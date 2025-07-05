Лучшие дни для бронирования авиабилетов: как и когда искать выгодные предложения от авиакомпаний

Поиск и бронирование авиабилетов – важная часть планировки путешествия. Найти хорошие и доступные рейсы может показаться искусством, но эти навыки можно овладеть, соблюдая определенные экономические правила, чтобы определить лучшее время для бронирования авиабилетов. Два главных принципа: бронирование рейсов открывается за год вперед, а цены на авиабилеты часто колеблются в течение периода до вылета. На этой основе основное, что нужно сделать для покупки выгодных билетов – это забронировать их заранее.

Однако на цены авиабилетов влияют и многие другие факторы, включая пункт назначения, сезон и время года. Для некоторых направлений можно не спешить и не слишком стараться определять лучшее время для покупки, ведь выгодные билеты можно найти за пару недель до вылета. В других случаях стоит сделать это, по крайней мере, за несколько месяцев, например, если вы направляетесь к популярному туристическому направлению в период высокого спроса.

Цены на билеты также зависят от общей рыночной среды. К примеру, сразу после окончания пандемии их стоимость достигла пика. Затем цены медленно начали снижаться, но оставались высокими из-за растущего спроса и ограниченного предложения.

В любом случае, все факторы, влияющие на динамику цен на авиабилеты, так или иначе связаны со временем. Найти лучшее время для бронирования авиабилетов непросто, но мы готовы поделиться несколькими советами, которые вам помогут. Первое, что стоит сделать, как только вы начнете планировать будущее путешествие, — начать отслеживать цены на билеты как можно раньше, чтобы выявить периоды колебаний цен. Удобно использовать специальные приложения или программы, такие как Hopper или Google Flights, которые позволяют получать уведомления об изменениях цен на интересующие вас рейсы.

Долгое время существовали рекомендации по дню недели, когда лучше бронировать авиабилеты. Даже сейчас в разных статьях в Интернете можно найти советы бронировать билеты во вторник. Десять лет назад это имело смысл, поскольку во вторники авиакомпании, как правило, запускали новые распродажи, быстро согласовывая цены между собой. Однако эта практика давно ушла в прошлое. Платформа поиска билетов и гостиниц Expedia провела исследование, в котором установила, что за последние четыре года путешественники совершали самые выгодные покупки в воскресенье, экономя 5% на внутренних рейсах и 15% на международных. С другой стороны, Google представил свое исследование, согласно которому покупка билетов в середине недели была немного выгоднее, чем в выходные. Но основное заключение этого исследования ближе к истине: сегодня попытка определить лучшие дни для бронирования авиабилетов имеет мало значения. Гораздо логичнее обращать внимание на время до вылета и пиковые периоды сезона.

Лучшее время для бронирования внутренних рейсов

Избегайте пиковых периодов путешествий. Источник: Image prostooleh/Freepik Избегайте пиковых периодов путешествий. Источник: Image prostooleh/Freepik

Популярная платформа поиска рейсов, билетов и гостиниц CheapAir.com в прошлом году провела исследования по наилучшему времени для бронирования внутренних рейсов. Согласно их результатам оптимальное время для этого — примерно за 76 дней до даты вылета. Это не значит, что нужно ждать точно 76 дней и сразу покупать билет. Выгодный период для бронирования длится значительно дольше от примерно 127 до 21 дня. Хорошие билеты можно найти в этом промежутке. Но самая выгодная цена устанавливается примерно за 2,5 месяца вперед.

Expedia предлагает еще более благоприятные выводы: лучшее время для бронирования авиабилетов на внутренние рейсы - за 28-35 дней до вылета. Google определяет лучший день для покупки авиабилетов примерно в эти же сроки – за 44 дня до вылета. Хотя результаты исследований имеют значительные разногласия, все они сходятся в одном: не стоит откладывать покупку билетов на последний момент. О рейсе для вашего путешествия следует позаботиться по крайней мере за 3 недели до вылета.

Первое повышение цен на билеты для внутренних рейсов происходит примерно за год до вылета, как только первые билеты появляются в продаже. Затем цена постепенно снижается до самой низкой в указанный период от 4 месяцев до нескольких недель до рейса. А потом цена резко растет, когда путешественники уже не могут выбирать самые лучшие дни для покупки авиабилетов и вынуждены брать то, что есть.

Лучшее время для бронирования международных рейсов

Для путешествий между странами лучше всего бронировать билеты как можно раньше. Expedia определила самый выгодный период — по крайней мере, за шесть месяцев до желаемой даты вылета. Также, по их данным, вы можете сэкономить около 10% на проживании, если позаботитесь об этом за шесть месяцев до прибытия, а не за два месяца или меньше.

Согласно CheapAir.com, есть определенные региональные отличия в определении лучших дней для бронирования авиабилетов. Например:

для рейсов в Канаду лучшее время для покупки билетов - от 300 дней до 3,5 месяцев до вылета;

в Центральную Америку — от 5 до 2 месяцев до вылета;

для путешествий в Африку оптимальный период для бронирования билетов – от 10 до 2 месяцев до даты вылета;

лучшие предложения для рейсов в Европу найдены за 129 дней до вылета, но выгодное окно для бронирования составляет от 50 до 179 дней;

для рейсов в Мексику или Карибский бассейн не требуется такое раннее бронирование: лучшее время для покупки авиабилетов - от 37 до 87 дней до вылета, а лучшие предложения найдены за 59 дней вперед.

Раннее бронирование авиабилетов помогает в большинстве случаев и является основой успешной планировки поездки. Но главный секрет планирования заключается не только в дате, когда лучше бронировать рейсы, но и в том, чтобы избегать пиковых периодов, когда путешествует большинство путешественников. Это могут быть отпуска летом или выходные во время больших праздников. Обратите внимание на эти факторы не только для вашей страны, но и для страны, в которую вы путешествуете. Иначе вы рискуете прибыть в пункт назначения во время большого праздника с соответствующими высокими ценами на билеты, проживание и развлечения, а также огромными толпами туристов.

Лучшее время для бронирования летних рейсов

Лето – традиционный период для путешествий и самое популярное время года для туристов во всем мире. Найти выгодные билеты на летние рейсы непросто, поскольку предложений недостаточно из-за огромного спроса, поэтому важно определить самый подходящий момент для бронирования рейса.

Общее правило для этого времени – бронировать рейсы как можно раньше. Согласно Expedia и Hopper, лучшее время для бронирования рейса — по крайней мере, за шесть месяцев до желаемой даты вылета. Цены обычно достигают пика в летний сезон, поэтому найти лучшую дату и время для бронирования рейса за несколько недель заранее маловероятно. Тарифы обычно достигают пика в июне, но начинают снижаться в июле и августе. Если вы планируете летнее путешествие, ориентируйтесь на конец лета, когда можно найти хорошие предложения.

Лучшее время для бронирования праздничных билетов

Начинайте отслеживать билеты как можно раньше. Источник: Image stocking/Freepik Начинайте отслеживать билеты как можно раньше. Источник: Image stocking/Freepik

Если вы считаете, что еще рано искать лучшее время для бронирования авиабилетов на праздники, то вы неопытный путешественник. Если вы хотите спланировать поездку на День благодарения или Рождество, лучше всего бронировать билеты уже в сентябре. Но хорошая идея начать отслеживать тенденции цен, чтобы найти лучший день для заказа авиабилетов еще раньше.

Для путешественников, летающих довольно часто в течение года, еще одна маленькая хитрость – воспользоваться снижением цен, чтобы перебронировать рейс, когда наступает лучшее время для покупки авиабилетов. Хотя базовые эконом-тарифы в большинстве авиакомпаний не изменяются, стандартные тарифы можно легко изменить во многих авиакомпаниях. Таким образом, вы можете забронировать тариф, который дает вам ваучер при отмене бронирования. Если цены на рейсы снизятся, вам достаточно отменить первоначальный билет и использовать полученный кредит для покупки более дешевого варианта. Затем вы можете применить остаток к предстоящим путешествиям, но убедитесь, что ваш кредит не имеет срока действия.