньшей мере, трижды в день рисуется новая живописная картина океана, неба и окружающего ландшафта. Удобство характеризуется террасами, внешними или внутренними душами, количеством спален и оборудованными кухнями, которые вы найдете в улучшенных номерах. Частный бассейн доступен не во всех вариантах, но во многих.

Прогуливаясь по территории, вы заметите, что все больше интересуетесь, ведь за некоторыми углами вы найдете неожиданные уединенные лаундж-зоны и интересные места для отдыха. Спускаясь к террасам и купальным лестницам, вы откроете еще одну релакс-зону, где мягкие диваны и столы станут вашим местом романтики и вдохновения.

Ресторанная сцена этого шикарного карибского приюта представлена Деннисом Буном и его командой талантливых профессионалов, превращающих каждое блюдо в идеалистическое, цветное зрелище в итальянском стиле. Место, которое точно стоит посетить на карибских курортах – это бары в гротах. Один такой природный шедевр расположен в Rock House.

Для дополнительного расслабления и оздоровления есть целебные массажи и фитнес-центр с тренерами и современным оборудованием.

Воспользуйтесь круглосуточным консьержом, чтобы узнать все возможности на острове и поблизости. Этот влиятельный человек может организовать все ваши дела, включая пикник на безлюдном острове.

Rock House создан для того, чтобы вы почувствовали отдых, поэтому дайте себе день, чтобы расслабиться и пройти список активностей, чтобы насладиться всеми прелестями хорошего отеля на Карибах.

Адрес : Grace Bay, Turks and Caicos

: Grace Bay, Turks and Caicos Телефон : +1 649-946-6340

: +1 649-946-6340 Вебсайт : https://www.rockhouseresort.com/

: https://www.rockhouseresort.com/ Рейтинг : 4.7 ⭐

4. Coulibri Ridge, Dominican Republic

В гармонии с природой Карибского моря. Источник: https://www.coulibriridge.com/ В гармонии с природой Карибского моря. Источник: https://www.coulibriridge.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Созданный с мыслью о природе и вас, Coulibri Ridge – это преуспевающий эко-курорт на Карибах, являющийся лучшим примером дружбы между человеком, флорой и фауной. Бывшая цитрусовая плантация за 15 лет превратилась в райское место отдыха, где комфорт и единение с окружающей средой станут рутинной частью вашего дня. Территория отеля включает почти 300 акров с 255 солнечными панелями и 288 перерабатываемыми не литиевыми батареями.

Лофты и пентхаусы в современном стиле кажутся вырастающими из зеленых холмов, частные бассейны и террасы имеют живописные панорамы с высоты на океан. Вулканические толстые стены трехэтажных вилл создают ощущение фундаментальности и твердых принципов сохранения природы в ее первозданном состоянии. Традиционные тропические окна от пола до потолка созданы для того, чтобы сделать окружающую зелень частью вашего интерьера. Открытый душ и лаундж на террасе придают романтике и бурным чувствам.

Органические овощи и фрукты, а также рыба и мясо от местных ремесленников составляют меню двух топовых ресторанов, удовлетворяющих гастрономическим вкусам как любителей жареной курицы, так и поклонников растительной пищи. Сытный завтрак включен в ваше пребывание и станет отличным началом активного дня.

Мини-спа создан, чтобы насытить и восстановить ваше тело природными силами природы, которая дала островитянам все – от скрабов до масел.

Воспользуйтесь предложениями исследования острова. Откройте Champagne Reef, прекрасный пляж и цветную деревню Софриер, где гостеприимные местные жители поделятся секретами и интересными историями своей жизни.

Coulibri Ridge станет убежищем, которое оставит приятные и вдохновляющие воспоминания, которые вы точно захотите повторить.

Адрес : Soufriere, Dominica

: Soufriere, Dominica Телефон : +1 767-446-3156

: +1 767-446-3156 Вебсайт : https://www.coulibiridge.com/

: https://www.coulibiridge.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

5. Cheval Blanc St. Бартс, St. Barths

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Идеальный для Instagram пляж Фламанс, погружающийся в волны бирюзового Карибского моря, держит на своих высотах снежно-белую жемчужину, которая может стать целью любого запланированного отпуска. Cheval Blanc St. Barth создан, чтобы вы захотели исследовать каждый уголок за пальмами.

Независимо от того, что вы выберете для проживания – виллы, пляжные люксы, номера с видом на океан, бунгало на склоне или, возможно, садовое бунгало – ощущение приватности, эксклюзивности и значимости не покинет вас до конца пребывания.

Элегантный роскошный дизайн каждого убежища заставит вас сомневаться в выборе, ведь все, что вы рассматриваете, имеет премиум-комфорт и соблазнительный вид. Вы можете ненароком почувствовать, будто роскошь Парижа решила отдохнуть под пальмами вместе с вами, принеся с собой романтический шлейф своей души в вашем чемодане. Все это благодаря парижскому дизайнеру Жаку Гранжу, сумевшему сочетать цвета, оттенки и мебельный дизайн парижской изысканности с тропическим восторгом окружающей красочной красоты.

Французская кухня на вашем столе будет снабжена Жаном Имбером в его жемчужном ресторане на песке, La Case. Физическая активность в роскошной карибской гостинице представлена обновлением тела в спа, балансировкой души через йогу и медитацию, а также снисходительной терапией в виде показов мод, часто происходящих на территории.

Cheval Blanc St. Barth – один из лучших романтических курортов Карибов для длительного и незабываемого отпуска.

Адрес : Baie des Flamands, St. Barthélemy

: Baie des Flamands, St. Barthélemy Телефон : +590 590 27 61 81

: +590 590 27 61 81 Вебсайт : https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth-isle-de-france/

: https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth-isle-de-france/ Рейтинг : 4.8 ⭐

6. Sandals Curaçao, Curaçao

Нескрытый роман на карибском пляже. Источник: https://www.sandals.com/curacao/ Нескрытый роман на карибском пляже. Источник: https://www.sandals.com/curacao/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Место, недавно вошедшее в топ-10 лучших отелей Карибов, а впоследствии смело выпрыгнуло в топ-5 лучших отелей с системой "все включено" на Карибах. 2021 стал знаковым для Sandals и проложил новый путь роста и процветания.

Имея 44 акра, имение стало популярным местом для отдыха на Карибах и расширило свое гостеприимство. Среди 351 номеров вы найдете впечатляющие террасы, частные бассейны и цветные интерьеры в островном стиле, созданные местными ремесленниками. Глубокие открытые ванны и удобные беседки у бассейна обеспечивают интимную и игривую прелюдию к бурной волне чувственности, которая внесет вас в сладостное блаженство идеалистической картины острова и интерьеров вокруг.

Огромный ландшафтный бассейн с доступом к мягкому белому пляжу оснащен мягкими шезлонгами и баром, где яркие коктейли станут приятной прохладой в жаркий день. Гладкие дорожки между пальмами созданы для велосипедных исследований и романтических прогулок на фоне живописных карибских закатов.

Пакет "все включено" позволяет наслаждаться всеми гастрономическими шедеврами, предлагающими курорт и его 8 ресторанов в любое время дня или ночи.

Активности отеля удовлетворят как тех, кто хочет расслабиться, так и любящих поддерживать тело в тонусе. Большой теннис, снорклинг, современный фитнес-центр и невероятное количество водных активностей ждут вас.

Воспользуйтесь услугами дворецкого, если вы любите, чтобы ваш отдых был ориентирован на план, составленный в соответствии с вашими предпочтениями и пожеланиями.

Sandals – отличный карибский отель для семейного отдыха или отпуска крупной компанией.

Адрес : Santa Barbara, Curaçao

: Santa Barbara, Curaçao Телефон : +1 877-726-3257

: +1 877-726-3257 Вебсайт : https://www.sandals.com/curacao/

: https://www.sandals.com/curacao/ Рейтинг : 4.7 ⭐

7. Rosewood Little Dix Bay, British Virgin Islands

Ваше уютное гнездышко у Карибского моря. Источник: https://www.rosewoodhotels.com/ Ваше уютное гнездышко у Карибского моря. Источник: https://www.rosewoodhotels.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

История этого естественно чистого карибского направления началась еще в 1964 году, когда Лоуренс Рокфеллер создал убежище для путешественников, реализовав свою мечту и устроив на этот счет роскошную вечеринку. Вы будете поражены звездной элитой, которая останавливается в этом карибском отеле и по сей день. Такая аксиома — не единственная неизменная черта по сей день. Лоуренс был поклонником постоянства и природы. И по сей день отель Rosewood Little Dix Bay придерживается традиций и делает все возможное, чтобы присоединиться к рядам эко-отелей.

Как только ваша нога коснется пристани, вы почувствуете атмосферу непринуждённости и всеобщего расслабления, которая начнет направлять ваш отпуск на одной волне с ветром.

Святилища комплекса разбросаны среди садов и полумильной ленты песка, но почему-то вас будет тянуть в центр, который пережил последний ураган и служит пульсирующим сердцем отеля, предлагая несколько ресторанов и бар с более чем 100 сортами рома.

Карибская гостиница располагает всеми прелестями тропического курорта, когда ландшафтные бассейны плавно переходят в массажные столы, коврики для йоги и локации со спортивными и рекреационными активностями.

Вы можете подумать, что видели брутальных мачо в смокингах и с гитарами прямо на белом песчаном пляже, но не пугайтесь – это не мираж. Отель удивит вас подходом к созданию интересных фрагментов вашего отпуска, которые вы вряд ли сможете забыть.

Rosewood Little Dix Bay предлагает один из самых романтичных опытов под белой парусом и желает вам попутного ветра.

Адрес : Little Dix Bay, Virgin Gorda, British Virgin Islands

: Little Dix Bay, Virgin Gorda, British Virgin Islands Телефон : +1 284-495-5555

: +1 284-495-5555 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda

: https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda Рейтинг : 4.6 ⭐

8. Belmond Cap Juluca, Anguilla

Дворец для лучшего отпуска на Карибах. Источник: https://www.belmond.com/ Дворец для лучшего отпуска на Карибах. Источник: https://www.belmond.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Радужное королевство на песчаном, девственном побережье снова приветствует гостей. После тщательной реконструкции гостиница не потеряла ни одной доли своего прежнего шарма, но приобрела новый блеск, сохранив свою историю. Названный в честь духа радуги, которого чтили местные араваки, отель является убежищем для тех, кто любит комфортный, уединенный отдых, но не без возможности повеселиться с толпой. Украшенный в греко-мавританском стиле, карибская гостиница предлагает разбросанные автономные виллы, скрытые от посторонних глаз.

Бирюзовые мозаичные бассейны являются продолжением океана и вашей любимой зоной релакса в жаркий день. Белые арки четких прямоугольников созданы, чтобы размыть границу между стенами и небом, делая их еще одной плывущей в атмосфере фигурой. Люксы с частными бассейнами и качелями продолжаются извилистыми дорожками, ведущими к белому песчаному пляжу и соблазнительному океану.

Перуанский ресторан познакомит вас с кухней джунглей и классическими кушаньями, приправленными винными напитками под звуки изысканных музыкальных инструментов.

Ваше приключение в хорошем карибском отеле Belmond Cap Juluca может начаться с увлекательного водного опыта или познавательных экскурсий по местным тропам. Плывите к скрытым бухтам и гротам для исключительного опыта подводного погружения. Получите уникальный опыт океанской рыбалки под руководством упорного рыбака, который не только раскроет секретные места для рыбалки и уловки, передаваемые поколениями, но и поделится рецептами приготовления каждого вида пойманной рыбы.

Belmond Cap Juluca познакомит вас со смыслом и наслаждением отдыха на Карибах.

Адрес : Maundays Bay, Anguilla

: Maundays Bay, Anguilla Телефон : +1 264-497-6666

: +1 264-497-6666 Вебсайт : https://www.belmond.com/hotels/north-america/anguilla/cap-juluca/

: https://www.belmond.com/hotels/north-america/anguilla/cap-juluca/ Рейтинг : 4.7 ⭐

9. Cobblers Cove, Barbados

Сладкий релакс у Карибского моря. Источник: https://www.cobblerscove.com/ Сладкий релакс у Карибского моря. Источник: https://www.cobblerscove.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Привлекательность этого карибского места для остановки была заложена еще в 1968 году, когда супруги Алан и Элизабет Готсвалл приобрели стены на песчаном побережье. Мода возвращается, и то, как любящая пара трансформировала особняк тогда, сегодня является трендовым стилем в самых модных оттенках. Возможно, после выхода Барби на мировые экраны отель прыгнул на еще один пьедестал в мире моды. Но, если вы уже вообразили розовую девичью комнату, вы спешите. То, что вы увидите в Cobblers Cove – это идеально элегантное, милое и уютное, а не приторно сладкое.

Мягкая мебель в гостевых номерах обрамлена в изысканные оттенки мяты, которая удивительно сочетается с розовым цветочным принтом на подушках. Спинки плетеных кресел и абажуры ламп одомашнивают интерьер и дарят ощущение тепла при прикосновении. Изогнутые раковины, покрытые ракушками, туалетные столики и зеркала, полосатые полотенца и пляжные зонтики, удачные акценты в объектах создают чувство расслабления, идеализма и какого-то розового сна детства, где барби и кен были особым счастьем в руках девочки. Не беспокойтесь, Cobblers Cove оценит любой пол, ведь он создан для того, чтобы каждый нашел здесь что-то свое, принимая общую атмосферу как гипнотическую волну, что позволит погрузиться в самые сокровенные желания.

Если вам надоест отдыхать в бассейнах и гамаках, организуйте себе невероятную активность, например прогулку верхом на лошадях вдоль пляжа или поездку в магазин солевых свистков. Экскурсия по садам и пальмовым домам станет расслабляющей и увлекательной активностью на курорте. Плавание с черепахами, являющееся отдельным видом терапии и уникальным незабываемым опытом, добавит экзотики.

Салон красоты Sea Moon поможет соответствовать атмосфере и создавать хорошие образы для любого вечера. Все необходимые локации для поддержания здорового и спортивного образа жизни являются неотъемлемой частью интересной карибской гостиницы Cobblers Cove.

Адрес : Speightstown, Barbados

: Speightstown, Barbados Телефон : +1 246-422-2291

: +1 246-422-2291 Вебсайт : https://www.cobblerscove.com/

: https://www.cobblerscove.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

10. Rosewood Le Guanahani St. Barth

Уникальный карибский закат. Источник: https://www.rosewoodhotels.com/ Уникальный карибский закат. Источник: https://www.rosewoodhotels.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Расположенный на полуострове площадью 18 акров, гостиница стала местом для ландшафтного ретрита или романтического побега, где есть только вы, золотой песок, прозрачная голубая вода и горы, зеленые до совершенства в любой момент.

Вариант коттеджей с отдельными входами дает еще больше свободы, защищая вас от толп и ненужных взглядов. Это действительно место для бегства.

Для большей приватности — люксы с частными ландшафтными бассейнами и просторными террасами, если вы не хотите оставлять номер на обед или ужин.

Остров, без сомнения, предлагает лучшие водные активности на Карибах. Все создано, чтобы наполнить каждый ваш день приключениями и увлекательными впечатлениями. Вы можете путешествовать по разным островам на целый день, чтобы насладиться всеми прелестями жизни у Карибского моря. Суша также имеет свои прелести в виде тенниса, спа, экскурсий по острову и разнообразных активностей, которые наполняют этот карибский рай весельем и смехом.

Пляжные лаундж-кабины разбросаны среди зеленых пальм, чтобы ваши активности приобретали шарм островного отпуска, а ваш взгляд никогда не отрывался от картины на 360 градусов.

Праздники ценятся в Palisandre Le Guanahani, и пусть жара витает в воздухе, украшенная елка с сюрпризами и подарками будет ждать вас в главном лаундже.

Несколько ресторанов и заведений отеля расположены так, чтобы вы не испытывали неудобный голод сразу. Средиземноморская кухня Beach House и элегантная непринужденная атмосфера заставят ваш ум сосредоточиться на каждом вкусе блюда, так искусно созданного шеф-поваром. Прямо на пляже, окуная ноги в мягкий песок, вы можете наслаждаться аперитивами, закусками к звукам прибоя и легкому бризу.

Rosewood Le Guanahani St. Barth может быть самым идеальным и романтичным местом для ваших особых моментов. Здесь вы найдете все необходимое благодаря профессиональному персоналу, готовому исполнить ваши заветные мечты и фантазии.

Адрес : Grand Cul de Sac, St. Barthélemy

: Grand Cul de Sac, St. Barthélemy Телефон : +590 590 52 90 00

: +590 590 52 90 00 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/le-guanahani-st-barth

: https://www.rosewoodhotels.com/en/le-guanahani-st-barth Рейтинг : 4.8 ⭐

Карибский бассейн предлагает уникальное сочетание роскоши, природной красоты и приключений, которые делают каждый отель из нашего списка особенным. От уединенных бутиковых приютов, таких как Sunset Reef и Coulibri Ridge, до роскошных комплексов, как Jumby Bay Island и Cheval Blanc St. Barths, эти отели обеспечивают идеальный баланс между релаксом и активным отдыхом. Выбирайте свой идеальный карибский курорт и наслаждайтесь незабываемым отпуском, полным романтики, приключений и уникальных закатов.