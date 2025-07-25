Лучшие места для посещения в июле: топ-11 направлений по всему миру

Школа закончилась, солнце светит почти каждый день, все больше интересных событий и фестивалей организуется под открытым небом, и поэтому июль — идеальный выбор для вашего путешествия, как внутри страны, так и за рубежом. Седьмой месяц года давно является ведущим направлением для отпусков, поэтому, конечно, стоит бронировать авиабилеты и отели как можно раньше. Куда лучше поехать в июле? Откройте новые направления или те, о которых вы даже не думали, с помощью следующего списка.

1. Квебек, Канада

Прогулка по Квебеку. Источник: Pixabay Прогулка по Квебеку. Источник: Pixabay

Ссылка на туристический сайт: http://www.quebec-cite.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Québec+City,+QC,+Canada

Одно из лучших мест для посещения в июле – восточная канадская провинция, которая является самым близким, что вы можете почувствовать Францию, не покидая Северную Америку. В Квебеке всюду слышен французский язык, можно наслаждаться этой культурой и кухней, а также отправиться исследовать уникальную архитектуру, богатую историю или просто искать приключения на природе.

К тому же трудно представить лучший июльский отпуск без зажигательных фестивалей и других интересных событий под открытым небом. К примеру, с 6 по 17 июля в Квебеке проходит музыкальное событие Festival d'été Québec, где выступают известные артисты. Другие события и активности включают в себя:

пешие прогулки, каякинг или рыбалка в Национальном парке Гаспеге;

наблюдение за китами вдоль легендарного Китового маршрута (можно увидеть до 13 видов!);

"полет" над водой, деревьями и сушей благодаря новому кресельному подъемнику Le Massif de Charlevoix протяженностью почти шесть километров.

Если вы хотите всеобъемлющего опыта, Club Med Québec предлагает экскурсии с гидом для пеших прогулок и велотуров, профессионально организованные занятия для детей и виды на окружающие горы и реку Святого Лаврентия. Рекомендуем остановиться в уютном бутике-отеле Auberge Saint-Antoine или провести отпуск на берегу озера в Manoir Hovey, расположенном на 30 акрах земли.

2. Мэриленд, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.ococean.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Ocean+City,+MD,+USA

Куда лучше всего поехать в июле, если вы любите классические приморские городки? В этом случае Оушен-Сити – отличное место для летнего отпуска. Курортный город расположен на побережье Атлантического океана и может похвастаться десятимильным публичным пляжем с ресторанами, аркадами и деревянной набережной, по которой так приятно гулять вечером. Тематический парк Trimper Rides с многочисленными аттракционами, каруселями и колесом обзора станет отличным дополнением к семейному отдыху.

Также хорошие места для путешествий в июле обязательно включают прогулки. Например, неподалеку от Мэриленда, Национальный морской парк острова Ассатиг предлагает кемпинги, пешие тропы и возможность наблюдать за свободно гуляющими дикими лошадьми.

Еще одна идея для июльского отпуска — живописный портовый город Сент-Майклс, расположенный в 85 милях к северо-западу. Здесь сохранились дома, датированные серединой 1600-х годов, а местные компании предлагают обзорные круизы для лучшего знакомства с городом. Рекомендуем остановиться в отеле Inn at Perry Cabin, расположенном на берегу реки Майлз. Курорт предлагает многочисленные активности, такие как гольф, теннис и парусный спорт.

3. Бенд, Орегон, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.visitbend.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Bend,+OR,+USA

Лучшие направления для путешествий в июле включают Орегон, штат Западное побережье Соединенных Штатов. В частности, стоит посетить город Бенд, расположенный между высокой пустыней и Каскадными горами. Самые популярные туристические активности включают в себя:

катание на лодках;

скалолазание;

рыбалку;

пешие прогулки;

рафтинг на реке Дешут.

В начале июля проходит ежегодный Летний фестиваль в Бенди, который включает в себя живую музыку, детскую игровую зону, торговые магазины, вкусную еду и множество веселых активностей. Для тех, кто ищет место для посещения в июле, к маршруту можно добавить Bend Ale Trail. Вдоль этого маршрута расположено 30 пивоварен, а также производятся вино, сидр, другие спиртные напитки и комбуча.

Варианты размещения в Бенде варьируются от кемпингов до отелей и роскошных курортов на любой вкус. Вы можете остановиться в Juniper Preserve, забронировав отдельный коттедж или, например, дуплекс-резиденцию с большой главной спальней.

4. Хорватия

Живописная Хорватия. Источник: Pixabay Живописная Хорватия. Источник: Pixabay

Ссылка на туристический сайт: http://www.visitcroatia.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Hvar,+Croatia

Побережье Хорватии вдоль Адриатического моря простирается более чем на 1100 миль, включая более тысячи островов. Неудивительно, что страна является одним из лучших мест для посещения в июле в мире.

Боль

Этот остров привлекает путешественников многочисленными пляжами, лавандовыми полями, винодельнями, а также культурными и историческими достопримечательностями, которые интересно исследовать. В середине июля на острове проходит Фестиваль Лаванды с традиционной живой музыкой, танцами, деликатесами и продуктами на основе этого уникального растения. На острове Хвар есть несколько отличных курортов, таких как пятизвездочный Palace Elisabeth, Beach Bay Hvar или Villa Porta Maestra, основанная на древней римской вилле.

Целтат

Это уникальное место для посещения в июле расположено за пределами Дубровника, примерно в 120 милях к югу вдоль Адриатического побережья. Цавтат имеет живописную набережную, окруженную пальмами, многочисленные кафе под открытым небом и идеальные пляжи, простирающиеся более пяти миль. В центре города расположен отличный отель Supetar Cavtat с собственным рестораном, где подают вкусную средиземноморскую кухню.

5. Колумбус, Огайо, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.experiencecolumbus.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Columbus,+OH,+USA

Хорошее место для путешествий в июле – столица штата, расположенная на границе двух рек – Олентанги и Сайото. Седьмой месяц года важен для Колумбуса, поскольку именно в это время происходит много значительных и интересных событий, включая:

ежегодная уличная ярмарка Red, White & BOOM;

громкое празднование Дня независимости с фейерверками и парадом;

Книжный фестиваль в Колумбусе, включающий разговоры с авторами и автограф-сессии;

Jazz & Rib Fest – с лучшей живой музыкой и барбекю (и бесплатным входом!).

Столица штата предлагает разные варианты отдыха. Здесь много парков, велосипедных и пеших троп, а также в Колумбусе расположен один из самых известных зоопарков в Соединенных Штатах.

6. Баффало, Нью-Йорк, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.visitbuffaloniagara.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Buffalo,+NY,+USA

Направления для июльских отпусков не обходятся без знаменитого штата Нью-Йорк. Однако следует посетить не только столицу. В частности, рекомендуем посетить Баффало, город на озере Эри и реке Ниагара, расположенный в западной части штата. Среди развлечений, доступных этим летом, и лучших мест для посещения в июле:

The Taste of Buffalo – ежегодный фестиваль, празднующий свое 40-летие с едой, вином и веселыми активностями;

поиск вашего любимого варианта всемирно известных крылышек на Wing Trail;

Музей AKG Buffalo с коллекцией современного искусства;

набережная Баффало;

Ниагарский водопад, расположенный всего в 20 минутах езды.

Среди самых популярных отелей The Richardson, расположенный на кампусе Национальной исторической достопримечательности Richardson Olmstead.

7. Эшвилл, Северная Каролина, США

Аппалачи сопровождают вас. Источник: Pixabay Аппалачи сопровождают вас. Источник: Pixabay

Ссылка на туристический сайт: http://www.exploreasheville.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Asheville,+NC,+USA

Куда уехать в июле всей семьей? Эшвилл, Северная Каролина, предлагает много развлечений и активностей для всех возрастов. Если вы любите адреналин, приключения и новые впечатления, вот некоторые места для посещения:

Парк приключений Asheville Treetops с зиплайнами, включая KidZip, предназначенным для детей до десяти лет;

наблюдение за дикой природой Южных Аппалачей в их природной среде в Природном центре WNC;

игра в баскетбол на поле McCormick;

Национальный лес Писга, главной особенностью которого является природная водяная горка, вызывающая восторг как у детей, так и у взрослых.

Кроме того, лучшие места для посещения в Эшвилле в июле включают имение Балтимор. Для детей есть специальный аудиогид, озвученный Седриком, щенком сенбернара Вандербильта из любимого фильма.

Вы можете остановиться в историческом Omni Grove Park Inn, который предлагает фантастические виды на окружающие горы, частное поле для гольфа, подземный спа с двумя бассейнами и великолепные рестораны на территории. Другой вариант для лучшего места для посещения в июле – The Foundry, бутик-отель, расположенный в бывшем сталелитейном заводе в центре Эшвилла.

8. Сан-Диего, Калифорния, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.sandiego.org

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=San+Diego,+CA,+USA

Множество активностей и развлечений на свежем воздухе, а также идеальная погода делают Сан-Диего одним из лучших мест для путешествий в июле в мире. Город в Калифорнии предлагает различные варианты размещения – от коттеджей на побережье до роскошных современных комплексов. Например, вы можете забронировать номер в новом Margaritaville, расположенном в квартале Gaslamp, или выбрать Town and Country Resort, расположенный в нескольких минутах от аэропорта, важных достопримечательностей и прекрасных пляжей.

Хорошее место для посещения в июле – остров Коронадо, известный громкими празднованиями Дня независимости с парадами, фейерверками и шоу по прыжкам с парашютом. Если вы путешествуете с детьми, рекомендуем посетить следующие локации и события:

Legoland в соседнем Карлсбаде, где можно увидеть миниатюрный Сан-Диего, созданный из более чем пяти миллионов кубиков Lego;

Hotel del Coronado с веселыми семейными активностями, такими как школа серфинга, кинопоказы на пляже и детские программы Ocean Explorers.

Начиная с 21 августа, в Дель-Мар проходит конная гонка, в то же время начинается грандиозный ComicCon, объединяющий поклонников комиксов, фэнтези и т.д.

9. Аляска, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.travelalaska.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Anchorage,+AK,+USA

Самый большой и северный штат США должен предложить много лет, но Аляска является одним из лучших направлений для посещения в июле благодаря теплой погоде и долгим дням. Есть несколько способов исследовать огромную территорию штата:

круизы, предлагающие разнообразные маршруты по выбору (Disney Cruise Line, Ponant, Holland America Line);

путешествия по железной дороге, известной своими вагонами со стеклянными куполами;

активные приключения, включающие наблюдение за дикой природой, рафтинг, пешие прогулки и т.п.;

автобусные туры, позволяющие комфортно добраться до популярного Национального парка Денали.

Лучший штат для посещения в июле также организует различные фестивали, такие как Bear's Paw в Игл Ривер с соревнованиями, аттракционами, вкусной едой и живой музыкой. Любители рыбалки могут посетить курорт Salmon Falls в Кетчикане для приключенческих активностей и знаменитых рыболовных экскурсий.

10. Южная Дакота, США

Дедвуд Южная Дакота. Источник: Pixabay Дедвуд Южная Дакота. Источник: Pixabay

Ссылка на туристический сайт: http://www.travelsouthdakota.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Badlands+National+Park,+SD,+USA

Лучшие места для семейного отпуска в июле – это Национальный парк Бедлендс и Национальный мемориал Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. Не забудьте остановиться в Wall Drug, преуспевающем оазисе с многочисленными магазинами, ресторанами, сувенирами, подарками и бесплатной ледяной водой, известной своими восстанавливающими свойствами.

Чтобы увидеть антилоп, лосей, бизонов и других фантастических животных, рекомендуем посетить Государственный парк Кастера. Другие семейные места для посещения в июле включают:

Национальный лес Блэк-Хиллз с городком золотой лихорадки Дедвуд;

зоопарк Больших равнин;

Дом бабочек и аквариум Сиу-Фоллс;

Национальный парк Винд-Кейв, где можно забронировать туры по пещерам.

Если вы хотите почувствовать максимальное единство с природой, вместо стандартного отеля лучше забронировать место для кемпинга или глемпинга среди невероятных пейзажей Южной Дакоты.

11. Род-Айленд, США

Ссылка на туристический сайт: http://www.visitrhodeisland.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Westerly,+RI,+USA

Этот штат, хоть и самый маленький, все же способен предложить путешественникам лучшие места для отдыха в июле. Род-Айленд известен своим побережьем, которое простирается почти на 400 миль. На юге штата расположен атмосферный город Вестерли, центр активности с концертами, прекрасными пляжами и разнообразными развлечениями.

Каждое лето три реки в центре Провиденса освещаются светом от более чем 80 костров в рамках ежегодного события WaterFire. Также рекомендуем посетить Ньюпорт, предлагающий непревзойденные морские пейзажи. Отель Renaissance Providence Downtown Hotel или The Beatrice Boutique Hotel это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Род-Айленд.