Лучшие отели Хорватии для сказочного отпуска среди природы с видом на Адриатическое море

Хорватия расширяет свои туристические горизонты благодаря уникальной природе, предлагая все от гор с водопадами до моря с безграничными возможностями за горизонтом. Вы можете выбрать локацию в соответствии с вашими желаниями, с достаточным количеством пространства для активного отдыха на свежем воздухе. Однако, если ваша цель – роскошный отпуск, ориентированный на релаксацию и восстановление, наш список лучших отелей Хорватии именно для вас. В роскошных отелях Хорватии всегда есть чем заняться, не покидая территории, хотя отправиться на прогулку тоже возможно.

Уютные приюты расположены либо на пляжах Адриатического моря, либо среди пышной растительности на холмах и скалах, предлагая конфиденциальность и уединение. Это лучшие места для проживания в Хорватии, чтобы сделать ваш отпуск сказочным, будь то семейный отдых, романтический уикенд или отпуск только для взрослых. Все это вы найдете ниже в Топе лучших отелей Хорватии для релаксации и восстановления.

Взгляд всегда устремлен на море в отеле Ninon в Хорватии. Источник: https://www.myninon.com/ Взгляд всегда устремлен на море в отеле Ninon в Хорватии. Источник: https://www.myninon.com/

1. Boutique Hotel Ninion, Дубровник – Только для взрослых

Расположенный на холмах и скалах с видом на море, этот волшебный отель с 9 номерами является воплощением художественного видения двух мастеров-архитекторов. С особым вниманием к деталям творческий дуэт создал уютное пристанище на побережье Адриатического моря.

Каждый номер в отеле продуман до мелочей и назван в честь известных мореплавателей с собственным уникальным шармом. В некоторых номерах есть балконы с панорамными видами на море, другие – террасы с прямым доступом к пляжу.

Бистро и бар NINON, расположенные на фоне неба, создают волшебную вечернюю атмосферу, когда мерцают свечи, а солнце садится за горизонтом. Меню предлагает блюда из свежих морепродуктов и сезонных овощей, обещая симфонию природных и насыщенных вкусов.

Бассейн отеля, отражающий море поблизости, гармонично сливается с горизонтом, давая ощущение покоя и безмятежности.

Расположенный всего в 20 минутах езды от шумного Дубровника, Boutique Hotel Ninion находится в тихом селе Брсечине, где царят мир и конфиденциальность, обеспечивая спокойный отдых.

Гости могут полюбоваться работами местных художников и ремесленников, представленными в различных декоративных изделиях.

В Boutique Hotel Ninion гости засыпают и просыпаются под нежный плеск волн Адриатики.

Вечная романтика в отеле San Canzian Village, Хорватия. Источник: https://www.facebook.com/ Вечная романтика в отеле San Canzian Village, Хорватия. Источник: https://www.facebook.com/

2. San Cancian Village & Hotel – Уединение и спокойный отдых

Расположенный в средневековом живописном селе Истрия на северном побережье Хорватии, San Cancian Village & Hotel предлагает спокойное убежище вдали от суеты современной жизни. Когда-то здесь стояла венецианская крепость XIV века, и остатки ее исторического обаяния до сих пор ощущаются, открывая взгляд на богатое прошлое региона. Хотя от часовни остались только руины, превращение этой локации в современное комфортное убежище поражает.

Окруженный виноградниками, оливковыми рощами и фруктовыми садами, отель обеспечивает спокойную атмосферу отдыха и восстановления. Ресторан отеля в полной мере использует богатство земли, создавая меню из свежих местных ингредиентов в сочетании с лучшими региональными винами.

Гости могут расслабиться и наслаждаться солнцем у ландшафтного бассейна, оборудованного современными шезлонгами, зонтиками и баром, где искусные миксологи создают яркие коктейли.

Отель предлагает спа-услуги, включая финскую сауну, джакузи и оздоровительный центр.

San Cancian Village предлагает услуги для активного отдыха на природе и экскурсий, чтобы вы могли увидеть лучшее в регионе, не теряя комфорта отеля.

Ваш Эдемский сад для двоих в отеле Lemongarden, Хорватия. Источник: https://www.lemongardenhotel.com/ Ваш Эдемский сад для двоих в отеле Lemongarden, Хорватия. Источник: https://www.lemongardenhotel.com/

3. Hotel Lemongarden, Брач – Только для взрослых

Расположенный в очаровательной рыбацкой деревне Сутиван на острове Брач, Hotel Lemongarden предлагает спокойное убежище неподалеку от культового пляжа Златни Рат. Окруженный пышной растительностью и красочными цветами, отель создает идеальную атмосферу для тех, кто ищет релаксацию.

Номера отеля оформлены со вкусом и оснащены всеми необходимыми удобствами, обеспечивая комфортное пребывание без лишнего загромождения. Гости могут выбрать номера с видом на море, сад или с прямым доступом к привлекательной зоне бассейна.

Для максимального релакса гости могут воспользоваться разнообразными спа-услугами, включая паровую баню, сауну и ароматический душ. Будь то легкое восстановление или глубокая ревитализация – спа предлагает процедуры на любой вкус.

Воспользуйтесь салоном красоты для особого случая или ежедневного ощущения красоты. Также к вашим услугам тренажерный зал, чтобы не прерывать спортивное расписание. Hotel Lemongarden порадует несколькими отличными убежищами в Хорватии, каждый с уникальным расположением и видом.

Приморская смотровая площадка в отеле Grand Park, Хорватия. Источник: https://www.booking.com/ Приморская смотровая площадка в отеле Grand Park, Хорватия. Источник: https://www.booking.com/

4. Grand Park Hotel, Ровинь – Местная жемчужина

Как пионер отдыха на Адриатике, Grand Park Hotel излучает сдержанную, но определенно роскошную атмосферу. Спроектированный Пьером Лиссони, известным своим вниманием к деталям и просторными помещениями, гостиница имеет окна от пола до потолка, гармонично сочетающие горизонт с номерами. Каждое пространство тщательно оформлено с чистыми линиями и премиальными материалами, придавая интерьерам изысканную и изящную атмосферу.

Стратегически расположенный для активного и незабываемого отпуска, отель предлагает множество удобств, чтобы обеспечить комфортное пребывание без необходимости покидать его территорию.

Гости могут исследовать многочисленные объекты, включая шесть ресторанов и баров, зоны отдыха с бассейнами, спа и оздоровительный центр, а также бутики для приятной розничной терапии.

Для тех, кто ищет приключений, отель предоставляет доступ к разнообразным активностям, таким как теннисный корт, беговые дорожки и велосипеды для исследования очаровательного рыбацкого городка Ровинь.

Марина хорошо видна из окон отеля, и через несколько минут вы сможете добраться до нее, чтобы полюбоваться белыми парусными лодками. Вы можете арендовать один из них, чтобы выйти в море и увидеть архитектурную красоту лучшей гостиницы Хорватии – Grand Park – во всей красе.

Номер Sumatra в отеле Lesic Dimitri, Хорватия. Источник: https://www.facebook.com/ Номер Sumatra в отеле Lesic Dimitri, Хорватия. Источник: https://www.facebook.com/

5. Lesić Dimitri Palace, Корчула – Островное убежище

Остров Корчула выступает как отдельная вселенная с оживленными мощеными улицами, вьющимися по лабиринтным переулкам. Расположенный в самом сердце города и окруженный Адриатическим морем, Lesić Dimitri Palace предлагает эксклюзивное убежище с шестью номерами, каждый из которых оформлен как независимая квартира с кухней, гостиной, частными зонами отдыха и роскошными спальнями. Интерьеры апартаментов индивидуально стилизованы, позволяя гостям выбирать в соответствии с их предпочтениями.

Полное обслуживание номеров обеспечивает приватность и персонализированное внимание, а персонал известен своей вежливостью и внимательностью, всегда готов помочь гостям в любой ситуации.

Наслаждайтесь кулинарными шедеврами в ресторане отеля, отмеченном звездой Мишлен, где сезонное меню демонстрирует натуральные ингредиенты, искусно совмещенные, чтобы очаровать ваши ощущения непревзойденными ароматами и вкусами. Обедайте на фоне бирюзового Адриатического моря, украшенного белыми парусами.

Атмосферный спа отеля готов предоставлять ежедневные удовольствия и уход за вашим телом. LesDmitri – роскошное место для проживания на хорватских островах.

Каскадные бассейны в отеле Amfora, Хорватия. Источник: https://www.suncanihvar.com/ Каскадные бассейны в отеле Amfora, Хорватия. Источник: https://www.suncanihvar.com/

6. Amfora Hvar Grand Beach Resort, Хвар – Семейный отдых

Этот популярный островной отель в Хорватии подходит для всех возрастов благодаря доступным ресторанам и барам, что делает его любимым среди родителей. Расположенный в уединенном частном заливе с собственным пляжным клубом, курорт предлагает тихий отдых от толп даже в пик сезона.

Многоуровневые бассейны с кабанами доставляют удовольствие гостям всех возрастов, особенно тем, что расположены у бара, где свободно льются молочные коктейли и яркие коктейли.

Номера оформлены в тематике с оттенками песка и бирюзы. Некоторые люксы имеют балконы, идеальные для удовольствия потрясающими закатами и восходом солнца во время ужина или завтрака с обслуживанием в номере.

Amfora Hotel предлагает привлекательные предложения, включая скидки на проживание, ежедневные кредиты на еду, эксклюзивный доступ к пляжному клубу и возможность включить завтрак и ужин в ваше бронирование.

Курорт предлагает множество впечатлений как на воде, так и на суше. Активности, такие как гребли на каноэ, поездки на электросамокатах, парусный спорт и дайвинг, доступны вдоль побережья, а трансфер в оживленный город Хвар легко доступен. Исследуйте лучшие вина и сыры региона, любуясь волшебной архитектурой и достопримечательностями.

Amfora Hvar Grand Beach Resort – лучший выбор для остановки в Хорватии, если вы путешествуете с детьми или большой группой.

Каменный дворец на вершине острова в Хорватии. Источник: https://villanai.com/ Каменный дворец на вершине острова в Хорватии. Источник: https://villanai.com/

7. Villa Nai 3.3: Спокойное убежище на острове Дуги

Расположенная на вершине острова, Villa Nai 3.3 излучает величественное присутствие, пронизывающее окружающий воздух. Вдохновленный уникальным расположением и гармонией с природой, авангардный архитектор создал стены виллы из камня, взятого с соседнего холма. Результат – впечатляющая и крепкая структура.

С только девятью каменными жилищами, многочисленными террасами и величественными природными видами, впечатления здесь непревзойденны, вызывая целую гамму сильных эмоций и ощущений. В этом увлекательном месте многое исследовать и чем полюбоваться.

Прибывая, гости доставляются либо вертолетом, либо водным транспортом, каждый из которых предлагает собственный незабываемый опыт. С высоты открывается вид на оливковую рощу, отражающий бассейн и пышную территорию виллы.

Интерьеры номеров современны, роскошны и очень комфортны. Гости также могут насладиться оливковым маслом и дегустационным залом на территории, где ждут уникальные впечатления и яркие эмоции.

Исследование острова Дуги охватывает его крутые склоны и спокойные воды. Откройте гроты, лагуны и захватывающий подводный мир, ожидающие вдохновить ваш авантюрный дух.

Villa Nai 3.3 – роскошный островной отель Хорватии для пар, стремящихся к приватности и приключениям.

Терапевтический отпуск в отеле Maslina, Хорватия. Источник: https://www.maslinaresort.com/ Терапевтический отпуск в отеле Maslina, Хорватия. Источник: https://www.maslinaresort.com/

8. Maslina Resort, Хвар – Восстановительное убежище

Побалуйте себя роскошным отпуском на острове Хвар в изысканном Maslina Resort, ведущем роскошном отеле Хорватии. Следуя экологической философии, курорт погружает вас в природное окружение среди тщательно ухоженных рощ.

В сердце отеля расположен спа-центр, святилище оздоровления и восстановление. Здесь вас ждет разнообразный набор терапевтических процедур, позволяющих проложить свой путь к обновлению и балансу. От шаманских ритуалов до медитаций и занятий йогой – ежедневные релаксационные активности гармонизируют ваше существо и наполняют жизненную энергию. Расположенный далеко от шумного центра города Хвар, курорт окутывает спокойствием, нарушаемым лишь умиротворяющими звуками природы.

Рестораны Maslina предлагают оздоровительное меню, созданное из органически выращенных ингредиентов и даров Адриатического моря. Ваше путешествие к оздоровлению выходит за пределы внешнего, питая и тело, и душу в этом идиллическом убежище.

Maslina Resort – отличный выбор оздоровительного отеля в Хорватии.

Исследуйте города Хорватии с комфортом в отеле Spirito Santo Palazzo Storico. Источник: https://www.facebook.com/ Исследуйте города Хорватии с комфортом в отеле Spirito Santo Palazzo Storico. Источник: https://www.facebook.com/

9. Spirito Santo Palazzo Storico, Ровинь – Городской комфорт

Для тех, кто очарован оживленными прибрежными городами Хорватии, Spirito Santo Palazzo Storico в Ровине предлагает роскошное убежище посреди городского шарма.

Экстерьер этого бутик-гостиницы переносит вас в другую эпоху, где средневековые стены гармонируют с современной мебелью, излучая атмосферу изящества и современности. Чистые линии и минималистичный декор подчеркнуты тщательно подобранными аксессуарами, создавая атмосферу сдержанной элегантности.

Люксы и терраса выходят на море, обеспечивая спокойное убежище среди городского блеска. Расположенный в сердце Старого города, отель позволяет неспешно исследовать мощеные улицы, ведущие к скрытым сокровищам и солнечным пляжам.

Наслаждайтесь изысканной кухней в ресторане отеля, где подают хорватские деликатесы и божественные десерты в элегантной посуде. Выберите обслуживание в номере, чтобы поднять ваш обеденный опыт с интимными завтраками или ужинами.

Максимизируйте свое время, исследуя достопримечательности города, с помощью рекомендаций и поддержки персонала отеля, что обеспечит безупречный и незабываемый опыт.

Spirito Santo Palazzo Storico – отличный отель в Хорватии для традиционного отдыха и исследования города.