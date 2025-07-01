Лучшие курорты Пуэрто-Рико: все секреты мест с карибским темпераментом

Курорты Пуэрто-Рико – это шикарный выбор для отпуска в Карибском море с голубыми волнами и зажигательными ритмами самбы. Курорты вблизи Пуэрто-Рико идеально подходят для любителей романтики и тропической экзотики. Живописный остров с горячим темпераментом приглашает отдохнуть по системе "все включено", учитывая все пожелания гостей – от роскошной еды до ярких развлечений. Курорты Пуэрто-Рико предлагают что-то для каждого: от любящих покой до тех, кто ищет приключений.

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Понсе

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 1150 Caribe Avenue, Понсе, 00716, Пуэрто-Рико

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/pnchihh-hilton-ponce-golf-and-casino-resort/

Телефон : +1 787-259-7676

Вблизи отеля DoubleTree by Hilton расположен уютный пляж. Источник: Freepik Вблизи отеля DoubleTree by Hilton расположен уютный пляж. Источник: Freepik

Один из лучших курортов Пуэрто-Рико, Hilton Ponce Golf & Casino Resort, приветствует гостей в уютных и светлых номерах в карибском стиле. Тропические акценты создают комфортную атмосферу для беззаботного отдыха у океана. Отель предлагает божественные виды на окружающие пейзажи. Гости любят отдыхать в бассейне, окруженном тропическими пальмами.

На одном из популярных курортов Пуэрто-Рико вы можете выбрать пакеты, отвечающие вашим потребностям. К примеру, пакет с ежедневными бесплатными завтраками. Большое количество блюд из морепродуктов – главная особенность отеля. Кроме того, вы можете насладиться вкусом мясных и овощных деликатесов, ароматной выпечкой и пикантными десертами. Обратите внимание на пакет Sweeten Your Stay, если хотите роскошный отдых. Он позволяет получать $100 каждый день, которые можно потратить в любой локации отеля – от спортивных площадок до ресторанов с изысканной кухней.

Среди множества услуг этого топового курорта Пуэрто-Рико особое место занимают фитнес-центр, бассейн с бирюзовой водой и джакузи. Любители спорта обретут занятия по душе. Для гостей доступно комфортное поле для гольфа на 27 лунок и теннисные корты. Вы всегда можете расслабиться на белом пляже, окруженном удивительными тропическими пейзажами.

Для детей здесь тоже есть развлечения. Для них предусмотрена отличная игровая зона и водная горка в бассейне в форме лагуны. Важное преимущество отеля – бесплатное проживание для детей.

DoubleTree by Hilton Hotel Сан-Хуан, Сан-Хуан

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 105, 3529 Avenida José de Diego, Сан-Хуан, 00911, Пуэрто-Рико

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/sjudtdt-doubletree-san-juan/

Телефон : +1 877-926-3030

Отдых в Villa Cofresi обещает быть незабываемым. Источник: Freepik Отдых в Villa Cofresi обещает быть незабываемым. Источник: Freepik

DoubleTree by Hilton San Juan заслуженно украшает список лучших курортов Пуэрто-Рико. Он расположен в живописном уголке Кондадо, недалеко от популярных мест Сан-Хуана. Отдыхающие чувствуют себя здесь как короли благодаря разнообразным блюдам, фитнес-центру с тренажерами и открытому бассейну. По желанию можно арендовать велосипед, чтобы насладиться потрясающими видами местных пейзажей.

Как и во всех хороших курортах Пуэрто-Рико, здесь доступны комфортные номера с микроволновками и мини-холодильниками. Благодаря наличию кофеварки вы можете побаловать себя бодрым напитком по утрам. Пляж курорта расположен в легкой доступности от отеля, до него быстро добраться автобусом. Пляжный клуб с шезлонгами и зонтиками придает преимущества отдыха.

Гости выбирают соответствующие пакеты отдыха, будь то предложение с аппетитными завтраками или пакет с ежедневными кредитами до $100.

Hotel Villa Cofresi, Ринкон

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Rd 115 Km 12.0, Ринкон, Пуэрто-Рико 00677

Вебсайт : https://villacofresi.com/

Телефон : (787) 823-2450

Villa Cofresi, один из лучших курортов Пуэрто-Рико, предлагает светлые номера с романтическими видами на местные пейзажи. Наслаждайтесь изысканными вкусами блюд и напитков в ресторане отеля. Курорт расположен в пешей доступности от пляжа с мягким белым песком. Купаться можно как в Карибском море, так и в открытом бассейне с чистой лазурной водой.

Тренажерный зал курорта приглашает поддерживать мышцы в тонусе и хорошее самочувствие. Забронируйте Deluxe Package на три дня и две ночи, чтобы насладиться всеми домашними удобствами и эпическими видами на океан. Пакет включает в себя ежедневные завтраки и ужины в соответствии со стоимостью вашего номера.

Parador MaunaCaribe, Эмахагуа, Маунабо

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : PR-901, Маунабо, 00707, Пуэрто-Рико

Вебсайт : https://parador-maunacaribe.greaterantilleshotels.com/ru/

Телефон : +1 787-861-3330

Лучшие курорты Пуэрто-Рико созданы, чтобы обеспечить гостям роскошный отдых в раю невероятных пейзажей. 52 номера с холодильниками и сплит-системами тщательно подготовлены для гостей. Эта локация идеально подходит для отдыха с детьми, а при желании можно забронировать номера с трехразовым питанием при условии пребывания не менее трех дней и двух ночей.

Любимые места для приятного досуга гостей – частный пляж и открытый бассейн. Для малышей есть игровая комната с веселыми занятиями, включая видеоигры. Отель располагает всеми, что предлагают лучшие курорты Пуэрто-Рико, без космических цен.

Parador Guánica 1929, Гуаника

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Km 2.5 Los Veterano Avenue, PR-3116, Гуаника, 00647, Пуэрто-Рико

Вебсайт : https://parador.greaterantilleshotels.com/ru/

Телефон : +1 787-821-0099

Parador Guánica 1929 приглашает в райский угол с первоклассными удобствами. Источник: Freepik Parador Guánica 1929 приглашает в райский угол с первоклассными удобствами. Источник: Freepik

В живописной Гуанике, на юго-западе Пуэрто-Рико, Parador Guánica 1929 года является одним из лучших курортов. Он предлагает гостям отдых в одном из 27 просторных номеров с видами на экзотические пейзажи. Если вы предпочитаете тихое место для релакса, эта локация для вас. Здесь нет лишней суеты, ведь отель рассчитан на небольшое количество людей.

Как один из лучших курортов Пуэрто-Рико ресторан приглашает насладиться вкусными блюдами из лучшего мяса и морепродуктов. Вы всегда можете похлопаться в гостиничном бассейне, балуя себя полезными водными процедурами.

Parador Palmas De Lucia, Ябукоа

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Playa Lucía, 901 PR-9911, Ябукоа, 00767, Пуэрто-Рико

Вебсайт : https://parador-palmas-de-lucia.hoteles-en-islas-del-caribe.com/ru/

Телефон : +1 787-893-4423

Parador Palmas De Lucia всегда входит в топ-10 курортов Пуэрто-Рико по версии туристических экспертов. Он расположен в живописной Ябукоа и работает по системе "все включено". Гости могут выбрать номера с массивными кроватями и стильным напольным полом. Наличие техники придает преимущества отдыху в одном из топ-10 курортов Пуэрто-Рико.

На территории отеля есть большой бассейн с блестящей водой, ресторан и уютный пляж для шикарного отдыха у океана. Пакет "все включено" разработан для многочисленных преимуществ спокойного отпуска на одном из лучших курортов Пуэрто-Рико.

Мы предоставили краткие описания лучших отелей Карибского бассейна с множеством первоклассных удобств. Вам остается выбрать правильный курорт для отпуска в Пуэрто-Рико, который обещает быть отличным. Доверяйте своей интуиции, и она точно вас не подведет!