Лучшие места для бранча в Лондоне: Где поесть в столице Англии

К ведущий британский город, столица славится своим разнообразным кулинарным предложением. Бранч в лучших заведениях Лондона – одно из любимых развлечений лондонцев на выходных. Вот 23 лучших варианта, которые стоит попробовать, если вы окажетесь в городе. Мы собрали лучшие места для бранча в Лондоне, чтобы прекрасно начать день.

1. Dishoom с индийской кухней

Если вы ищете лучшие места для бранча в Лондоне, обязательно посетите ресторан Dishoom. Это заведение поражает своей атмосферой и аутентичной индийской кухней.

Обязательно попробуйте самые популярные блюда:

Беконовый наан-ролл : индийский завтрак из нарезанного свежего наана, жареного бекона и сыра, приправленный йогуртом с укропом и сочным томатным чатни.

: индийский завтрак из нарезанного свежего наана, жареного бекона и сыра, приправленный йогуртом с укропом и сочным томатным чатни. Кеджривал : блюдо с мягким жареным яйцом, тостом из авокадо, помидорами и перцем.

Кроме того, ресторан Dishoom предлагает много других блюд, включая традиционную индийскую кухню и оригинальные авторские блюда, которые не оставят никого равнодушным. К тому же, ресторан имеет особенности, такие как напитки, подобранные для каждого блюда, и оригинальная атмосфера, созданная интерьером и обслуживанием.

Вебсайт : https://www.dishoom.com/

Адрес : 7 Boundary St, London E2 7JE

Рейтинг : 4.8 ⭐

Если вы ищете лучшие места для еды в Лондоне, Dishoom точно поразит.

2. The Good Egg с еврейской кухней

The Good Egg – отличное место для бранча в Лондоне. Заведение предлагает широкое меню, которое удовлетворит всех – от традиционного иранского завтрака с курдским тандиром и яйцами до банановых блинов, которые точно станут одним из ваших любимых блюд для завтрака.

Кроме того, The Good Egg предлагает много растительных блюд, что делает их меню более разнообразным и привлекательным для всех, независимо от диеты.

Атмосфера в ресторане дружеская и уютная, что делает его идеальным местом для отдыха с друзьями или семьей на выходных. The Good Egg имеет несколько филиалов по всему Лондону, так что вы можете выбрать самую удобную локацию.

Вебсайт : https://www.thegoodegg.co/

Адрес : 93 Stoke Newington Church St, London N16 0AS

Рейтинг : 4.2 ⭐

Конечно, в Лондоне много хороших мест для бранча, но The Good Egg стоит вашего внимания. Здесь вы найдете вкусную еду, отличную атмосферу и фантастическое обслуживание.

3. The Breakfast Club с американской кухней

Бранч в The Breakfast Club. Источник: Pixabay Бранч в The Breakfast Club. Источник: Pixabay

The Breakfast Club – крутое место для бранча в Лондоне, которое стоит посетить. Заведение известно своими прекрасными завтраками и уютным интерьером.

Они предлагают широкий выбор блюд — от традиционного стейка с яйцами до более экзотических вариантов, таких как тост из авокадо или бенедикт с крабом.

Кроме того, у The Breakfast Club есть несколько хитов:

Знаменитые американские блины с разнообразными вкусными начинками;

Ирландский завтрак;

Традиционный английский завтрак.

Атмосфера The Breakfast Club очень приятная и дружеская. Многие филиалы оформлены в стиле 80-х, что придает им особый шарм. Это место идеально подходит для отдыха с друзьями или романтических свиданий.

Вебсайт : https://thebreakfastclubcafes.com/

Адрес : 31 Camden Psge, London N1 8EA

Рейтинг : 4.2 ⭐

The Breakfast Club является идеальным местом для знакомства с Лондон.

4. The Riding House Cafe с европейской кухней

The Riding House Cafe – отличное место для бранча в Лондоне. Источник: Pixabay The Riding House Cafe – отличное место для бранча в Лондоне. Источник: Pixabay

The Riding House Cafe – одно из самых крутых мест для бранча в Лондоне. Это заведение сочетает атмосферу маленького кафе и элегантного ресторана, предлагая широкий выбор блюд на любой вкус.

Меню достаточно многообразно:

Блюда с яйцами;

Вкусные сэндвичи;

Паста;

Свежевыжатые соки и натуральный кофе.

Кроме того, The Riding House Cafe известен своим оформлением: элегантный интерьер, изысканный декор и уютные диваны сделают ваш визит приятным и незабываемым.

Атмосфера The Riding House Cafe дружественная и элегантная, идеальная для отдыха с друзьями и семьей на выходных.

Вебсайт : https://www.riding.house/

Рейтинг : 4 ⭐

The Riding House Cafe – одно из лучших мест для бранча в Лондоне, которое стоит посетить. Они предлагают высококачественную еду, приятную атмосферу и отличное обслуживание.

5. Balthazar с французской кухней

Лучшее начало дня в Balthazar. Источник: Pixabay Лучшее начало дня в Balthazar. Источник: Pixabay

Balthazar – место для бранча в Лондоне с французским колоритом. Расположенный в самом сердце Ковент-Гардена, он до сих пор считается одним из самых популярных заведений города.

Balthazar – один из лучших вариантов для любителей бранча. Они предлагают классическую французскую кухню:

Круасаны;

Коктейли "Кровавая Мэри";

Омлеты;

Сырные тарелки.

Balthazar также известен своим выбором десертов. Вы можете попробовать:

Французские макароны;

Десертные блины;

Тарт Таттен.

Также здесь есть широкий выбор виски и других алкогольных напитков.

Атмосфера Balthazar очень элегантная и роскошная, что делает его идеальным местом для отдыха с друзьями или семьей на выходных. Вы можете наслаждаться красивым интерьером с классическими ретро-элементами и уютными кожаными панелями.

Вебсайт : https://balthazarlondon.com

/ Адрес : 4-6 Russell St, London WC2B 5HZ

Рейтинг : 4.2 ⭐

Balthazar – это то, что вам нужно для путешествий в Лондон. Они предлагают качественную еду, роскошную атмосферу и отличное обслуживание.

6. Honey & Co.

Классический завтрак в Honey & Co. Источник: Pixabay Классический завтрак в Honey & Co. Источник: Pixabay

Honey & Co – заведение, которое быстро становится одним из самых крутых мест для бранча в Лондоне. Настоящие любители британской кухни любят это место за невероятно вкусную и красивую еду, а также за уютную атмосферу.

Блюда в Honey&Co совмещают местные ингредиенты с традиционными техниками приготовления. Вы можете насладиться классическими завтраками, вкусным тостом из авокадо или очень индийским коржом фулка из кукурузной муки.

Атмосфера Honey & Co уютная и домашняя, что делает его идеальным местом для выходных с друзьями и семьей.

Вебсайт : https://honeyandco.co.uk/

Адрес : 54 Lamb's Conduit St, London WC1N 3LW

Рейтинг : 4.5 ⭐

Если вы ищете места для бранча в Лондоне, Honey & Co имеет именно то, что вам нужно. Их еда, атмосфера и обслуживание на самом высоком уровне, что делает их одним из самых популярных мест для бранча.

7. The Albion с европейской кухней

Европейский бранч в Лондоне. Источник: Pixabay Европейский бранч в Лондоне. Источник: Pixabay

The Albion – заведение, которое считается одним из самых крутых мест для бранча в Лондоне. Он расположен рядом с Шордич и предлагает невероятно вкусную и красивую еду, приготовленную из свежих ингредиентов. Разнообразные блюда, такие как круассан с лососем или яйца с соусом голландез, точно удовлетворят любого гурмана.

Кроме того, здесь вы найдете широкий выбор напитков, включая свежевыжатый сок и чай.

Атмосфера The Albion приятная и уютная, с большим количеством света и красивым интерьером, что делает его идеальным местом для отдыха с друзьями и семьей.

Вебсайт : https://www.the-albion.co.uk/

Адрес : 10 Thornhill Rd, London N1 1HW

Рейтинг : 4.1 ⭐

The Albion является одним из самых популярных и популярных мест в Лондоне. Их еда, атмосфера и обслуживание на самом высоком уровне, что делает их одним из лучших мест для бранча в городе.

8. Andina с перуанской кухней

Бранч в Лондоне. Источник: Pixabay Бранч в Лондоне. Источник: Pixabay

Andina – заведение, расположенное в самом сердце Шордича, предлагающее отличный выбор американской кухни. Они известны своими андскими завтраками и блюдами, вдохновленными Перу, идеальным выбором для бранча.

Если вы ищете топовые места для бранча в Лондоне, Andina — место, которое стоит посетить. Они предлагают блюда, такие как тостада с авокадо и фасолью каннеллини, а также многие другие жареные варианты.

Атмосфера в Andina теплая и дружеская, с интересным декором и приятной музыкой, что делает ее отличным местом для воскресного бранча.

Вебсайт : https://andinalondon.com/

Адрес : 60-62 Commercial St, London E1 6LT

Рейтинг : 4.2 ⭐

Andina предлагает невероятную еду, радушную атмосферу и высококачественные продукты, что делает ее одним из лучших мест для бранча в Лондоне.

9. Lantana с австралийской кухней

Вкусное начало дня в Лондоне. Источник: Pixabay Вкусное начало дня в Лондоне. Источник: Pixabay

Lantana – кафе-ресторан, который имеет несколько локаций в Лондоне. Он известен своей вкусной едой, вдохновенной Австралией, а также уютной атмосферой.

Если вы ищете хорошие места для бранча в Лондоне, Lantana — место, которое стоит посетить. Они предлагают разнообразные блюда, от агавы с тортильями до свежих круассанов с лососем.

Атмосфера Lantana уютная и комфортная, с приятным интерьером, что делает ее прекрасным местом для бранча. Вы также найдете широкий выбор напитков, включая свежевыжатый сок и кофе.

Вебсайт : https://lantana.co.uk/fitzrovia

Адрес : 13 Charlotte Pl, London W1T 1SN

Рейтинг : 4.3 ⭐

Если вы ищете лучшие места для бранча в Лондоне, Lantana – одно из лучших и самых известных мест.

Каждый из этих ресторанов и кафе представляет собой топовое место для бранча в Лондоне. Они предлагают свои фирменные завтраки, включая классику, такие как яичница Бенедикт, блины, гранола и тост из авокадо, а также уникальные блюда, включающие средиземноморскую, индийскую, американскую и другие кухни. Вы можете посетить эти места для романтического ужина или с друзьями и семьей. В любом случае, вы получите удовольствие.