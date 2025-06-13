Лучшие отели-дома на деревьях в мире: топ-10 идей, где провести отпуск, от Новой Зеландии до Ямайки

Отдых среди природы предлагает один из лучших побегов от обыденности, и нет ничего подобного тому, чтобы не просто любоваться прекрасными пейзажами, но и жить среди них. Превращение традиционных гостиничных номеров в очаровательные домики на деревьях – это фантастический способ сделать временное пребывание оазисом мира и спокойствия. Окруженные ветвями, шорохом листьев и звуками дикой природы, вы можете по-настоящему соединиться с природой, создать новые воспоминания или снова открыть радость и приключения детства.

Однако не стоит ожидать, что ради этого опыта придется жертвовать комфортом. Эти гостиницы-дома на деревьях часто более роскошны, чем многие традиционные дома. Они оснащены современными удобствами, от кондиционеров до джакузи, и радуют гостей потрясающими дизайнами с невероятными элементами, такими как подвесные мосты и лестницы. Роскошь, покой и уникальный опыт ждут вас в одном из лучших отелей-домов на деревьях в мире.

Hapuku Lodge + Tree Houses, Новая Зеландия

Интересное размещение, дополненное современными удобствами. Источник: Image Hapukulodge.com Интересное размещение, дополненное современными удобствами. Источник: Image Hapukulodge.com

Этот стильный загородный отель в прибрежном городке Кайкоура, Новая Зеландия, расположен на территории оленьей фермы. Он может похвастаться пятью уникальными домиками на деревьях, расположенными под кронами густой рощи деревьев канука, с потрясающими видами на Тихий океан и горы. Расположенные на высоте 10 метров или выше над землей, три номера имеют одну спальню, тогда как два других включают в себя дополнительную чуть меньшую спальню (идеально подходит для различных целей, например, как детская). Для путешественников, которые ищут размещение в домах на деревьях для семейного отдыха, это отличный выбор. Однокомнатные единицы идеальны для романтических отпусков. Домики оснащены глубокими ванной, мебелью на заказ, каминами, а в цену входит ужин из трех блюд и полноценный завтрак. Отель предлагает прокат горных велосипедов, пикники, ботанические туры, морскую рыбалку и пешие прогулки.

Bambu Indah, Индонезия

Этот очаровательный курорт на Бали гармонично вписывается в пышные джунгли Убуда, чувствуя их неотъемлемую часть. Основанный дизайнерами и экологами Синтией и Джоном Гарди, этот бутик-отель поражает увлекательными интерьерами, демонстрируя старинные яванские и уникальные бамбуковые конструкции. Один из самых выдающихся домиков на деревьях в мире был спроектирован дочерью владельцев, Кьярой. Подвешен высоко над зеленой долиной на двух ветвях баньяновых деревьев, он имеет спиральную лестницу, ведущую к уютному двойному кокону с роскошными кроватями, прекрасной гардеробной зоной и элегантной душевой. Его открытый дизайн позволяет охлаждаться естественным бризом, дополненным кондиционером. Засыпание под шум бурных вод реки Аюнг успокаивает душу, а днем гости могут исследовать удобства отеля, включая спа-услуги, рестораны и природные источниковые бассейны.

Sanctuary Treehouse Resort, Теннесси, США

Возглавляя список самых больших в мире курортов с домиками на деревьях, это убежище в горах Смоки, Теннесси, впечатляет. Он насчитывает 130 домиков, разбросанных на 40 акрах живописной территории, с увлекательными видами на реку Литтл-Пиджен, величественные горы и безупречные поля для гольфа. В отличие от большинства топовых гостиниц-домов на деревьях, этот курорт предлагает три разных типа размещения. Tree Fort вмещает до 6 гостей, в то время как Tree Fort Double состоит из двух кабин, соединенных подвесным мостом, и вмещает до 12 гостей. Luxe идеально подходит для пар, молодоженов или небольших семей или групп до 4 человек. Этот домик является воплощением роскоши, с внутренней и наружной медной ванной, открытой дневной кроватью, просторной террасой и прочим. Кроме уникального размещения, этот ретрит вызывает детские приключения благодаря домикам, оснащенным разными развлечениями, включая 20-футовые горки, секретные люки, веревочные качели, мебель со скрытыми кроватями и тайной лестницей.

Kanopi House, Ямайка

Один из популярных гостиниц-домов на деревьях расположен среди лиан на зеленом склоне в уединенном ямайском лесу. Этот курорт площадью 6 акров предлагает гостям, среди прочего, шесть домиков на деревьях, расположенных высоко среди 100-футовых баньяновых деревьев, с потрясающими видами на Голубую Лагуну. Каждый домик изготовлен из восстанавливаемых местных материалов, а мебель и декор созданы ямайскими мастерами вручную. Ни одно дерево не было срублено при создании курорта. Чтобы интегрировать домики в природный ландшафт, планировка была скорректирована так, что некоторые деревья буквально проходят сквозь крыши. Они гармонично сочетают природность и экологичность с роскошью и современными удобствами. Домики имеют уютные балконные места, частные ванные комнаты с фирменными органическими туалетными принадлежностями, роскошные большие кровати с белоснежным бельем, кофе/чайные бары, а некоторые даже включают в себя мини-кухню.

Acre, Мексика

Один из лучших бутик-отелей с домиками на деревьях расположен в пышном приюте в предгорьях Сан-Хосе-дель-Кабо на 25 акрах зелени. Он состоит из 13 кабин, включая один Deluxe Double Room, доступный через подвесной мост. Каждый ретрит – это уединенный оазис среди джунглей. Домики имеют кровати king-size, ванные комнаты, души на открытом воздухе, минибары, Wi-Fi и террасы. В стоимость также входят ежедневные завтраки с выпечкой и напитками, доступ к бассейну и утреннее занятие йогой. Гости курорта могут гулять по органическим садам и цитрусовым рощам, встречать животных в зверинце (с павлинами, нигерийскими карликовыми козами, петухами и волшебным ослом по имени Буррито), играть в пинг-понг или бочче и расслабляться с вечерними напитками у костра. На территории отеля есть спа-центр и непринужденный ресторан-бар, который предлагает изысканную фермерскую кухню и отмеченную наградами коктейльную программу. Размещение только для взрослых. Эти изысканные отели-дома на деревьях демонстрируют, что можно восстановить связь с природой, не жертвуя комфортом.

Sunset at the Palms Resort, Ямайка

Прекрасная природа ждет гостей уже на террасе домика. Источник: Image Kanopihouse.com Прекрасная природа ждет гостей уже на террасе домика. Источник: Image Kanopihouse.com

Еще один отличный отель с домиками на деревьях на Ямайке, этот 10-акровый курорт "все включено" только для взрослых расположен среди пышной растительности. Здесь гости могут расслабиться в атмосфере спокойствия и роскоши, с девственной природой на фоне и береговой линией в нескольких шагах. Он предлагает 85 номеров и люксов для уникального пребывания, оснащенных кроватями king-size, современными стильными ванными комнатами, балконами с дневными кроватями, ежедневно пополняемыми мини-холодильниками, кондиционерами, бесплатным Wi-Fi и прочим. Роскошную атмосферу дополняют халаты и тапочки для него и для нее, а также вечерняя уборка номера. Пять различных ресторанов – от пляжного гриля до буфета и а-ля-карт – являются частью курорта, а гости могут наслаждаться инновационными коктейлями в трех барах, включая бар у бассейна. Дополнительно: частный пляжный клуб, спа-центр и фитнес-центр. Пакет "все включено" охватывает размещение в домиках, все блюда и напитки, немотовые водные виды спорта, доступ к фитнес-центру, дневные и вечерние активности, чаевые и прочее.

Chewton Glen, Великобритания

Известные домики на деревьях также можно найти в одном из отелей Нью-Фореста, расположенном в лесистой долине. Его природные приюты полностью автономны, обеспечивая приватность, уединение и роскошь, которые можно ожидать от пятизвездочного отеля. Удобства кабин включают в себя услуги консьержа, кровати king-size, мини-кухни, джакузи, террасы, подогрев полов, частная парковка, обслуживание номеров и ежедневные корзины для завтрака. Для тех, кто хочет выйти за пределы своего уединения, отель предлагает отмеченный наградами спа-центр, рестораны, кулинарную школу и живописный сад неподалеку. Chewton Glen предназначен для релаксации и удовольствия для всей семьи, включая домашних животных. По запросу в домиках можно разместить животных, являющихся редким предложением среди роскошных отелей. Гости могут обедать со своими любимцами в ресторане на открытом воздухе, а отличная тропа для выгула собак расположена в нескольких шагах от пляжа.

The Green O, Монтана, США

Некоторые кабины можно использовать и для зимних отпусков. Источник: Image Thegreeno.com Некоторые кабины можно использовать и для зимних отпусков. Источник: Image Thegreeno.com

Список лучших отелей с домиками на деревьях был бы неполным без этого курорта "все включено" только с люксами близ Миссулы, охватывающей 37 000 акров леса. Пребывание здесь обещает увлекательные виды, кулинарные впечатления мирового класса и множество приключений, от рыбалки нахлыстом и верховой езды до катания на квадроциклах. Он состоит из 12 отдельных номеров, разбросанных вдоль холма, каждый с уникальной планировкой и особенностями. К примеру, элегантный люкс Tree Haus, расположенный на сваях, имеет окна от пола до потолка с видом на линию деревьев. Этот домик оснащен стеклянной спиральной лестницей, ведущей в двуспальную спальню, открытым джакузи, просторной ванной комнатой и эко-кухней. Тем временем люкс Green Haus предлагает живую террасу-крышу с окошком в потолке для наблюдения за звездами. На территории гости могут обедать в нескольких ресторанах, а через ручей среди высоких сосен расположен один из лучших спа-центров Монтаны, расположенный в белоснежной палаточной колонии, которая предлагает полное меню спа-услуг.

Primland Resort, Auberge Resorts Collection, Вирджиния, США

Признанный лучшим курортом на юго-востоке США по версии Condé Nast Traveler, это нетронутое дикое убежище охватывает 12 000 акров. Он предлагает различные варианты размещения от срубов до величественного лоджа. Однако то, что выделяет его как одно из самых интересных направлений для путешественников, – это три домика на деревьях над ущельем реки Дан. Построенные из ароматного красного кедра, эти приюты площадью 440 квадратных футов расположены на высоте 2700 футов, предлагая потрясающие виды. Каждый домик вмещает двух гостей и доступен через деревянный мост. Внутри гости найдут просторную двуспальную кровать и ванную комнату с душем и ванной. Снаружи просторная терраса является идеальной платформой для наблюдения за звездами ночью благодаря высокому расположению домика. Эти домики исключительно для взрослых. Гости могут проводить досуг в спа-центре, обсерватории, ресторане на территории и на гольф-поле, а также наслаждаться пешими прогулками, йогой и медитационными занятиями.

Elewana Tarangire Treetops, Танзания

Расположенное на территории одной из лучших гостиниц Танзании, это заведение вызывает ностальгические детские воспоминания о лазаньи по деревьям и секретных тайниках. Он насчитывает 20 изысканных номеров, расположенных на вершине холма площадью 700 квадратных футов с панорамными видами на кроны деревьев. Каждый домик имеет просторные спальни, ванные комнаты с двойными душами и большие частные балконы. Удобства включают: халаты, тапочки, сейф и внутренний телефон. Пребывание в этом отеле обещает многочисленные незабываемые впечатления. Гости могут ужинать в традиционном боме, освещенном фонарями и песнями масаи, или наслаждаться ужином при свечах у бассейна, наблюдая за дикими животными у водопоя. Сафари-приключения открывают разнообразную флору и фауну региона, а посещение села Масаи и ночные поездки по дикой природе с опытными гидами предлагают уникальные впечатления. Гости также могут наслаждаться коктейлями, любуясь оранжевыми закатами с вершины.