Лучшие бранчи в Амстердаме: Топ-10 мест для бранча в городе
Амстердам известен своими живописными каналами, уютными кафе и гастрономическим предложением. Если вы ищете лучшие места для бранча в городе, вы попали по адресу. В этой статье мы рассматриваем топ-10 бранчей в Амстердаме, где вы сможете насладиться вкусным завтраком и отличным обслуживанием. Начните свой день правильно с нашим гидом по самым лучшим местам для бранча в Амстердаме.
Bakers & Roasters
Bakers & Roasters – одно из лучших мест для бранча в Амстердаме. Расположенный на границе районов Де Пипет и Де Пайде, это популярное место как для местных, так и для туристов.
Популярные блюда в Bakers & Roasters включают блины из гуакамоле и стейк из авокадо. Также стоит упомянуть выпечку, в том числе свежеиспеченные круасаны и хлеб.
Bakers&Roasters предлагает разнообразные завтраки. Популярные блюда включают в себя:
- American Breakfast – американский завтрак с яичницей, грибами, беконом, колбасками, жареными помидорами и кукурузным тостом;
- Pancakes – блинчики со свежими фруктами, тертым кокосом, кленовым сиропом и шоколадной стружкой;
- Smoothie Bowl – блюдо из сезонных фруктов, ягод, кунжута и гранолы.
В Bakers & Roasters вы можете насладиться первоклассным завтраком с широким выбором блюд. Средний чек на одного человека составляет примерно 20–25 евро.
Адрес: Jacob van Lennepkade 157, 1054 ZJ Амстердам, Нидерланды.
Вебсайт: https://www.bakersandroasters.com/
Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,6 (из 5) на Google.
Bakers & Roasters в Амстердаме – лучший бранч на любой вкус.
Upstairs Pancakes
Upstairs Pancakes – очаровательный ресторан и одно из лучших мест для бранча в центре Амстердама. Ресторан известен своими необычными завтраками и разнообразными вариантами блинов на любой вкус, включая вегетарианские.
Одна из главных особенностей заведения – расположение на втором этаже, откуда открывается вид на каналы Амстердама и живописную площадь.
Upstairs Pancakes славится традиционными голландскими блинами – поффертьес, а также американскими блинами, которые готовятся из свежих ингредиентов без добавления искусственных ароматизаторов и красителей.
Популярные завтраки в Upstairs Pancakes включают:
- Stacks of Fluffy Pancakes – рыхлые американские блины с мягкими ломтиками апельсина и медовым соусом;
- Savory Saumon Pancakes – блины с копченым лососем, сливочным сыром и зеленым луком;
- Poffertjes – традиционные голландские блины, поданные с порцией сладкого масла и сахарной пудрой.
Средний чек на одного человека составляет примерно 15–20 евро в зависимости от выбора блюд.
Адрес: Grimburgwal 2, 1012 GA Amsterdam, Нидерланды.
Вебсайт: https://upstairspannenkoeken.nl/
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 18:00
. Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,6 (из 5) на Google.
Upstairs Pancakes – прекрасное место для бранча в Амстердаме и один из лучших завтраков в городе.
Pluk
Pluk – уютный магазин завтраков в Амстердаме, известный своими вкусными и стильными местами для бранча. Она предлагает широкий выбор блюд, включая смузи, блины, гранола, фрукты и йогурт.
Особенность Pluk – идеальное сочетание кулинарных вкусов и дизайна. Интерьер заведения оформлен в ярком и стильном стиле, а меню предлагает гастрономические деликатесы с хорошей подачей каждого блюда.
Пять популярных завтраков в Pluk включают в себя:
- Тост из авокадо;
- Французский тост с медом и фруктами;
- Боул с гранолой, йогуртом и фруктами;
- Смузи "Зеленый чудес";
- Блинчики с медом и сиропом.
Средний чек в зависимости от выбранных блюд составляет от 10 до 20 евро на человека.
Адрес: Reestraat 19, 1016 Д. Амстердам.
Вебсайт: https://www.pluk-amsterdam.com/
Часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 18:30.
Рейтинг: ⭐ 3,5 (из 5) на TripAdvisor.
Pluk – лучшее место для бранча в Амстердаме. Оно очень популярно среди туристов и местных. У заведения высокий рейтинг на популярных гастрономических порталах. В Pluk вы можете насладиться красивым дизайном интерьера и вкусными блюдами, сочетающими здоровые и свежие ингредиенты.
Vinnies
Vinnies – одно из прекрасных мест для бранча в Амстердаме, которое предлагает уютную и дружескую атмосферу, а также здоровую и вкусную еду. Некоторые особенности, которые делают Vinnies уникальным местом в городе:
- использование свежих и натуральных продуктов с акцентом на здоровое питание;
- Наличие вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд по выбору;
- Весьма уютная и неформальная атмосфера.
Меню Vinnies включает в себя широкий выбор американских и европейских блюд, среди которых:
- бекон и яйца;
- Круасаны с сыром;
- Фритта с овощами.
А также более легкие и здоровые завтраки, включая мюсли, йогурт и блюда из яиц.
Средний чек в кафе составляет примерно 15 евро на человека.
Адреса:
- Scheldestraat 45, 1078 GG Amsterdam, Нидерланды
- Haarlemmerstraat 46 HS, 1013 ES Amsterdam, Нидерланды
Вебсайт: https://vinnieshomepage.com/
Часы работы Vinnies на Scheldestraat:
- Понедельник-пятница: 08:00–17:00;
- Суббота-воскресенье: 09:00–17:00. Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на Google.
Vinnies – место, рекомендованное как туристами, так и местными жителями Амстердама. Благодаря качественному обслуживанию и отличному меню, Vinnies стал одним из самых популярных мест, где можно провести приятный и вкусный местный бранч в Амстердаме в неформальной атмосфере.
Scandinavian Embassy
Scandinavian Embassy – уютное заведение с нордическим комфортом, которое можно смело назвать одним из лучших мест для бранча в Амстердаме. Здесь вы можете насладиться подлинными северными блюдами и традиционными завтраками.
Заведение известно органическими продуктами и акцентом на сезонность и поддержку местных поставщиков.
Scandinavian Embassy специализируется на скандинавской кухне. Самые популярные завтраки, которые можно попробовать в кафе:
- Skandi Breakfast – яичница, фета, овощи, хумус, авокадо, тост, свежевыжатый апельсиновый сок;
- Finnish Breakfast – медовый йогурт с клубникой, тертый кокос, гранола с орехами, хлеб с маслом, джемом и сыром;
- Danish Breakfast – датский ржаной хлеб, свинина, домашний омлет с беконом и овощами, тост с копченым лососем, фруктовый салат и свежевыжатый апельсиновый сок.
Обязательно попробуйте норвежские вафли, сэндвичи со свежим лососем и, конечно, изысканный кофе в этом кафе.
Scandinavian Embassy расположена в удобном и доступном месте в центре Амстердама, вблизи туристических достопримечательностей и транспортных маршрутов.
Адрес: Sarphatipark 34, 1072 PB Amsterdam.
Вебсайт: https://scandinavianembassy.nl/
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 17:00.
Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,4 (из 5) на Google.
Scandinavian Embassy – одно из самых популярных мест для завтрака не только среди туристов, но и среди местных. Здесь вы можете насладиться аутентичной скандинавской кухней, органическими продуктами и уютной нордической атмосферой. Scandinavian Embassy это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Амстердам.
The Corner Bakery
The Corner Bakery – уютное и стильное место для бранча в Амстердаме. The Corner Bakery известна своими разнообразными меню завтраков и обедов с современным стилем и сочетанием здоровых и свежих ингредиентов.
The Corner Bakery в Амстердаме – популярное кафе, специализирующееся на свежей выпечке и американской кухне. Вот некоторые из самых популярных завтраков, которые стоит попробовать:
- Croissant with Cheese and Ham – круассан с сыром и ветчиной, фруктовый салат и капучино;
- American Pancakes – американские блины с кленовым сиропом, маслом, свежими ягодами и кофе латте;
- Yogurt with Granola and Fresh Fruit – йогурт с гранолой и свежими фруктами, мюсли с миндальным вкусом и кофе американо.
Побалуйте себя вкусным домашним завтраком.
The Corner Bakery расположена в центре Амстердама, в пешей доступности от достопримечательностей, таких как Королевский дворец и Национальный музей.
Адрес: Johannes Vermeerstraat 40, 1071 DT Амстердам.
Вебсайт: https://cornerbakeryamsterdam.com/
Часы работы: ежедневно с 8:00 до 17:00.
Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor.
The Corner Bakery – популярное место для бранча, которое предлагает разнообразные блюда и стильный интерьер, что создает приятную атмосферу для гостей. The Corner Bakery это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Амстердам.
Buffet van Odette
Buffet van Odette – уютное кафе, которое можно смело назвать одним из самых лучших мест для бранча в Амстердаме. Заведение известно своим уютным интерьером и вкусными блюдами из сезонных ингредиентов.
В меню Buffet van Odette вы найдете разнообразные завтраки и обеды, приготовленные из самых свежих и натуральных продуктов.
Завтраки включают:
- Круасаны;
- Сэндвичи;
- Омлеты и блины.
Обязательно попробуйте греческий йогурт с медом, хрустящие бутерброды с сыром гауда и копченой курицей – невероятное угощение утром.
Обеды предлагают овощные салаты, супы, пасту, рыбные и мясные блюда.
Кафе расположено в волшебном районе Иордан, в пешей доступности от популярных туристических достопримечательностей, таких как Дом Анны Франк и церковь Вестеркерк.
Адрес: Prinsengracht 598, 1017 BM Амстердам.
Вебсайт: http://buffet-amsterdam.nl/
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,1 (из 5) на Google.
Buffet van Odette – одно из лучших мест для бранча в Амстердаме благодаря уютному интерьеру, вкусной кухне и удобному расположению в центре города.
Little Collins
Little Collins – уютное кафе в Амстердаме, считающееся одним из лучших мест для бранча в городе. Здесь вы найдете разнообразные блюда, от традиционных завтраков, таких как йогурт и вафли, до более сытных блюд, таких как сэндвичи из авокадо, тосты с грибами и яйца-пашот.
Кафе известно своим стильным интерьером и качественной кухней. Меню Little Collins содержит блюда из местных продуктов, сочетающих здоровье и вкус.
Кафе расположено на одной из самых популярных улиц Амстердама, вблизи туристических достопримечательностей, таких как Королевский дворец и площадь Дам.
Адрес: Eerste Sweelinckstraat 19F, 1073 CL Amsterdam.
Вебсайт: https://littlecollins.nl/
Часы работы: понедельник-пятница с 7:30 до 16:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 17:00.
Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.
Little Collins – красивый бранч в Амстердаме благодаря стильному интерьеру, удобному расположению и вкусной еде.
CT Coffee & Coconuts
CT Coffee & Coconuts – уникальное и одно из лучших мест для бранча в Амстердаме. Здесь можно насладиться оригинальными и вкусными блюдами, приготовленными из экзотических продуктов в сочетании с традиционными завтраками.
Кафе расположено в старом здании, где раньше был кинотеатр, в районе Де Папе в Амстердаме. Интерьер украшен кокосовыми пальмами, драпировкой из соломенной крыши и яркими цветами, создающими прекрасную тропическую атмосферу.
В меню CT Coffee & Coconuts вы найдете традиционные завтраки, такие как:
- Тост с авокадо и яйцами;
- Классический омлет с тостом и тертой морковью;
- Йогурт с гранолой, сезонными ягодами и медом.
А также экзотические блюда, такие как:
- Кокосовые блины;
- Турецкие яйца с фетой;
- Легкий овощной завтрак с зеленым соком, кукурузными блинчиками с кокосовым молочным соусом и ананасовым тостом из авокадо.
Кафе также предлагает свежие соки, коктейли и кофейные напитки.
Адрес: Ceintuurbaan 282-284, 1072 GK Amsterdam
. Вебсайт: https://www.coffeeandcoconuts.com/
Часы работы: ежедневно с 8:00 до 21:00.
Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,3 (из 5) на Google.
Если вы ищете лучший бранч в Амстердаме, CT Coffee & Coconuts – отличный выбор, который порадует вас атмосферой, едой и обслуживанием.
Staring at Jacob
Staring at Jacob – хорошее место для бранча в Амстердаме. Здесь вы насладитесь богатым меню завтраков и бранчей, приготовленных из качественных продуктов и сочетанием разнообразных вкусов.
Кафе расположено в живописном районе Де Баарсьес в Амстердаме, где вы можете почувствовать дыхание города. Интерьер Staring at Jacob уютный, стильный и создает приятную атмосферу для посетителей.
Меню Staring at Jacob включает в себя блюда, такие как:
- Овсянка с бананом и медом;
- Американский тост с грибами и авокадо;
- Сковородные завтраки с яйцами и овощами.
А также безглютеновые варианты, такие как рисовые рулеты, манты и лепешки. Также можно заказать фруктовые и овощные фреши, кофе, чай и другие напитки.
Кафе производит собственную линейку специальных продуктов, и вы можете приобрести свежую выпечку и другие вкусности для домашнего использования.
Адрес: Jacob Van Lennepstraat 215, 1053 JE Амстердам.
Вебсайт: https://staringatjacob.nl/
Часы работы: среда-пятница с 9:00 до 16:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 17:00.
Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.
Staring at Jacob – отличный выбор для тех, кто ищет лучший бранч в Амстердаме. Здесь можно заказать вкусные и сытные завтраки и напитки и насладиться уютной атмосферой и стильным интерьером.
Амстердам предлагает богатый выбор отличных мест для бранча. Мы рассмотрели 10 лучших заведений, предлагающих разнообразное меню и уютную атмосферу. Среди них вы найдете кафе с традиционными и экзотическими завтраками, профессиональной выпечкой, свежими соками и кофе. Независимо от того, какое место вы выберете, вы найдете отличные варианты бранча в Амстердаме.