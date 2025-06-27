Лучшие курорты с бунгало над водой: топ-14 мест для райского отпуска

Чтобы получить все преимущества необычного и по-настоящему незабываемого отдыха, следует выбрать роскошные бунгало над водой. Роскошные курорты предлагают проживание в просторных апартаментах с традиционными соломенными крышами, открытыми душами на открытом воздухе, доступом к пляжу и фантастическими панорамными видами. Гости получают все, что можно ожидать от идиллического отпуска мечты.

Бунгало над водой гарантируют максимальную приватность и возможность уединиться подальше от посторонних глаз, всего в шаге от бирюзовых прозрачных вод. Наибольшее количество таких курортов сосредоточено в Южной части Тихого океана, в частности, на Мальдивах, но иногда такие райские места появляются в совершенно неожиданных локациях, например, в Швейцарии.

Независимо от того, какой отпуск вы планируете – от романтического до семейного отдыха с множеством активностей – лучшие курорты по бунгало над водой в мире подарят вам незабываемые впечатления. Чтобы выбрать лучший вариант, рекомендуем ознакомиться со следующей подборкой и открыть для себя роскошные локации.

Likuliku Lagoon Resort – Архипелаг Маманука, Фиджи

Здесь никто вас не побеспокоит. Источник: https://likulikulagoon.com/ Здесь никто вас не побеспокоит. Источник: https://likulikulagoon.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Лучшие бунгало над водой в мире можно найти на Фиджи. Для этого стоит отправиться к пятизвездочному Likuliku Lagoon Resort, который предназначен исключительно для взрослых, так что вы можете рассчитывать на романтический, атмосферный отпуск без лишних забот.

Комплекс расположен на небольшом приватном острове в Южной части Тихого океана, окружен бирюзовой лагуной и белоснежными песчаными пляжами. Роскошные бунгало над водой, называемые "бурым", отражают ярко выраженную культуру Фиджи. Дома построены с использованием местных материалов и традиционных архитектурных принципов. Апартаменты включают в себя частные балконы, с которых можно нырнуть прямо в океан, наслаждаясь красотой коралловых рифов и наблюдая за активной тропической жизнью. Дополнительные романтические удобства включают частные бассейны и души под открытым небом.

Likuliku Lagoon Resort работает по системе "все включено", предлагая широкий спектр активностей на любой вкус, в частности:

Снорклинг;

Виндсерфинг;

Океанские экскурсии на парусниках.

На территории отеля есть спа-центр, известный широким выбором косметических процедур и традиционных фиджийских массажей, а также тренажерный зал. Закуски и блюда входят в стоимость бронирования, но напитки оплачиваются дополнительно. Другие варианты досуга за дополнительную плату включают рыбалку, исследование местной флоры, например фиджийской гребенчатой игуаны, серфинг, разнообразные круизы и т.д.

Бронирование : https://www.likulikulagoon.com/

: https://www.likulikulagoon.com/ Адрес : Malolo Island, Mamanuca Archipelago, Fiji

: Malolo Island, Mamanuca Archipelago, Fiji Телефон : +679 666 3344

Gili Lankanfushi, Мальдивы

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Для роскоши и высококлассных удобств обратите внимание на лучшее место отдыха с виллами над водой, расположенное на райских Мальдивах. Gili Lankanfushi – это настолько ошеломляющая гостиница, что впечатления омрачят все ранее посещенные локации. Как только вы ступите в бунгало над водой, вам не захочется покидать роскошные апартаменты с современными удобствами. Дом с типичной соломенной крышей стоит на сваях над прозрачной бирюзовой водой. Внутри виллы гости обнаружат огромные окна от пола до потолка с фантастическими видами, комфортную кровать с плюшевой постелью и балдахином, а также глубокую ванную. Снаружи бунгало есть частный бассейн, терраса и гамак над водой.

Если этого недостаточно, забронируйте самую большую в мире виллу над водой – Private Reserve, расположенную в 500 метрах от главного курорта над отдельной частью лагуны. Апартаменты предоставляют следующие удобства:

Террасы открытого плана;

Кинотеатр;

Бескрайний бассейн;

Спа-павильон с парной и сауной;

Тренажерный зал.

Особенностью объекта является горка, ведущая с верхнего этажа прямо к водам Индийского океана.

Независимо от выбранного варианта размещения вы получите максимальное удовольствие и релаксацию. Кроме того, для гостей доступен личный ассистент – Mr. Friday, названный в честь помощника Робинзона Крузо, готов помочь в любое время. Другие удобства включают: спа, несколько вариантов питания и многочисленные развлекательные активности, такие как бесплатная йога ежедневно, дайвинг, велопрогулки на бамбуковых велосипедах и разнообразные водные виды спорта.

Бронирование : https://www.gili-lankanfushi.com/

: https://www.gili-lankanfushi.com/ Адрес : Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives

: Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives Телефон : +960 664 0304

Four Seasons Resort Bora Bora, Французская Полинезия

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Среди лучших курортов с бунгало над водой в мире – Four Seasons Bora Bora, расположенный на острове Бора-Бора. Этот комплекс во Французской Полинезии привлекает пары, планирующие романтический побег, но не только они хотят увидеть невероятную красоту острова и погрузиться в теплые воды кристально чистой лагуны.

Эксклюзивный курорт предлагает максимальную приватность, а также потрясающие виды на гору Атеману с пляжа и бунгало над водой. Апартаменты с соломенными крышами оформлены в типичном полинезийском стиле с вулканическими каменными стенами, тиковыми и другими натуральными материалами. Отдохните на комфортной кровати king-size, понежьтесь в элегантной ванной для двоих с видом на горы или медитируйте на частной террасе, выходящей к воде – варианты досуга практически неограничены. Для максимальных привилегий забронируйте частное бунгало с бассейном и на 1000 квадратных футов больше, чем стандартный люкс.

Если вы захотите выйти за пределы бунгало, проведите время у бескрайнего бассейна или посетите защищенную лагуну, окруженную прекрасным пляжем. На территории отеля есть также полноценный спа-центр Te Mahana, где можно насладиться процедурами, использующими местные ингредиенты, любуясь прекрасными видами на пышную зеленую долину.

Этот ошеломляющий курорт с виллами над водой подходит не только для романтического отдыха, но и для отпуска с детьми. Для младших гостей доступен клуб Kids for All Seasons. Пока дети развлекаются, взрослые могут провести время наедине или посетить один из четырех ресторанов с изысканной кухней, где подают вкусные блюда.

Бронирование : https://www.fourseasons.com/borabora/

: https://www.fourseasons.com/borabora/ Адрес : Motu Tehotu, Bora Bora, French Polynesia

: Motu Tehotu, Bora Bora, French Polynesia Телефон : +689 40 60 31 23

Ayada Maldives, Мальдивы

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Среди лучших мест из бунгало над водой в мире, конечно, Мальдивы. Этот оазис для райского отдыха является домом для многих курортов, в том числе роскошного Ayada Maldives, расположенного на частном острове.

Вы можете остановиться в одном из люксов или бунгало над водой; апартаменты включают террасы с частным бассейном и просторную гостиную. Гости также могут воспользоваться услугами личного батлера, который поможет всем вопросам.

Сама гостиница окружена пышной зеленой растительностью и девственницами коралловыми рифами, где, если повезет, можно даже заметить дельфинов. Среди удобств, которые предлагает Ayada Maldives :

Бескрайний бассейн;

Турецкий хаммам;

Спа-зона с сауной и парной и т.д.

Если вы хотите получить незабываемый опыт завтрака, рекомендуем заказать еду, поданную на плавающем подносе прямо к вашему частному бассейну.

На территории есть несколько ресторанов с изысканной кухней, а среди самых популярных вариантов досуга – дайвинг и снорклинг, наблюдение за дельфинами, лодочные круизы и многое другое. Курорт идеально подходит не только для романтического, но и для семейного отдыха, ведь младшие гости могут развлекаться в детском клубе ZUZUU, пока взрослые наслаждаются спа-процедурами или отдыхом у бассейна.

Бронирование : https://www.ayadamaldives.com/

: https://www.ayadamaldives.com/ Адрес : Maguhdhuvaa Island, Gaafu Dhaalu Atoll, Maldives

: Maguhdhuvaa Island, Gaafu Dhaalu Atoll, Maldives Телефон : +960 684 4444

Aitutaki Lagoon Resort and Spa, Острова Кука

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Aitutaki Lagoon Resort and Spa – это не только один из лучших курортов с виллами над водой в мире, но и единственный на островах Кука, который может похвастаться роскошными бунгало с прямым доступом к великолепной лагуне. Конечно, вы можете рассчитывать на фантастические панорамные виды из террас и окон и наслаждаться незабываемыми закатами.

Помимо доступа к снежно-белому пляжу, комплекс предлагает различные развлекательные активности и мероприятия под открытым небом, в частности:

Дайвинг;

Катание на каяках;

Экскурсии по мелководью между многочисленными островками.

На территории есть прекрасный ресторан, который предлагает инновационные блюда, которыми можно наслаждаться, любуясь видами на лагуну. Гости также могут погрузиться в атмосферу региона во время шоу, посвященного культуре Островов Кука, с песнями, барабанами и энергичными танцами. Следует помнить, что курорт доступен только для взрослых, поэтому это отличный выбор для романтического отпуска, медового месяца.

Бронирование : https://www.aitutakilagoonresort.com/

: https://www.aitutakilagoonresort.com/ Адрес : Aitutaki, Cook Islands

: Aitutaki, Cook Islands Телефон : +682 31 201

Tikehau Pearl Beach Resort, Французская Полинезия

Бирюзовая вода и лучшие развлечения. Источник: https://www.tahiti.com/ Бирюзовая вода и лучшие развлечения. Источник: https://www.tahiti.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Расположенный на небольшом острове в атолле Тикехау, к северо-западу от Таити, Tikehau Pearl Beach Resort предлагает одни из лучших бунгало над водой в мире. Вы можете наслаждаться не только современными удобствами, но и прямым доступом к воде. Варианты размещения включают в себя бунгало или премиум-люксы. Апартаменты оформлены в аутентичном полинезийском стиле с натуральными материалами, такими как бамбук и местная древесина, а крыши покрыты кокосовой соломой. Кроме того, надводные люксы имеют стеклянный пол, через который видны тысячи рыб, носящихся в потрясающей бирюзовой лагуне.

Среди самых популярных гостей для гостей:

Снорклинг;

Катание на каяках;

Велопрогулки;

Дайвинг-экскурсии;

Глубоководная рыбалка;

Пляжный волейбол и т.д.

Курорт предлагает ресторан, который предлагает полинезийскую и европейскую кухню. Еще одной особенностью является роскошный спа-центр, расположенный в отдельном бунгало на пляже. Здесь вы можете попробовать процедуры, основанные исключительно на натуральных продуктах, таких как масло для массажа, мякоть кокоса для скрабов или морские водоросли для обертываний.

Бронирование : https://www.tikehauppearlbeach.com/

: https://www.tikehauppearlbeach.com/ Адрес : Tikehau Atoll, French Polynesia

: Tikehau Atoll, French Polynesia Телефон : +689 40 96 23 00

Six Senses Laamu, Мальдивы

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Для лучшего отдыха в бунгало над водой в мире рекомендуем остановиться в Six Senses Laamu. Этот роскошный комплекс расположен на атолле Лаама в глубине Индийского океана и является одним из самых отдаленных курортов на Мальдивах, поэтому вы можете рассчитывать на максимальную конфиденциальность и спокойствие. Все усилия, чтобы добраться до Six Senses Laamu, достойны того, ведь гости найдут первоклассный сервис, современные удобства и райские апартаменты.

Наслаждайтесь каждым днем отпуска, занимаясь снорклингом, катанием на катамаранах или пикником на безлюдном острове. Личный батлер поможет организовать все ваши активности и позаботится обо всех мелочах. На территории есть несколько вариантов питания, которые предлагают изысканные блюда и освежающие напитки, гармонично сочетающиеся с фантастическими закатами на фоне.

Бронирование : https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu

: https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu Адрес : Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives

: Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives Телефон : +960 680 0800

Constance Halaveli, Мальдивы

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Самые красивые бунгало над водой в мире можно найти в середине Индийского океана, на Северном атолле Ари. Constance Halaveli – это тропический курорт на Мальдивах, тон которому задает сочетание кристально чистой бирюзовой воды, глубокой зеленой растительности и мягкого песка. Бунгало над водой построены из натуральных материалов и предлагают просторные, стильно оформленные номера.

Настоящей изюминкой курорта есть роскошный спа-центр, расположенный над лагуной. Здесь можно попробовать ряд расслабляющих и оздоровительных процедур с использованием натуральных органических продуктов. Для более активных гостей доступны дайвинг и снорклинг, исследование красочной морской жизни в глубинах лагуны. После насыщенного дня отправляйтесь в один из ресторанов или баров на территории, которые предлагают широкий выбор изысканных блюд и эксклюзивный винный список. Пока взрослые наслаждаются спа-процедурами, дети могут провести время в Constance Club.

Бронирование : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/

: https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/ Адрес : Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives

: Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives Телефон : +960 666 7000

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, Бора-Бора

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Пребывание в InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa непременно подарит каждому гостю незабываемые впечатления. Это один из самых романтичных курортов в мире с бунгало над водой; рай для влюбленных, желающих побаловать себя. Роскошный пятизвездочный комплекс также предлагает поразительные виды, которых можно ожидать от тропического острова: сверкающая на солнце бирюзовая вода, яркая зеленая растительность и величественная гора Отемана – идеальный фон для идиллического отпуска.

Особого внимания заслуживают бунгало над водой. Просторные апартаменты возвышаются над яркой лагуной, красоту которой можно созерцать только в солнцезащитных очках. Внутри гости найдут кровати king-size, большие гостиные и окна от пола до потолка. Внешне бунгало располагают террасами над водой с бассейнами и комфортными зонами отдыха. Если вы хотите получить лучшие виды на гору Атеману и лагуну, рекомендуем забронировать одну из вилл Teremoana.

Когда вы решите покинуть свой рай, обязательно посетите спа-центр Thalasso площадью 43 000 квадратных футов с процедурами, вдохновленными полинезийскими методами и питательными веществами из океана. Во время массажа или скраб вы можете наблюдать за тропическими рыбами через стеклянный пол. Когда проголодаетесь, выбирайте из трех ресторанов, каждый из которых предлагает изысканную кухню.

Бронирование : https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/bora-bora/bobpb/hoteldetail

: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/bora-bora/bobpb/hoteldetail Адрес : Motu Piti Aau, Bora Bora, French Polynesia

: Motu Piti Aau, Bora Bora, French Polynesia Телефон : +689 40 60 76 00

Taj Exotica Resort & Spa, Мальдивы

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Taj Exotica Resort & Spa расположен на живописном острове Эмбудху Финола в одной из самых больших лагун на Мальдивах. Этот комплекс особенно популярен среди молодоженов, которые планируют праздновать медовый месяц или просто хотят уединиться и расслабиться в компании друг друга.

Гости могут остановиться в лучших бунгало над водой в мире, с частными бассейнами, ванными комнатами с панорамными видами на океан и типичными соломенными крышами. Кроме того, к услугам гостей личный батлер.

На территории есть несколько вариантов питания, которые предлагают свежие морепродукты и фирменные коктейли с видом на Индийский океан и захватывающие закаты. Проведите время на пляже, отправляйтесь в одну из ежедневных экскурсий курорта, например романтический круиз, и позвольте себе расслабиться в полноценном спа-центре Taj.

Бронирование : https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-exotica-maldives/

: https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-exotica-maldives/ Адрес : Emboodhu Finolhu, South Malé Atoll, Maldives

: Emboodhu Finolhu, South Malé Atoll, Maldives Телефон : +960 664 2200

Misool Eco Resort, Индонезия

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Любители дайвинга, прежде всего, должны обратить внимание на этот популярный курорт с виллами над водой. Misool Eco Resort, спрятанный среди незаселенных островов архипелага, расположен в морской охранной зоне площадью более 450 квадратных миль, окружен заповедниками скатов и акул. Курорт находится в 12 милях на лодке от ближайшего поселения и в более чем 100 милях от ближайшего порта, поэтому это отличный выбор для тех, кто хочет отойти от суеты, сосредоточившись на отдыхе и компании друг друга.

Варианты размещения включают в себя лучшие бунгало над водой в мире, из которых можно нырнуть или поплавать даже под домом. Каждый из коттеджей оснащен гамаками, встроенными в кабаны, а также лестницей, ведущей к лагуне.

Особенностью курорта является большой дайвинг-центр, поэтому гости могут нырять ежедневно с гидом, а также стоит забронировать подводную экскурсию на закате или после наступления темноты.

Бронирование : https://www.misoolecoresort.com/

: https://www.misoolecoresort.com/ Адрес : Raja Ampat, West Papua, Indonesia

: Raja Ampat, West Papua, Indonesia Телефон : +62 821 4400 8800

Cayo Espanto, Белиз

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Cayo Espanto расположен на небольшом частном острове площадью в четыре акра, поэтому доступен только на лодке, за короткую поездку от материкового Белиза. Курорт имеет всего семь лучших вилл над водой. В частности, вы можете остановиться в Casa Ventanas, которая расположена у причала, окруженная Карибским морем со всех сторон. Внутри есть даже пол со стеклянными панелями, чтобы наблюдать за красочными рыбами, носящимися вокруг.

Если вы хотите получить максимум привилегий и конфиденциальности, вы можете забронировать весь остров. Однако даже если вы забронируете только одну виллу, вам не придется беспокоиться о толпах с таким малым количеством апартаментов. Личный батлер и даже мастер по дайвингу к вашим услугам, а по прибытию на остров вас встретит весь персонал курорта.

Бронирование : https://www.cayoesparto.com/

: https://www.cayoesparto.com/ Адрес : Cayo Espanto, Belize

: Cayo Espanto, Belize Телефон : +1 888 666 4282

Pangkor Laut Resort, Малайзия

Романтический круиз на закате. Источник: https://www.pangkorlautresort.com/ Романтический круиз на закате. Источник: https://www.pangkorlautresort.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Этот потрясающий курорт с роскошными бунгало над водой расположен на частном острове всего в трех милях от западного побережья Малайзии. Находясь в элегантных виллах, гости Pangkor Laut Resort наслаждаются удивительными видами, а также высококлассными удобствами, а вода вокруг имеет фантастический глубокий зеленый оттенок благодаря обилию тропической растительности. Все люксы включают в себя большие ванны, шезлонги и частный балкон.

Большая часть острова покрыта тропическими джунглями, прекрасным пляжем, омываемым Изумрудным заливом, и живописными скалистыми выступами. Если вы планируете изучить окрестные ландшафты, персонал поможет организовать различные экскурсии. В частности, вы можете посетить восстановленный голландский форт и китайский храм Даоса Фу Лин Конг, построенный на склоне холма.

После долгой прогулки обязательно посетите спа-центр отеля – лучший способ расслабиться и отдохнуть с процедурами, направленными на снижение стресса, омоложение, детоксикацию и релаксацию.

Бронирование : https://www.pangkorlautresort.com/

: https://www.pangkorlautresort.com/ Адрес : Pangkor Laut Island, Perak, Malaysia

: Pangkor Laut Island, Perak, Malaysia Телефон : +60 5 699 1100

The Hotel Palafitte – Monruz, Швейцария

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Когда вы думаете о бунгало над водой в мире, первыми в голову приходят Мальдивы или Бора-Бора, но Швейцария может вас действительно удивить. Hotel Palafitte расположен в регионе Трех озер над водами Невшателя. Этот уникальный комплекс – единственный в Европе, предлагающий размещение над водой с роскошными удобствами и фантастическими видами. Все апартаменты расположены в шахматном порядке на берегу озера, каждый дом предлагает панорамные виды, даже когда вы принимаете ванну. В то же время вы можете рассчитывать на максимальную приватность, ведь ни одно из окон не выходит на другие номера.

Для гостей Hotel Palafitte доступны разнообразные активности, в частности:

Экскурсии в виноделия;

Уроки парусного спорта;

Пешие прогулки по тропам и т.д.

В отеле есть ресторан, где предлагается сменное сезонное меню с блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов.

Бронирование : https://www.palafitte.ch/

: https://www.palafitte.ch/ Адрес : Route des Gouttes-d'Or 2, 2000 Neuchâtel, Switzerland

: Route des Gouttes-d'Or 2, 2000 Neuchâtel, Switzerland Телефон : +41 32 723 11 11

El Dorado Maroma, Мексика

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Среди лучших бунгало над водой в мире – надводные дома в El Dorado Maroma, курорте, расположенном в Мексике. Вы можете выбрать из 30 эксклюзивных вилл под соломенными крышами, возвышающимися над глубокими синими волнами теплого Карибского моря. Роскошные апартаменты стеклянные полы, элегантная мебель и просторные террасы, а также частный бассейн. Бунгало подняты над водой на сваях и расположены рядом с потрясающим девственным пляжем Марома. Виллы оснащены следующими ключевыми удобствами:

Джакузи;

Душ на открытом воздухе;

Лестница, ведущая прямо к воде;

Два шезлонга.

В стоимость бронирования также включены услуги батлера, ежедневные завтраки, подаваемые в номер, закуски и напитки перед ужином. Курорт предназначен только для взрослых, поэтому вы гарантированно получите спокойный, романтический отпуск.

Находясь в El Dorado Maroma, обязательно посетите The Overwater Grill, даже если не голодны. Главная особенность этого ресторана – стеклянный пол, а само здание возвышается над водой. Не беспокойтесь о том, сколько блюд и коктейлей заказывать, ведь курорт работает по системе Gourmet Inclusive : еда, напитки и активности включены в стоимость проживания.

Бронирование : https://www.eldoradosparesorts.com/resorts/el-dorado-maroma

: https://www.eldoradosparesorts.com/resorts/el-dorado-maroma Адрес : Carretera Cancún-Tulum Km. 55.3, Playa del Carmen, Мексика

: Carretera Cancún-Tulum Km. 55.3, Playa del Carmen, Мексика Телефон : +52 984 206 3470

Angsana Velavaru, Мальдивы

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Среди топ-16 курортов в мире с бунгало над водой ведущее место занимает Angsana Velavaru. Пятизвездочный комплекс расположен на волшебном атолле Южный Нилендхе, Мальдивы, предлагая звездный сервис и удобства мирового класса, лучшие виды.

Вы можете выбрать одну из 34 уникальных вилл InOcean, стоящих на крепких сваях над водой. В зависимости от расположения бунгало, они предлагают потрясающие виды на восход или закат, частные бескрайние бассейны, гамаки над водой, открытую просторную террасу и лаундж на крыше. Чтобы исследовать удивительные коралловые рифы, достаточно взять минимальное снаряжение для дайвинга и прыгнуть в воду прямо с вашей террасы.

Курорт работает по системе "все включено", и гости могут выбрать из пяти оптимальных пакетов, чтобы удовлетворить ваши потребности в отпуске. Обязательно закажите плавающий завтрак, который доставляется в ваш частный бассейн. Вы получите не только вкусную, свежую еду, но и фотографии, достойные социальных сетей.

Бронирование : https://www.angsana.com/en/properties/maldives/velavaru

: https://www.angsana.com/en/properties/maldives/velavaru Адрес : Velavaru Island, South Nilandhe Atoll, Maldives

: Velavaru Island, South Nilandhe Atoll, Maldives Телефон : +960 676 0028

Роскошные бунгало над водой – это идеальный выбор для незабываемого отпуска, будь то романтический побег или семейный отдых. От Likuliku Lagoon Resort на Фиджи до Hotel Palafitte в Швейцарии, эти курорты предлагают максимальную приватность, бирюзовые воды и широкий спектр активностей, таких как дайвинг, снорклинг и романтические круизы. С современными удобствами, спа-центрами, изысканной кухней и панорамными видами, эти 14 курортов обеспечивают райский отдых в 2025 году.