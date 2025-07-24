Лучшие музеи Рима: от терм и крипт до древнего города и шедевров мирового искусства

В итальянской столице есть тысячи достопримечательностей. Среди них – многочисленные лучшие музеи Рима. Они помогут ощутить дух и культуру Вечного города, открыть некоторые тайны прошлого. Лучшие музеи Рима, Италия – это не просто места с важными артефактами и ценными объектами, а просторы с удивительным историческим и культурным наследием не только этого региона, но и всего мира. Неудивительно, что посещение этого города приносит удивительный культурный опыт. Здесь так много удивительных вещей, что трудно выбрать, какие римские музеи посетить. Этот гид проведет вас через самые известные и значимые, а также некоторые недооцененные сокровища Вечного города.

1. Термы Диоклетиана

Древний Рим. Источник: https://en.wikipedia.org/ Древний Рим. Источник: https://en.wikipedia.org/

Этот необычный музей расположен на территории древних римских терм. Среди подобных достопримечательностей это самый большой и лучше сохранившийся объект. Общественные термы позволяют познакомиться с жизнью древних римлян и демонстрируют архитектурные достижения Римской империи. Они были построены в 306 году н. Строительство длилось восемь лет, в результате термы занимали площадь 13 гектаров между холмами Квиринал и Виминал. Они могли вместить около 300 человек одновременно, но с упадком империи были брошены. Сегодня туристы могут осмотреть разные термы, коллекции древних римских скульптур, античные рельефы, надгробные стелы и другие артефакты.

2. Капитолийские музеи

Эти известные музеи на Капитолийском холме считаются старейшими в мире и имеют самую большую коллекцию римских и греческих артефактов в городе. Началом их создания стал 1471 год, когда римляне получили в подарок группу бронзовых статуй от Папы Сикста IV. Этот комплекс художественных и археологических музеев включает в себя многочисленные уникальные римские надписи, статуи и артефакты. Не упустите возможность увидеть легендарную бронзовую статую волчицы, которая кормила основателей Рима — братьев Ромула и Рема, знаменитую статую умирающего галла и конную статую Марка Аврелия. Основная часть музея расположена в здании XVII века, а другая часть — в соседнем Палаццо деи Консерваторе, где представлены ранние римские и греческие работы, а также галерея современного искусства с коллекцией произведений Рубенса, Караваджо, Тициана и других известных мастеров.

3. MAXXI

Город Рим демонстрирует этим музеем, что может гордиться не только древней культурой. Он создан, чтобы показать лучшее из римского искусства XXI века. Само здание музея, спроектированное архитектором Захой Хадид, вызывает восхищение своими сложными объемами, изогнутыми стенами и перекрестными уровнями. Музей предлагает разнообразные выставки итальянских и зарубежных художников. Но это не только известнейший музей современного искусства в Риме, но и платформа для культурных экспериментов, конференций и образовательных проектов. Каждый вторник MAXXI предлагает бесплатный вход для просмотра постоянной коллекции. Также проводятся разные временные выставки, в частности, в сотрудничестве с MoMA в Нью-Йорке. Вы можете посетить музей с гидом или самостоятельно, а также посетить местный магазин и кафе.

4. Галерея Боргезе

Посетите галерею и прекрасный сад вокруг нее. Источник: Image Waldo Miguez/Pixabay Посетите галерею и прекрасный сад вокруг нее. Источник: Image Waldo Miguez/Pixabay

Вилла Боргезе в районе Кампо Марцио – еще один из лучших музеев Рима с поразительной коллекцией произведений искусства. Кардинал Чипионе Боргезе был ярым любителем искусства и заложил основу для будущей коллекции замечательных работ итальянских и европейских художников еще в XVII веке. В 20 залах выставлены шедевры Тициана, Рубенса, Караваджо, Бернини, Рафаэля, Беллини и других известных мастеров. Коллекцию музея можно посмотреть за один день, поскольку акцент здесь не на количестве, а на качестве экспонатов.

Галерея Боргезе окружена красивейшим парком, где можно прокатиться на велосипеде или сегвее. В высокий сезон билеты в этот и подобные хорошие музеи Рима следует бронировать за несколько месяцев.

5. Национальная галерея современного искусства

Коллекция этого художественного музея насчитывает около 20 тысяч картин, скульптур, инсталляций, фильмов и других шедевров, принадлежащих известнейшим именам в истории мирового искусства последних двух веков. Музей расположен в парке Виллы Боргезе и входит в список лучших музеев Рима, которые следует посетить любителям искусства. Здесь можно полюбоваться работами Моне, Сезанна, Ван Гога, Модильяни, Де Кирико, Дега и других выдающихся итальянских и зарубежных художников. Каждый визит в музей уникален, ведь помимо постоянной коллекции здесь часто проводятся временные выставки и мероприятия. После прогулки по 75 залам вы можете насладиться кофе в кафе delle Belle Arti на территории, а затем продолжить исследовать искусство в Галерее Боргезе, прогуляться по парку или посетить зоологический сад Biopark di Roma неподалеку.

6. Маттатойо Тестаччо

Бывший главный бойня Рима, расположенный в районе Тестаччо, теперь является уникальным культурным пространством. Массивный комплекс промышленных построек нашел новое воплощение как главный центр современного искусства, театра, музыки и кулинарного искусства. Здесь расположены несколько институтов и интересных музеев Рима, включая Римскую академию изящных искусств и музей современного искусства MACRO Testaccio. Проводятся передовые художественные практики, экспериментальные выставки, концерты, гастрономические мероприятия и перформансы. Для увлекательного опыта посетите различные фестивали и интерактивные выставки уличного искусства в районе Тестаччо, известного своей оживленной ночной атмосферой и аутентичной римской атмосферой.

7. Скудерия дель Квиринале

Этот музей проводит выставки самых известных художников. Источник: Image Scuderiequirinale.it Этот музей проводит выставки самых известных художников. Источник: Image Scuderiequirinale.it

Это пространство площадью 1500 квадратных метров было превращено в галерею в 1999 году. Первоначально он принадлежал к конюшням Квиринальского дворца, официальной резиденции короля Италии. Сегодня это трехэтажное здание с широкой лестницей и просторными залами входит в топ-10 музеев Рима и стало местом для шедевров итальянского и мирового искусства. Здесь выставлялись работы Фриды Кало, Пикассо, Хирошигэ и Матисса. Это довольно популярная достопримечательность, поэтому билеты следует покупать заранее, иначе придется ждать в очереди в пиковые часы. После осмотра коллекций на 2-м и 3-м этажах посетите кафе на антресолях и посетите сувенирный магазин на первом этаже перед уходом.

8. Крипта капуцинов

Среди лучших музеев Рима этот, пожалуй, самый противоречивый. Эта уникальная достопримечательность не столь хорошо известна, как другие популярные туристические места итальянской столицы. Но на самом деле она вполне заслуженно входит в список обязательных посещений музеев Рима. Крипта расположена под церковью Санта-Мария-делла-Кончецион возле площади Барберини. По сути это серия небольших часовен с тусклым освещением и необычным, даже жутким декором, сделанным из костей нескольких тысяч монахов-капуцинов, живших в XVI–XIX веках. Сложные узоры на потолках и стенах из черепов и костяные люстры созданы не столько для того, чтобы напугать посетителей, сколько чтобы напомнить о скоротечности жизни и ее неизбежном конце. Однако это не зрелище для слабонервных. После крипт стоит посетить Музей капуцинов, чтобы узнать больше об их ордене и создании крипт.

9. Чентрале Монтемартини

Один из самых уникальных и крутых музеев Рима, известный необычным сочетанием древнего римского искусства и промышленной архитектуры. Здесь представлена отличная коллекция античных артефактов и скульптур. Как и многие лучшие музеи Рима, он расположен в здании, которое первоначально предназначалось для других целей. Это была первая общественная электростанция, оборудование которой теперь служит особым фоном для произведений искусства. Контраст промышленной среды с красочными мозаиками в главном зале, поразительной статуей Афины и другими шедеврами Древней Греции и Рима создает необычную атмосферу и заставляет задуматься о природе красоты и быстроте технологического прогресса.

10. Музей-дом Хендрика Андерсена

Это скрытая жемчужина среди лучших музеев Рима для любителей истории и искусства. Неоклассическая вилла рассказывает своим гостям о жизни и творчестве норвежско-американского скульптора Хендрика Андерсена. С 1999 г. она принимает посетителей как музей. Гости могут посетить дом, где жил Андерсен, его студию, увидеть скульптуры и картины, созданные им, и узнать его идеи и архитектурные планы для Города Света. Здесь также много личных вещей Андерсена, таких как части его переписки с писателем Генри Джеймсом. Этот музей лучше посещать с экскурсией.

11. Остия Антика

Музеи под открытым небом — это культурная особенность Рима. К ним относится этот уникальный археологический объект вблизи города. Когда-то это был древний портовый город, оживленный торговый центр, который в конце концов опустел и исчез под илами реки Тибр. Его руины хорошо сохранились и были восстановлены, чтобы продемонстрировать повседневную жизнь древних римлян. Здесь можно увидеть, как выглядели жилые комплексы, лавки, храмы, термы и даже театр. Многие здания до сих пор имеют оригинальные фрески и мозаики.

Остия Антика расположена за пределами города, но до нее легко добраться до метро. Более интересно и информативно будет заказать экскурсию из Рима.

12. Музей полицейских автомобилей

Коллекция этого музея понравится любителям автомобилей. Источник: Image Poliziadistato.it Коллекция этого музея понравится любителям автомобилей. Источник: Image Poliziadistato.it

Не только большинство путешественников, но и многие жители Рима никогда не слышали об этом месте. Этот музей в Риме расположен вдали от популярных маршрутов в районе Тор Марансиа и посвящен итальянским полицейским транспортным средствам. Музей собрал коллекцию транспортных средств, используемых итальянской полицией за последние 60 лет и раньше. Здесь есть интересные образцы автомобилей, велосипедов и скутеров. В музее представлены легендарные машины, такие как послевоенные джипы, Ferrari 250 GTE 1962, оригинальные модели Fiat и Lancia, мотоциклы Guzzi Stradale или гоночные Alfa Romeo. Другая часть музея посвящена шлемам, памятным вещам и снаряжению, которое использовали полицейские на протяжении многих лет.