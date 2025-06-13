Лучшие бюджетные отели Лондона с высокими рейтингами и отзывами. Прекрасные варианты размещения в городе

Бюджетные отели Лондона помогут сэкономить на проживании, позволяя выделить больше средств на питание, шоппинг или другие желаемые активности в городе. Однако мы не идем на компромисс с комфортом. Наш подбор недорогих вариантов размещения в Лондоне обеспечивает все необходимое для комфортного пребывания, включая хороший ночной сон, утренний душ и даже бодрый кофе в номере.

Если вы ищете бюджетный отель в Лондоне с опцией "кровать и завтрак", вы найдете его здесь. Экономьте свои деньги и время, ознакомившись с нашим проверенным списком недорогих вариантов проживания в Лондоне. От рейтинговых хостелов до гостиничных номеров и роскошных приютов – у нас есть варианты на любой вкус. С этими достопримечательностями путешествие в столицу Англии становится более приятным и бюджетным, расширяя ваши возможности в городе.

1. Corner London City – Whitechapel

Стильное и комфортное, но недорогое место для проживания в Лондоне. Номера имеют уникальные интерьерные решения, которые могут показаться смелыми, особенно для любителей классического и традиционного стиля. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от станции метро Aldgate East с отличным наземным сообщением, отель предлагает как комфорт, так и мобильность. А вот вишенка на торте: вы будете наслаждаться дождевым душем, бесплатным чаем и кофе, а также возможностью ссудить велосипед бесплатно для исследования города – крутые бонусы!

В радиусе одной мили вы найдете лучшие рестораны, художественные галереи, магазины для шопинга и ночные клубы для приятных вечеров в Лондоне.

Цена: Невероятно выгодное предложение для Лондона.

Выбирайте свой ритм жизни в Generator Hostel в Лондоне. Источник: https://www.booking.com/ Выбирайте свой ритм жизни в Generator Hostel в Лондоне. Источник: https://www.booking.com/

2. Generator Hostel – Bloomsbury

Прекрасная находка в самом центре города, в нескольких шагах от Пикадилли. Современный и комфортный предлагает широкий выбор как двухъярусных кроватей, так и частных номеров. Близость к вокзалу Кингс-Кросс особенно удобна для транзитных путешественников. Хостел принимает групповые бронирования, что удобно для компаний, желающих быстро поселиться и эффективно исследовать Лондон.

Хостел предоставляет бесплатный Wi-Fi, "женскую" зону, бар, кафе и даже туристический магазин – приятная остановка. Арендуйте велосипед, храните вещи в камере хранения, пользуйтесь прачечной – все это без необходимости покидать хостел. Возможно, один из самых лучших бюджетных вариантов размещения в центре Лондона.

Цена: Попробуйте и убедитесь.

Прекрасная остановка в Лондоне недорого и со стилем. Источник: https://www.booking.com/ Прекрасная остановка в Лондоне недорого и со стилем. Источник: https://www.booking.com/

3. YHA London в Westminster – Fitzrovia

Видела когда-нибудь стильная мебель в хостеле? Вот ваш шанс. Хостел поделен на женские и мужские секции, имеет пиццерию и бар на территории, а также общую кухню. Для безопасного хранения вещей предусмотрены специальные шкафчики, а отдельная комната для багажа позволяет разместить габаритные чемоданы.

Вы можете выбрать номер с собственной ванной или общими душевыми кабинами. Возможность приобрести завтрак, не покидая хостел, делает путешествие очень удобным. Первоклассное расположение, всего в 5 минутах от станции метро, обеспечивает мобильность, а близость к Риджентс-парку и Оксфорд-стрит порадует любителей прогулок.

Цена: Лучше не бывает.

Найдите свою счастливую комнату в городе Z Hotel в Лондоне. Источник: https://www.thezhotels.com/ Найдите свою счастливую комнату в городе Z Hotel в Лондоне. Источник: https://www.thezhotels.com/

4. Hotel Z – Сохо

Обитание в сердце культурной сцены Лондона обычно достаточно дорогостоящее. Однако в этом случае вы можете положиться на отличные рекомендации для доступного пребывания в Лондоне без потери комфорта. Если вам не нужно большое пространство, все остальное вам идеально подойдет.

Вы будете окружены театрами, известными книжными магазинами, большими музеями и разнообразной ресторанной сценой, точно расширяющей ваши кулинарные горизонты. Наслаждайтесь чаем или кофе прямо в номере, прежде чем отправиться исследовать Сохо, один из самых оживленных районов Лондона.

Цена: Рискните и проверьте.

Элегантность остановки в Strand Palace Hotel. Источник: https://www.strandpalacehotel.co.uk/ Элегантность остановки в Strand Palace Hotel. Источник: https://www.strandpalacehotel.co.uk/

5. The Strand Palace Hotel в Covent Garden – The Strand

Более 100 лет этот отель сохраняет свой английский шарм и успешно конкурирует с престижными заведениями, такими как The Savoy. Номера современные и элегантные, сохраняют атмосферу благодаря интересным деталям интерьера и изысканному аристократическому сервису. Расположенный среди оживленных театральных сцен, гостиница также проводит собственные организованные мероприятия и вечера.

На территории вы можете насладиться индийской кухней и даже организовать собственную дегустацию джина. Воспользуйтесь тренажерным залом и ежедневными турами по Вест-Энду.

Хотя Strand Palace вообще не считается бюджетным, некоторые его номера могут приятно удивить, предлагая относительно недорогое пребывание в Лондоне.

Цена: Приятная.

Исторические интерьеры в Church Street Hotel, Лондон. Источник: https://churchstreethotel.com/ Исторические интерьеры в Church Street Hotel, Лондон. Источник: https://churchstreethotel.com/

6. Church Street Hotel в Southwark – Камбервелл

Привлекательная, красочная и чрезвычайно атмосферная, этот относительно недорогой отель в Лондоне предлагает опцию "кровать и завтрак", хотя завтрак включен только для отдельных номеров. Мексиканский дух и декор претворил в жизнь Хосе Райдо, придавая гостинице совершенно уникальную атмосферу.

Номера с высокими потолками светлые и украшены интересной мебелью, а ванные комнаты оснащены экологичными туалетными принадлежностями.

Бар и ресторан отеля являются популярными местными заведениями – посетите напиток и исследуйте волшебный район юго-восточного Лондона.

Цена: Разумная цена за остановку в Лондоне.

Прекрасный вкус временного лондонца в Garden Court Hotel, Лондон. Источник: https://www.booking.com/ Прекрасный вкус временного лондонца в Garden Court Hotel, Лондон. Источник: https://www.booking.com/

7. Garden Court Hotel возле Notting Hill – Bayswater

Западный Лондон предлагает разнообразные достопримечательности и активности, что делает его привлекательным направлением. Если вы ищете комфортное размещение, не тратя лишнего, обратите внимание на Garden Court Hotel. Номера имеют террасы, придающие лондонской романтике ваше пребывание. С приятными интерьерами, кожаной мебелью, деревянным полом и уютными кроватями вы будете чувствовать себя как дома. Представьте, как возвращаетесь после дня исследований в комфортное и доступное убежище. Освежающий душ и просторная, чистая кровать – все, что нужно для расслабления. К тому же завтрак включен в ваше пребывание, что делает этот отель выгодным предложением с отличными отзывами.

Цена: Прекрасная сделка.

Уютно, комфортно и стильно в Stylotel Hotel, Лондон. Источник: https://www.booking.com/ Уютно, комфортно и стильно в Stylotel Hotel, Лондон. Источник: https://www.booking.com/

8. Stylotel Hotel – Paddington

Входя в топ бюджетных отелей Лондона, Stylotel легко занимает место в десятке лучших. Хотя он придерживается прагматичного и упрощенного подхода, он излучает определенный шарм, подобный бизнес-ретриту. Фирменные подушки и сувенирные предметы придают чувство важности и подчеркивают его приверженность устойчивому развитию и поддержке репутации. С 50 разнообразными номерами гости могут выбирать размещение в соответствии со своими предпочтениями и бюджетом. Каждый номер, известный как "styleroom", тщательно спроектирован, чтобы обеспечить гостям комфортное и персонализированное пребывание. Бар отеля напоминает яркий кинотеатр, что делает его идеальным местом отдыха и общения в пятничный вечер. Если вы выбираете стандартные номера, вы получите хорошую ценность за свои деньги.

Цена: Предлагает отличную ценность и даже больше.

Ваш доступный приют в хостеле Wombats City, Лондон. Источник: https://www.wombats-hostels.com/ Ваш доступный приют в хостеле Wombats City, Лондон. Источник: https://www.wombats-hostels.com/

9. Wombats City Hostel в Tower Hamlets – Wapping

Wombats City Hostel в Tower Hamlets предлагает оживленную атмосферу без типичного беспорядка, часто ассоциированного с хостелами. В 120 различных вариантах размещения, включая двухместные номера с частными ванными, гости могут наслаждаться повышенным комфортом и приватностью. Хостел излучает уютную и современную атмосферу, уделяя приоритету удовлетворению гостей. Хотя доступна общая кухня, гости могут заказать готовые завтраки. Дополнительные удобства, такие как бар, кафе, прачечная и отличный Wi-Fi, обеспечивают приятное пребывание.

Цена: Великолепные предложения для этого района Лондона.

Уединение среди оживленного района в MIMI'S Hotel, Лондон. Источник: https://www.facebook.com/ Уединение среди оживленного района в MIMI'S Hotel, Лондон. Источник: https://www.facebook.com/

10. Mimi's Hotel – Сохо

Этот новичок среди бюджетных гостиниц Лондона быстро приобрел популярность. Расположенный в оживленном и живописном районе Сохо, комфорт по разумной цене является значительным преимуществом. Интерьеры излучают роскошь, необычную для бюджетных гостиниц. Лаундж-зона с камином, мягкими пуфами, роскошными шторами и деревянными акцентами вызывает обаяние старого Лондона в современном исполнении. Среди 53 номеров есть уютные приюты, идеальные для независимых путешественников. Номер Mini Mimi, площадью всего 7 квадратных метров, имеет просторную кровать, компактную рабочую зону и ванную комнату. Окно у кровати создает атмосферу роскошного приватного купе в поезде, без тряски и шума.

Цена: Идеальный баланс.

Размещение для пар в недорогом хостеле Safestay в Лондоне. Источник: https://www.safestay.com/ Размещение для пар в недорогом хостеле Safestay в Лондоне. Источник: https://www.safestay.com/

11. Safestay Hostel – Холланд Парк

Проживание в Лондоне по доступной цене среди зелени, прогулочных дорожек и воздуха, наполненного кислородом – это фантастическая возможность. Хостел расположен на территории яковитанского имения и даже делит с ним часть территории. Вы можете хранить свои вещи в общей спальне, где двухъярусные кровати оснащены индивидуальными чтительными лампами и маленькими шкафчиками. Или выберите двухместный номер для полной приватности и релаксации. Круглосуточная рецепция придает удобства для спонтанных остановок или непредвиденных обстоятельств. Хостел предлагает развлечения и удобства, включая бильярдную, кофейню и возможность организовать быстрый завтрак.

Вблизи отеля вы можете прогуляться по антикварным магазинам, посетить интересные музеи, а через несколько минут езды на метро полюбоваться Букингемским дворцом.

Цена: Почти воровство.

Возвращение домой в Luxury Hotel, Лондон. Источник: https://www.theluxuryinn.com/ Возвращение домой в Luxury Hotel, Лондон. Источник: https://www.theluxuryinn.com/

12. Luxury Hotel – Ислингтон – Де Боувейр

Когда удается создать что-то по-настоящему уютное и семейное, творческая атмосфера наполняет все пространство и поддерживает ауру домашнего гостеприимства. Этот маленький отель в Ислингтоне имеет всего четыре номера, каждый с частной ванной и всем необходимым для спокойного сна. Элегантный вкус и любовь к деталям создали гармоничное убежище, где каждого гостя встречают с радостью и заботой.

Для завтрака гости могут воспользоваться общей гостиной и кухней или выйти в сад в теплые месяцы, чтобы сделать свои утренники особенными и вдохновенными. Угощайтесь чаем, кофе и фруктами из общего стола и способствуйте атмосфере для других путешественников. Район De Beauvoir граничит с модным районом Далстона, предлагая гостям выбор для интересного маршрута.

Цена: Стоимость отражает еще одно проявление любви и заботы к индивидуальности.

13. Hotel California – King's Cross

Расположенный неподалеку от аэропортов, этот отель предлагает доступное размещение в Лондоне, идеальное для ночлега. Отличное сообщение и многочисленные варианты общественного транспорта помогут вам добраться до желаемых достопримечательностей и насладиться интересными прогулками по Лондону.

Георгианские здания отеля содержат 60 удобных вариантов размещения. Номера простые и понятные, с маленькими штрихами, например картины и придающие характеру объемные стены. Оснащенный всем необходимым для беспроблемного пребывания, отель предлагает отличный вариант для бюджетной остановки в Лондоне.

На территории вы найдете стилизованный бар и лаундж, где можно расположиться с ноутбуком и насладиться завтраком из свежей выпечки и чашкой любимого напитка. В теплые дни летняя терраса придает шарму вашему пребыванию в одном из лучших дешевых отелей Лондона.

Цена: Доступно и стильно.

Яркая простота в центре Лондона в Grange Langham Court Hotel. Источник: https://www.gemhotels.com/ Яркая простота в центре Лондона в Grange Langham Court Hotel. Источник: https://www.gemhotels.com/

14. Grange Langham Court Hotel в Westminster – Фитцоровия

Эта четырехзвездная жемчужина – отличный выбор для посетителей Лондона. Вы можете наслаждаться отличным шоппингом в районе и наслаждаться французской кухней на территории. Если вы бизнес-путешественник, конференц-залы и технологические удобства вам точно понравятся.

С 56 уютными номерами на выбор вы найдете свою зону комфорта, не тратя лишнего. Каждый номер имеет элегантный интерьер, комфортную кровать, отличные ванные удобства, телевизор и обслуживание номеров.

Бар и столовая всегда готовы принять вас в приятной обстановке, предлагая разнообразное меню и широкий выбор напитков. Рассмотрите тематические пакеты отеля, чтобы улучшить ваше пребывание и добавить дополнительный слой удовольствия.

Цена: Не так дешево, как можно было бы надеяться, но не так дорого, как могло бы быть.

Ночлег прямо в аэропорту Гатвик в Bloc Hotel, Лондон. Источник: https://www.blochotels.com/ Ночлег прямо в аэропорту Гатвик в Bloc Hotel, Лондон. Источник: https://www.blochotels.com/

15. Bloc Hotel – Gatwick

Проживание в аэропорту может быть очень выгодным и удобным. Больше нет забот о дополнительных расходах или ненужных хлопотах. Южный терминал Гатвика предлагает 245 номеров для комфортного размещения гостей. Эти великолепные номера имеют большие кровати, дождевые души, телевизоры и Wi-Fi, чтобы просто и со вкусом занять ваше время ожидания. Есть даже варианты для романтических приютов, которые могут служить остановкой в ожидании медового месяца. Виды могут быть однообразны, но кто сказал, что самолеты не могут создавать расслабляющую картину для тех, кто не боится летать?

Цена: Прекрасно для остановки в аэропорту Лондона.