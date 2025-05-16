Лучшие маршруты для автопутешествий в Кении: 5 вариантов для увлекательных африканских отпусков

Пространные национальные парки Кении и живописные, яркие городки предлагают отличный вариант для автопутешествия, позволяя путешественникам глубоко погрузиться в местную жизнь и культуру, переосмысливая свое понимание страны. Частные самостоятельные автотуры в Кении предоставляют путешественникам свободу посещать желаемые достопримечательности в выбранном порядке, по собственному графику и останавливаться на смотровых площадках и в ресторанах, когда пожелает. Это позволяет исследовать менее известные места вне типичных маршрутов, создавая уникальный и эксклюзивный опыт Кении.

С этим гидом по 5 лучшим маршрутам для автопутешествий в Кении вы сможете спланировать идеальное африканское дорожное происшествие.

1. Найроби – озеро Самая ваша и обратно

Большинство маршрутов начинаются со столицы Кении – Найроби. Источник: Image Nina Stock/Pixabay Большинство маршрутов начинаются со столицы Кении – Найроби. Источник: Image Nina Stock/Pixabay

Расстояние : 60 миль (95 км); Продолжительность : 1 день.

Одним из самых удобных и увлекательных направлений для короткой поездки из столицы Кении, Найроби является уникальное вулканическое озеро Найваша. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами Большой Рифтовой долины с прекрасных смотровых площадок, таких как Матора, где вы увидите дно долины, усеянное озерами, активными и спящими вулканами, окруженными хребтами и уступами. Выезжая из Найроби, примерно через 30 миль (50 км) остановитесь возле Часовни Путешественников, также известной как церковь Май Махиу. Эта церковь, одна из самых маленьких в мире, была построена в 1942 году итальянскими военнопленными. По пути вы также встретите знак "Добро пожаловать в район Накуру" с картой Африки, популярное место для туристических фотосессий.

Если вы решитесь остаться на ночь у Найваши вместо того, чтобы возвращаться в тот же день, остановитесь в Национальном парке Лонгонот в пределах кратера. Здесь вы сможете полюбоваться видом Большой Рифтовой долины с края кратера и продолжить путь к озеру, чтобы понаблюдать за разными видами птиц и дикими животными у водопоя. Если позволяет время, исследуйте вулкан Лонгонот, озеро Кратер и остров Кресент. Вы также можете посетить Адские Ворота, один из красивейших национальных парков Африки, поражающий драматическими пейзажами высоких скал, каменных башен и покрытых кустарниками вулканов, выделяющих геотермальную пару. В парке обитают различные животные, в том числе жирафы, зебры, буйволы, бабуины, газели Томсона, антилопы, гепарды и гиены, хотя увидеть их может быть непросто.

2. Кисуму в Западных нагорьях

Расстояние : 225 миль (360 км); Продолжительность : 7–10 дней.

Отправляйтесь в одну из лучших поездок по Кении с видами на Большую Рифтовую долину, начинающуюся с Найроби и заканчивающуюся в портовом городке Кисуму.

Из Найроби направляйтесь на северо-запад к озеру Накуру, окруженному небольшим заповедником. Продолжайте путь к Кисуму, следуя одним из лучших маршрутов Западной Кении, который предлагает увлекательные виды северных частей Рифтовой долины. Этот маршрут также проведет вас через шоссе Найроби-Найваша и включает в себя посещение города Керихо, позволяя почувствовать повседневную жизнь Кении за пределами столицы. Запаситесь едой здесь, а при желании остановитесь в сафари-лоджах или номерах и расслабьтесь на пляже.

Рядом с Керихо посетите несколько чайных ферм и лес Мау, который предлагает интересные извилистые маршруты для автопутешествий по Кении. Достигнув Кисуму, расположенного на северо-восточном берегу озера Виктория, не торопитесь насладиться атмосферой этого портового города. Исследуйте его оживленные рынки, святилища импал и наслаждайтесь прекрасными закатами перед возвращением.

3. Найроби – озеро Магади

Каждый маршрут в Кении откроет путешественникам фантастически красивые виды. Источник: Image Antony Trivet/Pixabay Каждый маршрут в Кении откроет путешественникам фантастически красивые виды. Источник: Image Antony Trivet/Pixabay

Расстояние : 70 миль (112 км); Продолжительность : 2 дня

Один из лучших маршрутов для уикендного автопутешествия в Кении приведет вас к потрясающему "розовому" озеру Магади. Этот вариант идеален для путешественников, которые хотят оставаться недалеко от столицы, но все еще желают насладиться увлекательными видами дикой природы.

Отправляясь к югу от Найроби, примерно через час вы прибудете в загородный клуб Олеполос. Помимо прекрасных пеших маршрутов с величественными видами, местный ресторан Nyama Choma предлагает вкусные обеды. Его название переводится с суахили как "мясо на гриле". По пути вы также найдете многочисленные придорожные киоски, продающие жареную курицу, печеную козлятину и хрустящие кукурузные закуски, позволяя исследовать местную сцену быстрого питания. Продолжая путешествие, вы проедете через традиционные села и заросли акаций, пока не доберетесь до содового озера Магади. Это самое отдаленное из всех озер Рифтовой долины, поэтому туристов здесь меньше. "Магади" означает "соленое" на языке масаи, точно описывающее озеро. Высохшие части водоема и прилегающая территория покрыты толстым слоем соли, что придает пейзажу фантастический вид.

Озеро привлекает много видов птиц, в том числе розовых фламинго. Вы можете устроить пикник на берегу или посетить спортивный клуб озера Магади и палаточный лагерь. Здесь можно насладиться вкусным обедом или остаться на ночь в комфортных номерах или палатках в стиле сафари. Посмотрите окружающую природу, особенно закат над озером. Провести еще одну ночь вокруг холмов Нгонг после исследования скал и дна долины также следует.

4. Гора Кения

Расстояние : 133 мили (213 км); Продолжительность : 3 дня.

Фантастический вариант для сочетания увлекательного автопутешествия и пеших походов в Кении – отправиться в парк Найроби-Гора Кения. Городские районы уступают место сельским с пышной зеленью, когда вы едете севернее Найроби в Национальный парк Гора Кения. Эти районы популярны для пеших походов, дикого кемпинга и скалолазания. Проезжая мимо города Тика, обязательно остановитесь у придорожных киосков, чтобы отведать местные ананасы. Следующая остановка – лагерь Сагана, расположенный примерно в 60 милях (95 км) от Найроби, где вы можете насладиться рафтингом и соплайном.

Перед тем, как добраться до шумного города Нанюки, ворот к горе Кения, остановитесь у знака экватора – селфи здесь является обязательным для памятных автопутешествий по Кении. Исследуйте местный рынок ремесел, чтобы купить сувениры. В Нанюки вы также можете насладиться жареной козлятиной и кукурузой, найти прекрасное кафе и магазин с мороженым, закусками и напитками. Если вы готовы продолжить это путешествие, следуйте к западу от горы Кения до Национального парка Меру. Менее туристический и с авантюрной атмосферой, он переполнен дикой природой влажных земель и предлагает потрясающие виды на гору Кения.

5. Шоссе Найроби-Момбаса

Путешествия по Кении позволят наблюдать за животными в их природной среде. Источник: Image Herbert Aust/Pixabay Путешествия по Кении позволят наблюдать за животными в их природной среде. Источник: Image Herbert Aust/Pixabay

Расстояние : 305 миль (490 км); Продолжительность : 10 дней.

До Момбасы также можно добраться самолетом или поездом, но гораздо более увлекательный опыт – проехать одним из лучших живописных маршрутов, предлагающих разнообразные ландшафты Кении, от буша до пляжа, пересекая дикие просторы национальных парков.

Шоссе Найроби-Момбаса хорошо ухожено, преимущественно двухполосное, что обеспечивает приятную поездку. Начните с выезда в Амбосель, национальный парк, известный своими потрясающими пейзажами с величественной горой Килиманджаро на фоне. Проведите здесь несколько ночей, наблюдая за стадами слонов. Из Амбосели вернитесь на главное шоссе и направляйтесь в другой национальный парк, Цаво. Как один из самых больших парков страны, Цаво разделен на восточную и западную части, известные своей разнообразной дикой природой и живописными ландшафтами с кратерами, холмами и покрытыми кустарниками скалами. Прямой маршрут на запад ведет в парк Цаво Запад, один из старейших в Кении. Однако сюда лучше ехать в хороших погодных условиях, и стоит проверить у рейнджеров парка или персонала Амбосели самую свежую информацию о состоянии дорог и доступе к парку. Приблизительно 62 мили (около 100 км) шоссе простираются между парками Цаво Восток и Цаво Запад. На этом маршруте вы сможете встретить зебр, слонов, жирафов и обезьян. Часть пути вы будете ехать вдоль железнодорожного пути, что позволяет сделать отличные фото и получить уникальный опыт, проезжая рядом с поездами. Продолжая путь, местность становится более холмистой и пышной, проходя через город Мтито Андеи и холмы Шимба, прежде чем добраться до Момбасы.

Кения предлагает множество интересных мест для посещения автомобилем. Вы можете поехать к югу от города к потрясающим белым песчаным пляжам Гала и Диане на побережье Индийского океана или к северу. Путешествие на север позволяет посетить красивый город Килифи с его древними руинами и уединенными пляжами, заняться снорклингом в Ватаму с его прекрасным пляжем и морским национальным парком или исследовать шумный Малинди с атмосферой старого города, итальянскими ресторанами и кристально чистыми водами.

Советы для вождения

Главные дороги Кении в целом в хорошем состоянии, но также много грунтовых дорог и выбоин. При аренде автомобиля убедитесь, что он оснащен соответствующими колесами для местности. Рекомендуется обратиться в надежную компанию по прокату автомобилей, чтобы подобрать машину к дорогам на выбранном маршруте. Застрять на отдаленной дороге – не идеальная ситуация во время автопутешествия по Кении. Поэтому знание основ технического обслуживания автомобиля рекомендуется на случай поломки. Вождение в Кении требует уверенности и опыта, поскольку правила дорожного движения могут быть хаотичными, а некоторые водители, в частности водители общественного транспорта, могут не соблюдать дисциплинированные практики вождения. Обгон часто необходим даже на однополосных горных дорогах.

Путешествовать в светлое время суток желательно из-за проблем с освещением дорог, возможность встретить диких животных на дороге или стать жертвой преступления, например, угон автомобиля. Перед началом автопутешествия в Кении проверьте рекомендации вашего правительства по путешествиям для конкретных регионов и проконсультируйтесь с компанией проката автомобилей для получения свежей информации по прибытии.